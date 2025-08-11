Trump vámjai miatt tombol az indiai bojkott – lecserélnék a McDonald’s-ot és az Apple-t

Indiában bojkottfelhívások célpontjává váltak az amerikai márkák Trump vámintézkedései miatt, számolt be a Reuters.

Az amerikai multinacionális vállalatok, köztük a McDonald's, Coca-Cola, Amazon és Apple bojkottfelhívásokkal néznek szembe Indiában, miután Donald Trump 50%-os vámot vetett ki az indiai árukra. Az üzleti vezetők és Narendra Modi miniszterelnök támogatói Amerika-ellenes hangulatot szítanak az országban.

India kulcsfontosságú piac az amerikai márkák számára, amelyek gyorsan terjeszkedtek a növekvő tehetős fogyasztói bázis kiszolgálására. A WhatsApp legnagyobb felhasználói piaca India, a Domino's pedig több étteremmel rendelkezik itt, mint bármely más márka az országban.

Bár egyelőre nincs jele az értékesítés visszaesésének, egyre erősödik a közösségi médiában és azon kívül is a helyi termékek vásárlására és az amerikai termékek elutasítására buzdító mozgalom. Az indiai Wow Skin Science társalapítója, Manish Chowdhary LinkedIn-videóüzenetben szólított fel a hazai gazdálkodók és startupok támogatására, hogy a "Made in India" globális megszállottsággá váljon.

Modi miniszterelnök vasárnap "különleges felhívást" intézett az önellátás érdekében, kijelentve, hogy az indiai technológiai vállalatok a világnak gyártanak termékeket, de "most eljött az ideje, hogy nagyobb prioritást adjunk India szükségleteinek". Nem nevezett meg konkrét vállalatokat.

A Modi pártjához kötődő Swadeshi Jagran Manch csoport vasárnap kisebb nyilvános tüntetéseket szervezett Indiában, arra buzdítva az embereket, hogy bojkottálják az amerikai márkákat.

Az emberek most az indiai termékek felé fordulnak. Időbe telik, amíg ez beérik

- nyilatkozta a Reuters-nek Ashwani Mahajan, a csoport társkoordinátora, aki szerint "ez a nacionalizmus, a hazafiság felhívása".

A közösségi médiában a csoport egyik kampánya a "Bojkottáljuk a külföldi éttermláncokat" címet viseli, amelyen a McDonald's és sok más étterem logója szerepel. Ugyanakkor nem mindenki csatlakozik a bojkotthoz: egy uttar pradeshi McDonald's-vendég kijelentette, hogy őt nem érdeklik a vámokkal kapcsolatos tiltakozások, és egyszerűen csak élvezi a jó ár-érték arányú kávéját.