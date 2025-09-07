Meglepő kijelentést tett Zelenszkij: lassan vége a proxyháborúnak, többé nincsenek az USA-ra utalva?

Ukrajna fegyvergyártása jelentősen megerősödött: a hadsereg által használt fegyverek közel 60%-a már hazai gyártású, jelentette be Volodimir Zelenszkij elnök - számolt be a The Guardian.

"A háború során Ukrajna eljutott arra a pontra, hogy a katonáink kezében lévő fegyverek közel 60%-a ukrán gyártmányú" - mondta az ukrán elnök szombat esti videóüzenetében. Hozzátette: ezek hatékony fegyverek, számos fejlett tulajdonsággal.

Zelenszkij kiemelte a Dániával közös fegyvergyártási projektet is. Az elnök júliusban arra szólította fel átalakított kormányát, hogy növeljék az ukrán gyártású fegyverek arányát 50% fölé, ami magasabb, mint bármikor az 1991-es szovjet uralom alóli függetlenség óta.

Ukrajna különösen a dróngyártásra és légvédelmi rendszerekre összpontosít, hogy ellensúlyozza Oroszország intenzív drón- és rakétatámadásait az ukrán városok ellen. A Pokrovszk szektorból érkező jelentések szerint "ez már drónok háborúja", ahol a felderítésre, mentésre, elfogásra és támadásra használt modellek megváltoztatták mindkét fél hadviselését.

Közben Oroszország éjszakai dróntámadást indított Kijev ellen, ahol a megsemmisített drónok lezuhanó törmelékei tüzet okoztak egy 16 emeletes lakóépület tetején - közölte vasárnap az ukrán főváros polgármestere. A Reuters szemtanúi robbanások sorozatát hallották, ami a légvédelmi egységek működésére utalt.

Az orosz csapások folytatódtak más régiókban is: Szumi északkeleti régióban egy ember meghalt és többen megsebesültek, köztük egy kilencéves gyermek. Zaporizzsja délkeleti városában legalább 15 ember sebesült meg egy szombat esti dróntámadásban.

Ukrán drónok ugyanakkor tüzet okoztak az oroszországi Krasznodar régióban található Ilsky olajfinomítóban, amit gyorsan eloltottak. A támadásban nem voltak áldozatok, a finomító személyzetét óvóhelyekre evakuálták.

Lengyelország és szövetségesei vasárnap hajnalban légierőt aktiváltak a lengyel légtér védelmére, miután Oroszország légicsapásokat indított Nyugat-Ukrajna ellen a lengyel határ közelében.