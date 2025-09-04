2025. szeptember 4. csütörtök Rozália
Political borders, globe, world
Világ

A fél világ összejöhet Párizsban, hogy az ukrán békéről tárgyaljon: küszöbön a megoldás?

Pénzcentrum
2025. szeptember 4. 12:15

Nyugati vezetők találkoztak Kijevvel a biztonsági garanciákról, miközben kérdések merülnek fel az amerikai támogatással kapcsolatba - írja a Reuters.

Mintegy 30 nyugati vezető folytatott tárgyalásokat csütörtökön Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel Kijevnek nyújtandó biztonsági garanciákról egy esetleges Oroszországgal kötendő békemegállapodás esetére. A párizsi csúcstalálkozón az "együttműködésre hajlandók koalíciója" – európai, ausztrál, japán és kanadai vezetők – vettek részt, néhányan videókapcsolaton keresztül.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A koalíció, amelynek az Egyesült Államok nem tagja, hónapok óta különböző szinteken egyeztet arról, milyen katonai támogatást nyújtanának Ukrajnának egy esetleges fegyverszünet után, hogy elrettentsék Oroszországot egy újabb támadástól. Ezek az erőfeszítések azonban megrekedtek, mivel a kormányok szerint bármilyen európai katonai szerepvállaláshoz szükség lenne amerikai biztonsági garanciákra is. Donald Trump elnök azonban nem tett egyértelmű kötelezettségvállalást ezek biztosítására.

Trump különmegbízottja, Steve Witkoff csütörtök reggel több magas rangú európai tisztviselővel is találkozott Párizsban a tanácskozás előtt. Emmanuel Macron francia elnök szerdán Zelenszkij mellett kijelentette, hogy a koalíciós vezetők jóváhagyják a katonai szakértőik által kidolgozott biztonsági garanciákra vonatkozó terveket.

Két európai tisztviselő szerint a "technikai" tervek elkészültek, bár részleteket nem közöltek. A brit és francia hadsereg vezetői tájékoztatják a vezetőket csütörtökön. "Mi, európaiak készen állunk biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának, amikor aláírják a békét" – mondta Macron, hozzátéve, hogy most az a kérdés, mennyire őszinte Oroszország.

Az európai tisztviselők szerint a cél az lenne, hogy politikai jelzést küldjenek Trumpnak. Ez rámutatna arra, hogy nem történt előrelépés a közvetlen béketárgyalások irányába Vlagyimir Putyin orosz elnök és Zelenszkij között azóta, hogy Trump augusztusban fogadta Putyint, és arra ösztönözné Trumpot, hogy növelje a nyomást Moszkvára.

Mark Rutte NATO-főtitkár szerdán elmondta, hogy hamarosan tisztázódhat, mit tud nyújtani a koalíció, ami utat nyitna az intenzívebb tárgyalásokhoz Washingtonnal arról, milyen garanciákat biztosíthatna.

Putyin szerdán közölte Kijevvel, hogy van esély a háború tárgyalásos úton történő befejezésére, "ha a józan ész győzedelmeskedik", bár hozzátette, hogy kész erővel is véget vetni a konfliktusnak, ha ez az egyetlen lehetőség.

A nyugati tisztviselők szerint a garanciák kulcseleme az ukrán fegyveres erők folyamatos erőteljes támogatása lesz. Emellett várhatóan egy nemzetközi erő is segítené és biztosítaná Kijevet, amely Ukrajnában és a szomszédos országokban állomásozna, annak ellenére, hogy Oroszország határozottan ellenzi bármilyen külföldi erő ukrajnai telepítését.

A diplomaták szerint jelentős nézeteltérések vannak a szövetségesek között ebben a kérdésben. Az európai vezetők egyértelművé tették, hogy egy ilyen erő csak amerikai támogatással lenne megvalósítható – amit Trump általános kifejezésekkel ígért meg a múlt hónapban, de Washington még nem részletezte, mit hajlandó hozzájárulni.

John Foreman, Nagy-Britannia korábbi kijevi és moszkvai védelmi attaséja szerint fontos pontosan megérteni, mi az ajánlat – különösen Zelenszkij számára, aki mérlegeli álláspontját az Oroszországgal folytatandó közvetlen tárgyalások előtt. "Egyre inkább felismerik, hogy a békéhez erős Ukrajnára és ukrán hadseregre van szükség, az európai támogatásnak hosszú távúnak kell lennie, és Ukrajna valószínűleg nem számíthat arra, hogy szövetségesei a segítségére sietnek Oroszország megbüntetésére, ha újra támadna" – mondta.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #amerika #usa #japán #trump #háború #béke #zelenszkij

13:31
13:23
13:15
12:59
12:30
