Mégse megy olyan könnyen a feltámadás: megint pontokat hullajtott a Manchester United, türelmetlenek a szurkolók

A Manchester United ismét pontokat veszített, miután a West Ham elleni hazai mérkőzésen 1-1-es döntetlent játszott csütörtökön este: ez újabb csalódást okozott Ruben Amorim vezetőedzőnek és a szurkolóknak is - számolt be a BBC.

"Frusztrált, dühös vagyok, ennyi" - foglalta össze érzéseit Ruben Amorim a csütörtöki mérkőzés utáni sajtótájékoztatón. Szavai nemcsak saját, hanem a teljes szurkolótábor hangulatát is tükrözték, beleértve azokat is, akik kifütyülték a csapatot az Old Traffordon.

Roy Keane, a klub korábbi csapatkapitánya hasonló kifejezésekkel illette a jelenlegi Manchester United-et. "Mindenki a frusztráció szót fogja használni. Nem bíznék ebben a csapatban. Több gól van bennük, de védekezésben és a középpályán továbbra is hatalmas kérdőjelek vannak" - nyilatkozta a Sky Sportsnak.

A mérkőzésen Diogo Dalot második félidei góljával vezetett a United, de a 83. percben Soungoutou Magassa egyenlített a West Ham számára. Amorim pontosan tudta, mi ment félre: "Egy hosszú labdával történt. Megnyerték a második labdát három emberünkkel szemben. A hajrában nem szabadott volna engednünk, hogy egy nálunk sokkal magasabb csapat szögletet végezzen el."

A mérkőzés egy aggasztó mintázat része. November 1-jén az Aston Villa ellen, majd egy héttel később a Tottenham ellen is vezetett a United, de mindkét alkalommal csak döntetlent ért el. A nemzetközi szünet után hazai pályán kikaptak a Brentfordtól, annak ellenére, hogy az ellenfél emberhátrányban játszott.

Most pedig hét percre voltak a győzelemtől és az ötödik helytől, de végül a nyolcadik pozícióban maradtak, egy olyan középmezőnyben, ahol 11 csapatot mindössze négy pont választ el egymástól. Októberben három egymást követő győzelemmel Amorim a hónap edzője lett, most azonban egy győzelem az utolsó öt mérkőzésből a mérleg.

Premier League 14. forduló Manchester United 1 1 West Ham United Félidő: 0-0 2025. december 4. csütörtök 21:00 | Old Trafford, Manchester Hazai gólszerzők 58' Diogo Dalot Vendég gólszerzők 83' Soungoutou Magassa 65 Labdabirtoklási arány 35 84 Támadások 80 70 Veszélyes támadások 51 4 Kaput eltaláló lövések 3 5 Kaput elkerülő lövések 3 6 Szögletek 6 2 Sárga lapok 2 0 Piros lapok 0 0 Büntetők 0 8 Blokkolt lövések 5 Adatlap létrehozva: 2025.12.05.

Az edző elutasítja, hogy visszafelé haladnának: "Nem megyünk visszafelé. Voltak jó pillanataink. Ez megtörténhet. Amikor jó sorozatban voltunk, azt mondták, tökéletesek vagyunk, pedig nem voltunk azok. Következetlenek vagyunk. Ha megnézzük a gólt, a 83. percben jött egy hosszú labda, amikor minden az irányításunk alatt volt. Jobban kell teljesítenünk."

A Manchester United hétfőn a sereghajtó Wolves otthonában lép pályára, ahol újabb lehetőségük lesz javítani helyzetükön a bajnoki tabellán.