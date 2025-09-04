Az amerikai elnök az utóbbi napokban többször hangsúlyozta, hogy Izraelnek gyorsan be kellene fejeznie a háborút.
A fél világ összejöhet Párizsban, hogy az ukrán békéről tárgyaljon: küszöbön a megoldás?
Nyugati vezetők találkoztak Kijevvel a biztonsági garanciákról, miközben kérdések merülnek fel az amerikai támogatással kapcsolatba - írja a Reuters.
Mintegy 30 nyugati vezető folytatott tárgyalásokat csütörtökön Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel Kijevnek nyújtandó biztonsági garanciákról egy esetleges Oroszországgal kötendő békemegállapodás esetére. A párizsi csúcstalálkozón az "együttműködésre hajlandók koalíciója" – európai, ausztrál, japán és kanadai vezetők – vettek részt, néhányan videókapcsolaton keresztül.
A koalíció, amelynek az Egyesült Államok nem tagja, hónapok óta különböző szinteken egyeztet arról, milyen katonai támogatást nyújtanának Ukrajnának egy esetleges fegyverszünet után, hogy elrettentsék Oroszországot egy újabb támadástól. Ezek az erőfeszítések azonban megrekedtek, mivel a kormányok szerint bármilyen európai katonai szerepvállaláshoz szükség lenne amerikai biztonsági garanciákra is. Donald Trump elnök azonban nem tett egyértelmű kötelezettségvállalást ezek biztosítására.
Trump különmegbízottja, Steve Witkoff csütörtök reggel több magas rangú európai tisztviselővel is találkozott Párizsban a tanácskozás előtt. Emmanuel Macron francia elnök szerdán Zelenszkij mellett kijelentette, hogy a koalíciós vezetők jóváhagyják a katonai szakértőik által kidolgozott biztonsági garanciákra vonatkozó terveket.
Két európai tisztviselő szerint a "technikai" tervek elkészültek, bár részleteket nem közöltek. A brit és francia hadsereg vezetői tájékoztatják a vezetőket csütörtökön. "Mi, európaiak készen állunk biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának, amikor aláírják a békét" – mondta Macron, hozzátéve, hogy most az a kérdés, mennyire őszinte Oroszország.
Az európai tisztviselők szerint a cél az lenne, hogy politikai jelzést küldjenek Trumpnak. Ez rámutatna arra, hogy nem történt előrelépés a közvetlen béketárgyalások irányába Vlagyimir Putyin orosz elnök és Zelenszkij között azóta, hogy Trump augusztusban fogadta Putyint, és arra ösztönözné Trumpot, hogy növelje a nyomást Moszkvára.
Mark Rutte NATO-főtitkár szerdán elmondta, hogy hamarosan tisztázódhat, mit tud nyújtani a koalíció, ami utat nyitna az intenzívebb tárgyalásokhoz Washingtonnal arról, milyen garanciákat biztosíthatna.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Putyin szerdán közölte Kijevvel, hogy van esély a háború tárgyalásos úton történő befejezésére, "ha a józan ész győzedelmeskedik", bár hozzátette, hogy kész erővel is véget vetni a konfliktusnak, ha ez az egyetlen lehetőség.
A nyugati tisztviselők szerint a garanciák kulcseleme az ukrán fegyveres erők folyamatos erőteljes támogatása lesz. Emellett várhatóan egy nemzetközi erő is segítené és biztosítaná Kijevet, amely Ukrajnában és a szomszédos országokban állomásozna, annak ellenére, hogy Oroszország határozottan ellenzi bármilyen külföldi erő ukrajnai telepítését.
A diplomaták szerint jelentős nézeteltérések vannak a szövetségesek között ebben a kérdésben. Az európai vezetők egyértelművé tették, hogy egy ilyen erő csak amerikai támogatással lenne megvalósítható – amit Trump általános kifejezésekkel ígért meg a múlt hónapban, de Washington még nem részletezte, mit hajlandó hozzájárulni.
