Richmond, 2024. március 3.A Republikánus Párt elnökjelöltségére pályázó Donald Trump volt amerikai elnök támogatóihoz beszél a Virginia állambeli Richmondban tartott kampánygyûlésén 2024. március 2-án. Virginiában március 5-én, a
Világ

Trump hatalmas bejelentést tett: napokon belül véget vetne az orosz–ukrán háborúnak

Pénzcentrum
2025. szeptember 8. 09:53

Donald Trump amerikai elnök a US Open után beszélt arról, hogy napokon belül új szintre léphetnek az orosz–ukrán háborút lezáró tárgyalások. A politikus szerint Putyinnal is hamarosan egyeztet, mert elérkezett az idő, hogy pont kerüljön a konfliktus végére, írja a Portfolio.

Donald Trump amerikai elnök vasárnap a New York-i US Open tenisztorna után nyilatkozott az újságíróknak, amikor szóba került az orosz–ukrán háború. Az elnök kifejtette: nem elégedett a jelenlegi helyzettel, és szerinte elérkezett az idő a konfliktus lezárására.

Trump szerint már a következő napokban felpöröghetnek az események. Mint mondta, több európai vezető is Washingtonba érkezik, hogy az amerikai fővárosban egyeztessenek a békéről. Pontos neveket nem említett, de hangsúlyozta: komoly diplomáciai tárgyalások előtt állnak.

A nyilatkozat közvetlenül azután hangzott el, hogy Kijevet vasárnap hajnalban jelentős dróntámadás érte. Trump ennek kapcsán kijelentette: biztos abban, hogy az orosz–ukrán helyzetet meg fogják oldani. „Hamarosan beszélni fogok Putyinnal. Figyeljenek, meg fogjuk csinálni. Biztos vagyok benne, hogy meg fogjuk oldani” – fogalmazott.

A békefolyamatok 2025 augusztusában gyorsultak fel, amikor Trump egy alaszkai katonai bázison találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Nem sokkal később Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is Washingtonba utazott egy európai delegációval, hogy részt vegyen a tárgyalásokon. Bár azóta Moszkva és Kijev között is felmerült egy-egy személyes csúcstalálkozó ötlete, erre egyelőre nem került sor.

Címlapi kép: Steve Helber, MTI/MTVA 
