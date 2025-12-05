2025. december 5. péntek Vilma
8 °C Budapest
Az Old Trafford Stadion, a Manchester United Football Club otthona Manchesterben, Angliában, Egyesült Királyságban, légi felvételen.
Sport

Mégse megy olyan könnyen a feltámadás: megint pontokat hullajtott a Manchester United, türelmetlenek a szurkolók

Pénzcentrum
2025. december 5. 12:54

A Manchester United ismét pontokat veszített, miután a West Ham elleni hazai mérkőzésen 1-1-es döntetlent játszott csütörtökön este: ez újabb csalódást okozott Ruben Amorim vezetőedzőnek és a szurkolóknak is - számolt be a BBC.

"Frusztrált, dühös vagyok, ennyi" - foglalta össze érzéseit Ruben Amorim a csütörtöki mérkőzés utáni sajtótájékoztatón. Szavai nemcsak saját, hanem a teljes szurkolótábor hangulatát is tükrözték, beleértve azokat is, akik kifütyülték a csapatot az Old Traffordon.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Roy Keane, a klub korábbi csapatkapitánya hasonló kifejezésekkel illette a jelenlegi Manchester United-et. "Mindenki a frusztráció szót fogja használni. Nem bíznék ebben a csapatban. Több gól van bennük, de védekezésben és a középpályán továbbra is hatalmas kérdőjelek vannak" - nyilatkozta a Sky Sportsnak.

A mérkőzésen Diogo Dalot második félidei góljával vezetett a United, de a 83. percben Soungoutou Magassa egyenlített a West Ham számára. Amorim pontosan tudta, mi ment félre: "Egy hosszú labdával történt. Megnyerték a második labdát három emberünkkel szemben. A hajrában nem szabadott volna engednünk, hogy egy nálunk sokkal magasabb csapat szögletet végezzen el."

A mérkőzés egy aggasztó mintázat része. November 1-jén az Aston Villa ellen, majd egy héttel később a Tottenham ellen is vezetett a United, de mindkét alkalommal csak döntetlent ért el. A nemzetközi szünet után hazai pályán kikaptak a Brentfordtól, annak ellenére, hogy az ellenfél emberhátrányban játszott.

Most pedig hét percre voltak a győzelemtől és az ötödik helytől, de végül a nyolcadik pozícióban maradtak, egy olyan középmezőnyben, ahol 11 csapatot mindössze négy pont választ el egymástól. Októberben három egymást követő győzelemmel Amorim a hónap edzője lett, most azonban egy győzelem az utolsó öt mérkőzésből a mérleg.

Premier League 14. forduló
Manchester United
1
1
West Ham United
Félidő: 0-0
2025. december 4. csütörtök 21:00
|
Old Trafford, Manchester
Hazai gólszerzők
58' Diogo Dalot
Vendég gólszerzők
83' Soungoutou Magassa
65
Labdabirtoklási arány
35
84
Támadások
80
70
Veszélyes támadások
51
4
Kaput eltaláló lövések
3
5
Kaput elkerülő lövések
3
6
Szögletek
6
2
Sárga lapok
2
0
Piros lapok
0
0
Büntetők
0
8
Blokkolt lövések
5
Adatlap létrehozva: 2025.12.05.

Az edző elutasítja, hogy visszafelé haladnának: "Nem megyünk visszafelé. Voltak jó pillanataink. Ez megtörténhet. Amikor jó sorozatban voltunk, azt mondták, tökéletesek vagyunk, pedig nem voltunk azok. Következetlenek vagyunk. Ha megnézzük a gólt, a 83. percben jött egy hosszú labda, amikor minden az irányításunk alatt volt. Jobban kell teljesítenünk."

A Manchester United hétfőn a sereghajtó Wolves otthonában lép pályára, ahol újabb lehetőségük lesz javítani helyzetükön a bajnoki tabellán.
Címlapkép: Getty Images
1
4 napja
Megszólalt egészségi állapotáról a legendás magyar kapus: így él most Szentmihályi Antal
2
1 hete
Megszűnés szélén a legendás magyar focicsapat: 40 milliót kéne gyűjteniük, vagy mindennek vége
3
5 napja
Abu Dhabi F1 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Abu-Dzabi helyszínen
4
2 napja
Itt veszik most sorra a lakásokat, házakat a magyarok: vajon rájöttek valamire?
5
6 napja
Szoboszlai csúcsformája sem segít, ezért van óriási bajban a Liverpool: mi lesz így a magyar sztárral?
