Hatályba léptek Trump történelmi jelentőségű új vámtarifái: itt vannak a legfontosabb infók

Donald Trump új, jelentős vámtarifákat vezetett be számos kereskedelmi partnerre, ami a globális gazdaság legnagyobb átalakulását jelentheti közel egy évszázada- közölte a CNN.

Az új kereskedelempolitika hónapokig tartó előkészületek és kétoldalú tárgyalások után lépett életbe. Trump és gazdasági tanácsadói ünnepelték a már korábban bevezetett magasabb vámokat, amelyek több mint 100 milliárd dollár adóbevételt hoztak anélkül, hogy katasztrofális inflációt vagy recessziót okoztak volna.

Az új vámtarifák országonként jelentősen eltérnek. A legmagasabb vámokat Brazília (50%), Laosz (40%), Mianmar (40%), Svájc (39%), Irak (35%) és Szerbia (35%) termékeire vetették ki. További 21 ország szembesül 15%-nál magasabb vámokkal, köztük olyan fontos kereskedelmi partnerek, mint Vietnam (20%), India (25%), Tajvan (20%) és Thaiföld (19%).

India esetében egy további 25%-os vám is életbe léphet augusztus 27-től, mivel az ország Oroszországtól vásárol olajat. Az Európai Unió tagállamai és 39 másik ország 15%-os vámmal szembesül, míg a többi ország esetében minimum 10%-os vám marad érvényben.

Mexikó és Kanada termékei mentesülnek a vámok alól, ha megfelelnek az USA-Mexikó-Kanada szabadkereskedelmi megállapodásnak. Ellenkező esetben a mexikói árukra 25%-os, a kanadai termékekre pedig 35%-os vám vonatkozik. Az elmúlt öt hónapban Trump nyolc kereskedelmi megállapodást jelentett be, de ezek közül csak kettő – az Egyesült Királysággal és Kínával kötött – került formálisan véglegesítésre. A Kínával kötött megállapodás augusztus 12-én lejár, és ha nem hosszabbítják meg, a vámok ismét emelkedhetnek.

Számos termék mentesül az új vámok alól, például az okostelefonok. Emellett azok az áruk, amelyekre Trump külön ágazati vámokat vetett ki vagy vizsgálatot rendelt el, nem lesznek alávetve az országspecifikus "kölcsönös" vámoknak. A gyógyszerek például jelenleg vámmentesen importálhatók, bár Trump figyelmeztetett, hogy hamarosan ezekre is jelentősen magasabb vámok vonatkozhatnak.

Az új vámok technikailag már életbe léptek, de azok az áruk, amelyeket október 5. előtt rakodtak hajókra és már úton vannak az USA felé, még a korábbi vámtételek alá esnek.

Trump további vámok bevezetését is kilátásba helyezte, például 100%-os vámot a chipekre és félvezetőkre, bár ennek pontos időzítését nem közölte. Bár a most bevezetett vámok jogszerűségét bírósági úton megtámadták, az elnöknek számos eszköz áll rendelkezésére, hogy folytassa a magasabb vámokra irányuló programját.