Trump augusztus 15-én Oroszországba utazik, hogy Putyinnal találkozzon az ukrajnai háború befejezéséről.
Trump vámjai miatt tombol az indiai bojkott – lecserélnék a McDonald’s-ot és az Apple-t
Indiában bojkottfelhívások célpontjává váltak az amerikai márkák Trump vámintézkedései miatt, számolt be a Reuters.
Az amerikai multinacionális vállalatok, köztük a McDonald's, Coca-Cola, Amazon és Apple bojkottfelhívásokkal néznek szembe Indiában, miután Donald Trump 50%-os vámot vetett ki az indiai árukra. Az üzleti vezetők és Narendra Modi miniszterelnök támogatói Amerika-ellenes hangulatot szítanak az országban.
India kulcsfontosságú piac az amerikai márkák számára, amelyek gyorsan terjeszkedtek a növekvő tehetős fogyasztói bázis kiszolgálására. A WhatsApp legnagyobb felhasználói piaca India, a Domino's pedig több étteremmel rendelkezik itt, mint bármely más márka az országban.
Bár egyelőre nincs jele az értékesítés visszaesésének, egyre erősödik a közösségi médiában és azon kívül is a helyi termékek vásárlására és az amerikai termékek elutasítására buzdító mozgalom. Az indiai Wow Skin Science társalapítója, Manish Chowdhary LinkedIn-videóüzenetben szólított fel a hazai gazdálkodók és startupok támogatására, hogy a "Made in India" globális megszállottsággá váljon.
Modi miniszterelnök vasárnap "különleges felhívást" intézett az önellátás érdekében, kijelentve, hogy az indiai technológiai vállalatok a világnak gyártanak termékeket, de "most eljött az ideje, hogy nagyobb prioritást adjunk India szükségleteinek". Nem nevezett meg konkrét vállalatokat.
A Modi pártjához kötődő Swadeshi Jagran Manch csoport vasárnap kisebb nyilvános tüntetéseket szervezett Indiában, arra buzdítva az embereket, hogy bojkottálják az amerikai márkákat.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Az emberek most az indiai termékek felé fordulnak. Időbe telik, amíg ez beérik
- nyilatkozta a Reuters-nek Ashwani Mahajan, a csoport társkoordinátora, aki szerint "ez a nacionalizmus, a hazafiság felhívása".
A közösségi médiában a csoport egyik kampánya a "Bojkottáljuk a külföldi éttermláncokat" címet viseli, amelyen a McDonald's és sok más étterem logója szerepel. Ugyanakkor nem mindenki csatlakozik a bojkotthoz: egy uttar pradeshi McDonald's-vendég kijelentette, hogy őt nem érdeklik a vámokkal kapcsolatos tiltakozások, és egyszerűen csak élvezi a jó ár-érték arányú kávéját.
Washingtonban Donald Trump több száz nemzeti gárdistát vetne be hajléktalanok és bűnözők ellen.
A világ kilenc nukleáris hatalma soha nem látott ütemben költ fegyverarzenáljára, miközben a geopolitikai feszültségek és a katonai incidensek is veszélyesen szaporodnak.
Egy budapesti nő halála előtt néhány nappal rózsadombi lakását és milliókat hagyott szomszédjára, amit a rokonok megtámadtak, de a bíróság első fokon elutasította keresetüket.
Donald Trump amerikai elnök vámintézkedései jelentősen átrendezték a világkereskedelmet.
Elaltattak három szibériaitigris-kölyköt a lipcsei állatkertben néhány nappal születésük után, mert anyjuk nem foglalkozott velük.
Megszólalt Trump béketervéről JD Vance: Putyin és Zelenszkij sem lesz elégedett, de közel a tűzszünet
JD Vance amerikai alelnök szerint az orosz-ukrán konfliktus lezárását célzó békemegállapodás várhatóan kompromisszumos lesz.
Miközben sokan még mindig Trump ingatlanbirodalmát emlegetik, a volt amerikai elnök már régen más terepen keresi a nagy pénzt.
Újabb ország fekszik keresztbe Trump béketervének: Az országok határait nem lehet erőszakkal megváltoztatni!
Csehország békét szeretne Ukrajnában, de annak feltételeit kizárólag Ukrajnának kell elfogadnia, hangsúlyozta Jan Lipavsky cseh külügyminiszter.
Európai vezetők közös nyilatkozatban álltak ki Ukrajna mellett, hangsúlyozva, hogy az Oroszországgal folytatott béketárgyalásokból nem hagyható ki Kijev.
Donald Trump új vámintézkedései jelentősen átalakítják a globális kereskedelmet, miközben az USA átlagos vámszintje közel egy évszázados csúcsra emelkedett.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyértelműen elutasította az Egyesült Államok azon felvetését, hogy az oroszokkal kötendő békemegállapodás területcserét tartalmazzon.
Vlagyimir Putyin telefonon egyeztetett Kína, India és több volt szovjet állam vezetőivel.
Magyarország, Svájc, Olaszország és az Egyesült Arab Emírségek is szóba került a Trump-Putyin csúcs helyszíneként.
Fehéroroszország elnöke, Alekszandr Lukasenko közölte, hogy nem tervezi újraválasztását, és cáfolta, hogy fiát készítené elő utódjaként.
Az Egyesült Államok és Oroszország között formálódó megállapodás ukrán területek orosz fennhatóság alá helyezéséről szólhat.
Itt a dátum, tárgyalni fog Trump és Putyin: tényleg tűzszünet jöhet Ukrajnában, Zelenszkij is megszólalt
Augusztus 15-én Alaszkában találkozik Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök – erősítette meg mindkét fél.
Oroszország megkezdte pénteken az első atomerőmű építését a világ elsőszámú urántermelőjének számító Kazahsztánban.
Az elnök határozottan cáfolta a régóta tartó spekulációkat, miszerint fiát, Nyikolajt készítené fel utódjának.
