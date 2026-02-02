2026. február 2. hétfő Karolina, Aida
-1 °C Budapest
Közelkép a magyar forintos papírbankjegyek egymás mellé rendezett, részletes pénzügyi textúrát és a valuta fogalmát mutató képéről.
Hitel

Komoly változások élesednek több hazai nagybanknál is: minden számlatulajdonost érint a dolog

Pénzcentrum
2026. február 2. 16:15

Január végén, február elején több bank is változtat a személyi hitelén: van, ahol csökkentenek a kamaton, máshol a maximális futamidő emelésével már 10 évre is fel lehet venni hazánk legnépszerűbb fedezetlen hitelét. De akad olyan pénzintézet is, ahol kamatot emeltek.

A lakáshitelek mellett a személyi kölcsönöknél is egyre fokozódik a verseny a bankok között. Ez nem is csoda, hiszen rengeteg az érdeklődő a fedezetlen hitel iránt. Személyi kölcsönre a tavalyi év első 11 hónapjában összességében több mint 1031 milliárd forint értékben kötöttek szerződést. Összehasonlításképp a teljes 2024-es évben a szerződéskötési volumen „csak” 819 milliárd forint volt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

De mit tesznek, min változtatnak azért a bankok, hogy ebből a méretes tortából az idei évben is minél nagyobb szeletet tudjanak kihasítani?

Kamatot csökkent az UniCredit Bank

Az UniCredit Bank kamatcsökkentéssel jelentkezett, a változások már január 31-én életbe lépnek. Két ügyfélkört érint a bank változtatása.

  • Évi 9,40 százalékos kamatot kaphatnak azok, akik 7 és 15 millió forint közötti összegben vennének fel személyi hitelt és vállalják, hogy legalább havi 450 ezer forint összegű jóváírás érkezik a banknál vezetett hitelhez kapcsolódó számlára.
  • Évi 9,20 százalékos kamatot kapnak azok, akik 7 és 15 millió forint közötti összegben vennének fel személyi hitelt és vállalják, hogy legalább havi 450 ezer forint összegű jóváírás érkezik a banknál vezetett hitelhez kapcsolódó számlára. Ezen felül még a bankon keresztül Generali Biztosító által kínált csoportos hitelfedezeti biztosítást is kötnek.

Mindkét esetben 24 bázisponttal csökkentette a kamatokat a bank. Mekkora előnyt jelent ez a kamatcsökkenés az érdeklődőknek?

A kölcsön kamata 9,40%, a havi törlesztőrészlet pedig 130 343 forint körül alakul azoknak, akik január 31-e után vennének fel 8 millió forint személyi hitelt 7 éves futamidőre, amennyiben az adós vállalja, hogy legalább 450 ezer forint jóváírás érkezik a számlájára és nem köt hitelfedezeti biztosítást.

Hasonló feltételekkel január 31-e előtt még 9,64 százalékos kamat mellett lehetett hitelt igényelni a banktól, melyhez 131 326 forint törlesztőrészlet kapcsolódott. A 7 éves futamidő alatt a kérdéses hitelnél a kamatcsökkenés miatt összességében 82 ezer forintot spórolhat az adós.

A K&H Banknál már 10 éves futamidő mellett is elérhető személyi hitel

A K&H Banknál is módosulnak a személyi kölcsön feltételei február elsejétől. A bank egyszerűsíti árazását, már nem várnak el jövedelemérkeztetést a legkedvezőbb kamat eléréséhez.

Emellett február elsejétől az egy millió forintot elérő kölcsönösszeg esetében a maximális futamidőt egységesen 10 évre emeli. Korábban csak speciális hitelcélok esetében (ingatlan építés, vásárlás, felújítás és gépjárművásárlás) volt elérhető a hitel ilyen hosszú futamidőre.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A K&H Bank lesz az egyetlen, ahol szabad felhasználású személyi hitel is elérhető 10 éves futamidőre.

A hosszabb futamidő miatt érdemben csökkenhet a havi törlesztőrészlet. Ha valaki 7 millió forintot venne fel 8 éves futamidőre 9,99 százalékos kamat mellett, akkor a havi törlesztőrészlet 106 182 forint. Ha ugyanezen kölcsönt 10 éves futamidő mellett is fel lehetne venni, akkor a havi

törlesztőrészlet 96 467 forintra csökkenne. Ez érdemi különbség, de nem szabad megfeledkezni a hosszabb futamidő másik hatásáról sem: a teljes visszafizetendő összeg megemelkedik, mert az adós tovább használja a bank pénzét.

