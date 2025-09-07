Nemzetközi összefogással, egy évekig tartó nyomozás végén felszámolták a Streameast nevű illegális streamhálózatot.
Meglepő kijelentést tett Zelenszkij: lassan vége a proxyháborúnak, többé nincsenek az USA-ra utalva?
Ukrajna fegyvergyártása jelentősen megerősödött: a hadsereg által használt fegyverek közel 60%-a már hazai gyártású, jelentette be Volodimir Zelenszkij elnök - számolt be a The Guardian.
"A háború során Ukrajna eljutott arra a pontra, hogy a katonáink kezében lévő fegyverek közel 60%-a ukrán gyártmányú" - mondta az ukrán elnök szombat esti videóüzenetében. Hozzátette: ezek hatékony fegyverek, számos fejlett tulajdonsággal.
Zelenszkij kiemelte a Dániával közös fegyvergyártási projektet is. Az elnök júliusban arra szólította fel átalakított kormányát, hogy növeljék az ukrán gyártású fegyverek arányát 50% fölé, ami magasabb, mint bármikor az 1991-es szovjet uralom alóli függetlenség óta.
Ukrajna különösen a dróngyártásra és légvédelmi rendszerekre összpontosít, hogy ellensúlyozza Oroszország intenzív drón- és rakétatámadásait az ukrán városok ellen. A Pokrovszk szektorból érkező jelentések szerint "ez már drónok háborúja", ahol a felderítésre, mentésre, elfogásra és támadásra használt modellek megváltoztatták mindkét fél hadviselését.
Közben Oroszország éjszakai dróntámadást indított Kijev ellen, ahol a megsemmisített drónok lezuhanó törmelékei tüzet okoztak egy 16 emeletes lakóépület tetején - közölte vasárnap az ukrán főváros polgármestere. A Reuters szemtanúi robbanások sorozatát hallották, ami a légvédelmi egységek működésére utalt.
Az orosz csapások folytatódtak más régiókban is: Szumi északkeleti régióban egy ember meghalt és többen megsebesültek, köztük egy kilencéves gyermek. Zaporizzsja délkeleti városában legalább 15 ember sebesült meg egy szombat esti dróntámadásban.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Ukrán drónok ugyanakkor tüzet okoztak az oroszországi Krasznodar régióban található Ilsky olajfinomítóban, amit gyorsan eloltottak. A támadásban nem voltak áldozatok, a finomító személyzetét óvóhelyekre evakuálták.
Lengyelország és szövetségesei vasárnap hajnalban légierőt aktiváltak a lengyel légtér védelmére, miután Oroszország légicsapásokat indított Nyugat-Ukrajna ellen a lengyel határ közelében.
Embereket árulnak, mint a használt autókat. Az EU-ban 2023-ban rekordszámú áldozatot regisztráltak. Mi történik a színfalak mögött? Nézd meg videónkat!
Az elmúlt négy évtizedben drámai átalakuláson ment keresztül a világ jövedelmi térképe.
A Meteorológiai Világszervezet (WMO) legfrissebb előrejelzése szerint 2025 őszén nagy valószínűséggel La Niña időjárási jelenség alakulhat ki.
Durva üzenetet küldött Oroszország: eszükben sincs leállni Ukrajnában, most ezeket a városokat akarják
Az orosz Duma védelmi testületének elnöke egyértelműen jelezte, hogy Oroszország Mikolaiv és Odessza megyék megszerzésére törekszik
Trump elégedetlen Moszkva lépéseivel: az USA szankciókat vagy a béketeremtésből való kivonulást fontolgatja.
Kedden még szinte mindenhol napos, nyáriasan meleg időre ébredhetünk, de nem marad sokáig zavartalan a derű.
Az Európai Bizottság szóvivője szerint az elnök repülőgépe végül biztonságosan landolt.
Az orosz vezérkari főnök tervei szerint Odessza és Mikolajiv elfoglalása következhet, Kijevet elvágva a tengertől.
Az orosz elnök a kínai Tiencsinben megrendezett Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozóján beszélt a múlt hónapban Alaszkában lezajlott csúcstalálkozóról.
Így akarja Putyin és Hszi Csin-ping átalakítani a globális rendet, sokkoló kijelentések hangzottak el
A csúcstalálkozón részt vett Narendra Modi indiai miniszterelnök, valamint több ázsiai és közel-keleti vezető is.
Már körvonalazódik az EU mesterterve Trump ellen: óriási gyomros lesz az amerikai elnöknek, ha bejön
A megállapodásokat várhatóan csak uniós egyezményként terjesztik elő, ami azt jelenti, hogy elfogadásukhoz elegendő a minősített többség is az EU-ban.
Vlagyimir Putyin a kínai állami Hszinhua hírügynökségnek adott interjúban beszélt az orosz–kínai kapcsolatok jövőjéről és a nemzetközi helyzetről.
Volodimir Zelenszkij a Kijevet sújtó orosz csapást Donald Trump elleni támadásnak nevezte.
Atomfegyverek, dollármilliárdok és új fegyverkezési verseny – ki mennyit költ és miért nem működnek a leszerelési egyezmények?
Az éjszakai támadások az Egyesült Államok által vezetett diplomáciai offenzíva után következtek, amely a háború befejezését célozta.
Az EU kijevi képviselete súlyosan megrongálódott egy csütörtöki orosz támadásban, ami tovább mélyítette a feszültséget Brüsszel és Moszkva között.
A 'Élő Nostradamus'-ként ismert brazil jós, Athos Salomé szerint a tudomány közel áll ahhoz, hogy feltárja a reinkarnáció titkait.
Korda György először 1958-ban lépett színpadra, és azóta megszakítás nélkül, immár 68 éve énekel.
-
Ezért éri meg az elektronikus fizetés: megszólaltak a magyar vállalkozók - videó
Az elektronikus fizetési lehetőségek biztosítása ma már nem csupán opció, hanem a sikeres vállalkozás alapfeltétele.
-
Biztonság és kiszámítható hozam a műtárgypiacon (x)
A műkereskedelem egyre inkább felértékelődik a befektetők körében, hiszen stabil hozamot és megbízható menedéket kínál a gazdasági ingadozások idején.
-
Szeptemberben is SPAR Kupon Kánaán! (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást! Gyűjtsd be 2025. szeptember 1. és 3. között a SPAR kuponokat!