John Foreman, Nagy-Britannia korábbi kijevi és moszkvai védelmi attaséja szerint fontos pontosan megérteni, mi az ajánlat – különösen Zelenszkij számára, aki mérlegeli álláspontját az Oroszországgal folytatandó közvetlen tárgyalások előtt. "Egyre inkább felismerik, hogy a békéhez erős Ukrajnára és ukrán hadseregre van szükség, az európai támogatásnak hosszú távúnak kell lennie, és Ukrajna valószínűleg nem számíthat arra, hogy szövetségesei a segítségére sietnek Oroszország megbüntetésére, ha újra támadna" – mondta.
Az amerikai elnök szerdán késő este nyújtott be felülvizsgálati kérelmet a washingtoni szövetségi fellebbviteli bíróság múlt heti ítélete ellen.
Most jöhet az igazi feketeleves a háborúban: Putyin nem nyugszik, ameddig fel nem számolja Ukrajnát?
Az orosz–ukrán konfliktus újabb fejezetéhez érkezett: miközben Donald Trump nem tett konkrét lépéseket Putyinnal folytatott tárgyalásainak elmaradása után.
Kisiklott a lisszaboni Gloria siklóvasút egyik kocsija szerda délután, a balesetben a mentőszolgálatok legfrissebb beszámolója szerint 15-en vesztették életüket és 18 a sérültek száma.
A Meteorológiai Világszervezet (WMO) legfrissebb előrejelzése szerint 2025 őszén nagy valószínűséggel La Niña időjárási jelenség alakulhat ki.
Durva üzenetet küldött Oroszország: eszükben sincs leállni Ukrajnában, most ezeket a városokat akarják
Az orosz Duma védelmi testületének elnöke egyértelműen jelezte, hogy Oroszország Mikolaiv és Odessza megyék megszerzésére törekszik
Trump elégedetlen Moszkva lépéseivel: az USA szankciókat vagy a béketeremtésből való kivonulást fontolgatja.
Kedden még szinte mindenhol napos, nyáriasan meleg időre ébredhetünk, de nem marad sokáig zavartalan a derű.
Az Európai Bizottság szóvivője szerint az elnök repülőgépe végül biztonságosan landolt.
Az orosz vezérkari főnök tervei szerint Odessza és Mikolajiv elfoglalása következhet, Kijevet elvágva a tengertől.
Az orosz elnök a kínai Tiencsinben megrendezett Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozóján beszélt a múlt hónapban Alaszkában lezajlott csúcstalálkozóról.
Így akarja Putyin és Hszi Csin-ping átalakítani a globális rendet, sokkoló kijelentések hangzottak el
A csúcstalálkozón részt vett Narendra Modi indiai miniszterelnök, valamint több ázsiai és közel-keleti vezető is.
Már körvonalazódik az EU mesterterve Trump ellen: óriási gyomros lesz az amerikai elnöknek, ha bejön
A megállapodásokat várhatóan csak uniós egyezményként terjesztik elő, ami azt jelenti, hogy elfogadásukhoz elegendő a minősített többség is az EU-ban.
Vlagyimir Putyin a kínai állami Hszinhua hírügynökségnek adott interjúban beszélt az orosz–kínai kapcsolatok jövőjéről és a nemzetközi helyzetről.
Volodimir Zelenszkij a Kijevet sújtó orosz csapást Donald Trump elleni támadásnak nevezte.
Atomfegyverek, dollármilliárdok és új fegyverkezési verseny – ki mennyit költ és miért nem működnek a leszerelési egyezmények?
Az éjszakai támadások az Egyesült Államok által vezetett diplomáciai offenzíva után következtek, amely a háború befejezését célozta.
Az EU kijevi képviselete súlyosan megrongálódott egy csütörtöki orosz támadásban, ami tovább mélyítette a feszültséget Brüsszel és Moszkva között.
A 'Élő Nostradamus'-ként ismert brazil jós, Athos Salomé szerint a tudomány közel áll ahhoz, hogy feltárja a reinkarnáció titkait.
