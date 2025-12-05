A McLaren csapatfőnöke bejelentette, hogy a hétvégi nagydíjon szükség esetén csapatutasítást alkalmaznak, hogy Lando Norris vagy Oscar Piastri megnyerhesse a világbajnoki címet.
Mégse megy olyan könnyen a feltámadás: megint pontokat hullajtott a Manchester United, türelmetlenek a szurkolók
A Manchester United ismét pontokat veszített, miután a West Ham elleni hazai mérkőzésen 1-1-es döntetlent játszott csütörtökön este: ez újabb csalódást okozott Ruben Amorim vezetőedzőnek és a szurkolóknak is - számolt be a BBC.
"Frusztrált, dühös vagyok, ennyi" - foglalta össze érzéseit Ruben Amorim a csütörtöki mérkőzés utáni sajtótájékoztatón. Szavai nemcsak saját, hanem a teljes szurkolótábor hangulatát is tükrözték, beleértve azokat is, akik kifütyülték a csapatot az Old Traffordon.
Roy Keane, a klub korábbi csapatkapitánya hasonló kifejezésekkel illette a jelenlegi Manchester United-et. "Mindenki a frusztráció szót fogja használni. Nem bíznék ebben a csapatban. Több gól van bennük, de védekezésben és a középpályán továbbra is hatalmas kérdőjelek vannak" - nyilatkozta a Sky Sportsnak.
A mérkőzésen Diogo Dalot második félidei góljával vezetett a United, de a 83. percben Soungoutou Magassa egyenlített a West Ham számára. Amorim pontosan tudta, mi ment félre: "Egy hosszú labdával történt. Megnyerték a második labdát három emberünkkel szemben. A hajrában nem szabadott volna engednünk, hogy egy nálunk sokkal magasabb csapat szögletet végezzen el."
A mérkőzés egy aggasztó mintázat része. November 1-jén az Aston Villa ellen, majd egy héttel később a Tottenham ellen is vezetett a United, de mindkét alkalommal csak döntetlent ért el. A nemzetközi szünet után hazai pályán kikaptak a Brentfordtól, annak ellenére, hogy az ellenfél emberhátrányban játszott.
Most pedig hét percre voltak a győzelemtől és az ötödik helytől, de végül a nyolcadik pozícióban maradtak, egy olyan középmezőnyben, ahol 11 csapatot mindössze négy pont választ el egymástól. Októberben három egymást követő győzelemmel Amorim a hónap edzője lett, most azonban egy győzelem az utolsó öt mérkőzésből a mérleg.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az edző elutasítja, hogy visszafelé haladnának: "Nem megyünk visszafelé. Voltak jó pillanataink. Ez megtörténhet. Amikor jó sorozatban voltunk, azt mondták, tökéletesek vagyunk, pedig nem voltunk azok. Következetlenek vagyunk. Ha megnézzük a gólt, a 83. percben jött egy hosszú labda, amikor minden az irányításunk alatt volt. Jobban kell teljesítenünk."
A Manchester United hétfőn a sereghajtó Wolves otthonában lép pályára, ahol újabb lehetőségük lesz javítani helyzetükön a bajnoki tabellán.
Farkas Péter olimpiai bajnok birkózó elmondta, miből él most, miért nem tud már birkózni, és mesélt pályafutásáról is.
David Hopkinson, a Newcastle United új vezérigazgatója merész jövőképet vázolt fel, amely szerint a klub öt éven belül a világ legjobbjai közé emelkedhet.
Emberi jogi szervezetek figyelmeztetik a FIFA-t, hogy a 2026-os amerikai világbajnokság során fokozott figyelmet kell fordítania a helyi közösségek és a szurkolók védelmére.
Laura Woods, a népszerű brit műsorvezető már jól van, miután élő adásban rosszul lett az angol női labdarúgó-válogatott mérkőzésének közvetítése közben.
Az edző ellen a játékvezetőre tett szexista megjegyzés miatt indult eljárás, ilyen még sosem volt az alacsonyabb osztályokban.
A Salford Red Devils rögbicsapatot felszámolta a brit Felsőbíróság a felhalmozott adósságok miatt, véget vetve a 152 éves klub történetének.
A nemzetközi atlétikai szövetség elvetette a távolugrás szabályainak módosítását, miután a sportolók hevesen tiltakoztak az elrugaszkodási zóna bevezetése ellen.
Az Újpest FC jogi lépéseket tesz André Duarte ellen, miután a portugál védő jogellenesen bontotta fel szerződését a klubbal, majd a román FCSB csapatához igazolt.
Serena Williams visszalépett a tenisz doppingtesztelési rendszerébe, ugyanakkor cáfolta visszatérési szándékát.
Egy hétvégén több mint 2000 rendkívül sértő bejegyzést küldtek a Premier League és a Women's Super League menedzsereiről és játékosairól a közösségi médiában,
Emma Raducanu új edzésmódszerrel készül a 2026-os szezonra, hogy stabilabb játékot alakítson ki és kevésbé kelljen az ellenfelek gyengeségeire koncentrálnia.
A Nice labdarúgócsapata határozottan elítélte azt a szurkolói csoportot, amely fizikailag konfrontálódott a játékosokkal és a stábtagokkal.
Míg az ingatlanpiaci boom első hullámában Budapesten volt nagyobb élénkülés a lakáspiacon, az év második felében inkább az agglomerációban erősödött a kereslet.
A FIFA tervezi a VAR-rendszer kiterjesztését a szögletek ellenőrzésére a 2026-os világbajnokságon, annak ellenére, hogy a bajnokságok elutasították ezt a javaslatot.
A brit kormány tervei szerint a sportkluboknak és rendezvényszervezőknek a jövőben jóval többet kellene fizetniük a rendőri biztosításért.
Olekszandr Uszik, a nehézsúlyú ökölvívás egyesített világbajnoka Deontay Wildert nevezte meg következő mérkőzésének "első számú opciójaként".
Lapátra tette Tsunodát a Red Bull, ő lesz Verstappen csapattársa jövőre: teljessé vált az F1 2026-os mezőnye
Isack Hadjar jövőre Max Verstappen csapattársaként a Red Bullnál fog versenyezni, helyén Arvid Lindblad debütál a Racing Bullsnál Liam Lawson mellett. Yuki Tsunoda kikerül az...
Manuel Neuer, a Bayern München kapusa még nem döntött jövőjéről, annak ellenére, hogy a szerződése 2026 júniusában lejár.
-
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
-
Megindult az MBH Bank részvények igénylése (x)
A lakossági befektetőket egyszerű folyamat és árkedvezmény is várja a bank részvényigénylésében.
-
Megéri-e a KKV-nak napelembe fektetnie? (x)
Energiaválság és kiszámíthatatlan költségek
-
Szigetüzem egyszerűen: megbízható Pramac megoldások (x)
A stabil energiaellátás ma már nem luxus, hanem alapfeltétel – legyen szó otthonról, vállalkozásról vagy mezőgazdasági telepről.