Az OTP Bank pedig kamatot emelt

Február másodikától az OTP Bank kamatot emelt egyes személyi kölcsön konstrukcióinál.

Az alábbi módon alakította át a bank a kamatokat az OTP Személyi Kölcsön esetében:

  • Az 500 000 – 1 099 999 Ft kölcsönösszeg esetén az új kamat 22,99%. Korábban az 500 000 – 1 999 999 Ft kölcsönösszeg esetén 19,99 százalékos kamat mellett kaphattak hitelt az érdeklődők.
  • Az 1 100 000 – 1 999 999 Ft kölcsönösszeg esetén az új kamat 20,99%. Korábban az 500 000 – 1 999 999 Ft kölcsönösszeg esetén 19,99 százalékos kamat mellett kaphattak hitelt az érdeklődők.
  • A 2 000 000 – 3 099 999 Ft kölcsönösszeg esetén az új kamat 18,99%. Korábban ilyen kölcsönösszeg esetén 17,99 százalékos kamat mellett kaphattak hitelt az érdeklődők.
  • A 3 100 000 – 4 099 999 Ft kölcsönösszeg esetén az új kamat 17,99%. Korábban ilyen kölcsönösszeg esetén 16,99 százalékos kamat mellett kaphattak hitelt az érdeklődők.
  • A 4 100 000 – 5 099 999 Ft kölcsönösszeg esetén az új kamat 16,99%. Korábban ilyen kölcsönösszeg esetén 15,99 százalékos kamat mellett kaphattak hitelt az érdeklődők.
  • Az 5 100 000 – 7 099 999 Ft kölcsönösszeg esetén az új kamat 15,99%. Korábban ilyen kölcsönösszeg esetén 14,99 százalékos kamat mellett kaphattak hitelt az érdeklődők.
  • A 7 100 000 – 8 099 999 Ft kölcsönösszeg esetén az új kamat 14,99%. Korábban ilyen kölcsönösszeg esetén 13,99 százalékos kamat mellett kaphattak hitelt az érdeklődők.
  • A 8 100 000 – 10 099 999 Ft kölcsönösszeg esetén az új kamat 13,99%. Korábban ilyen kölcsönösszeg esetén 13,49 százalékos kamat mellett kaphattak hitelt az érdeklődők.
  • A 10 100 000 – 12 000 000 Ft kölcsönösszeg esetén a kamat 12,99%. Ezen kölcsönösszegnél a kamat nem változott.
  • A 12 000 001 – 14 000 000 Ft kölcsönösszeg esetén a kamat 11,99%. Ezen kölcsönösszegnél a kamat nem változott.
  • A 14 000 001 – 15 000 000 Ft kölcsönösszeg esetén a kamat 10,99%. Ezen kölcsönösszegnél a kamat nem változott.

Magas kölcsönösszegeknél nincs változás, vagyis a legkedvezőbb kamatozású ajánlatok ugyanolyan feltételekkel érhetők el. Azonban az alacsonyabb összegsávokban 50-300 bázispontos kamatemelést lehet látni.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #kamat #pénzügyek #bankok #kamatcsökkentés #otp bank #lakossági pénzügyek #személyi hitel #hitelek #k&h bank

FRISS HÍREK
16:22
16:15
16:03
15:46
15:34
2026. február 2.
Így vezetik be fű alatt az eurót Magyarországon: már javában tart a folyamat, nem lehet megállítani?
2026. február 1.
Friss bűntérkép: ezek a legveszélyesebb települések ma Magyarországon – a te lakhelyed is rajta van?
2026. február 2.
Két kézzel kapkodnak a munkahelyek ezekért a dolgozókért: ezekkel az állásokkal nem lőhetsz mellé, sok év múlva is fixen lesz munkád
2026. február 2.
Csúnyán lemaradt a magyar minimálbér: Románia készül a kanyarban előzni, a V4-ek már fényévnyire
2026. február 2.
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
