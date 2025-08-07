2025. augusztus 7. csütörtök Ibolya
28 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Antibes, Franciaország - 2016. november 10: Európai újságok reagálnak Donald Trumpnak az Amerikai Egyesült Államok elnökévé történő megválasztására.
Világ

Hatályba léptek Trump történelmi jelentőségű új vámtarifái: itt vannak a legfontosabb infók

Pénzcentrum
2025. augusztus 7. 12:41

Donald Trump új, jelentős vámtarifákat vezetett be számos kereskedelmi partnerre, ami a globális gazdaság legnagyobb átalakulását jelentheti közel egy évszázada- közölte a CNN.

Az új kereskedelempolitika hónapokig tartó előkészületek és kétoldalú tárgyalások után lépett életbe. Trump és gazdasági tanácsadói ünnepelték a már korábban bevezetett magasabb vámokat, amelyek több mint 100 milliárd dollár adóbevételt hoztak anélkül, hogy katasztrofális inflációt vagy recessziót okoztak volna.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az új vámtarifák országonként jelentősen eltérnek. A legmagasabb vámokat Brazília (50%), Laosz (40%), Mianmar (40%), Svájc (39%), Irak (35%) és Szerbia (35%) termékeire vetették ki. További 21 ország szembesül 15%-nál magasabb vámokkal, köztük olyan fontos kereskedelmi partnerek, mint Vietnam (20%), India (25%), Tajvan (20%) és Thaiföld (19%).

Kapcsolódó cikkeink:

India esetében egy további 25%-os vám is életbe léphet augusztus 27-től, mivel az ország Oroszországtól vásárol olajat. Az Európai Unió tagállamai és 39 másik ország 15%-os vámmal szembesül, míg a többi ország esetében minimum 10%-os vám marad érvényben.

Mexikó és Kanada termékei mentesülnek a vámok alól, ha megfelelnek az USA-Mexikó-Kanada szabadkereskedelmi megállapodásnak. Ellenkező esetben a mexikói árukra 25%-os, a kanadai termékekre pedig 35%-os vám vonatkozik. Az elmúlt öt hónapban Trump nyolc kereskedelmi megállapodást jelentett be, de ezek közül csak kettő – az Egyesült Királysággal és Kínával kötött – került formálisan véglegesítésre. A Kínával kötött megállapodás augusztus 12-én lejár, és ha nem hosszabbítják meg, a vámok ismét emelkedhetnek.

Számos termék mentesül az új vámok alól, például az okostelefonok. Emellett azok az áruk, amelyekre Trump külön ágazati vámokat vetett ki vagy vizsgálatot rendelt el, nem lesznek alávetve az országspecifikus "kölcsönös" vámoknak. A gyógyszerek például jelenleg vámmentesen importálhatók, bár Trump figyelmeztetett, hogy hamarosan ezekre is jelentősen magasabb vámok vonatkozhatnak.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az új vámok technikailag már életbe léptek, de azok az áruk, amelyeket október 5. előtt rakodtak hajókra és már úton vannak az USA felé, még a korábbi vámtételek alá esnek.

Trump további vámok bevezetését is kilátásba helyezte, például 100%-os vámot a chipekre és félvezetőkre, bár ennek pontos időzítését nem közölte. Bár a most bevezetett vámok jogszerűségét bírósági úton megtámadták, az elnöknek számos eszköz áll rendelkezésére, hogy folytassa a magasabb vámokra irányuló programját.
Címlapkép: Getty Images
#tarifák #kereskedelem #vám #világ #usa #trump #donald trump #vámháború

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:13
13:10
13:00
12:41
12:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 7.
Fizikai melósként sem álom a 750 ezres nettó itthon: itt a csúcsbért fizető munkahelyek toplistája
2025. augusztus 7.
Komoly bajban a BMW, Mercedes, Audi: ez Magyarországnak is csúnya mélyütés lehet
2025. augusztus 7.
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
2025. augusztus 7.
Benéztünk a számok mögé, sehogy sem jön ki a matek: sok magyar melós érezheti magát átverve?
2025. augusztus 7.
Hivatalos, lehet népszavazás a december 24-i munkaszüneti napról: elkaszálták a panaszokat
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 7. csütörtök
Ibolya
32. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Itt az élő pokol? A kormány teljes leállást rendelt el a hőség miatt
2
2 hete
A szemünk láttára omlik össze az orosz gazdaság: végül tényleg az orosz medve vérzik ki először?
3
2 napja
Itt van Putyin kemény válasza Trump ultimátumára: jön a fordulat az ukrajnai háborúban?
4
2 hete
Újabb légikatasztrófa történt: több tucat halott is lehet
5
3 napja
Megszólalt Putyin eltitkolt lánya: döbbenetes, amit az orosz elnökről állít
PÉNZÜGYI KISOKOS
Maradványérték
a totálkárossá vált vagyontárgyak roncsainak, gazdaságosan már nem javítható maradványainak értéke, amelyet a kárkori értékből le kell vonni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 7. 13:10
Hivatalos, lehet népszavazás a december 24-i munkaszüneti napról: elkaszálták a panaszokat
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 7. 13:00
Komoly bajban a BMW, Mercedes, Audi: ez Magyarországnak is csúnya mélyütés lehet
Agrárszektor  |  2025. augusztus 7. 12:28
Tökéletes minősítést kapott egy magyar bor a legnagyobb borszakértőtől