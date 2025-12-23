A borravaló mértéke átalakulóban van, szektoronként eltér, és az évszakok is érezhetően befolyásolják.
Karácsony előtt ismét támadnak a Netflixes csalók: vigyázat, magyar számról érkezik az SMS, be ne dőlj neki!
Magyar telefonszámról érkező, Netflixnek álcázott SMS-ekkel próbálják átverni a felhasználókat közvetlenül karácsony előtt. A csalók sürgető hangnemben, fióktiltással fenyegetve csalogatják kattintásra az áldozatokat. A cél ezúttal is a bankkártyaadatok megszerzése.
Az ünnepek közeledtével ismét felbukkantak a Netflix nevével visszaélő online csalók. A napokban több felhasználó is olyan SMS-t kapott, amelyben „fontos figyelmeztetésre” hivatkozva a fizetési adatok frissítését kérik, különben felfüggesztik a fiókot.
A megtévesztő üzenet különösen veszélyes, mert magyarországi telefonszámról érkezik, így sokan hitelesnek gondolhatják. Íme:
Az SMS-ben szereplő link azonban nem a Netflix hivatalos oldala, hanem egy adathalász webcím, amelynek célja a bankkártya- és belépési adatok megszerzése. A csalók tudatosan játszanak az ünnepi rohanással és azzal a félelemmel, hogy karácsony alatt megszűnik a hozzáférés a streaming szolgáltatáshoz.
Fontos tudni: a Netflix soha nem kér fizetési adatokat SMS-ben küldött linken keresztül, és nem fenyeget azonnali fióktiltással ilyen módon. Gyanús üzenet esetén ne kattintsunk a linkre, töröljük az SMS-t, a számot pedig érdemes blokkolni. Ha bizonytalanok vagyunk, mindig közvetlenül a hivatalos alkalmazásban vagy a netflix.com oldalon ellenőrizzük a fiókunk állapotát.
Karácsony előtt különösen érdemes résen lenni: a csalók ilyenkor a legaktívabbak.
Te is használod a Spotify-t? Most közölte a cég, több százmillió adatot loptak el hackerek, komoly a gond
A streaming szolgáltató, amely több mint 100 millió számot kínál, megerősítette, hogy a kiszivárgott anyag nem tartalmazza a teljes kínálatát.
Egy hackercsoport szerint százmilliós nagyságrendű adatot szereztek meg a Spotifytól. A cég már vizsgálja az ügyet.
Ha a 2000-es évek elején digitális fényképezőgépet használtál, jó eséllyel mára egész életfejezeteid tűntek el.
A One Magyarország 2025. december 24. és 26. között díjmentes, korlátlan belföldi adatforgalmat biztosít azoknak az ügyfeleknek, akik nem korlátlan adatcsomaggal rendelkeznek.
Az OTP Bank felhívta a figyelmet arra, hogy az ünnepi időszakban az adathalászok különösen aktívak.
Meredek kijelentést tett az önimádó techmilliárdos: nem vicc, az örökéletet célozza - akár még be is jöhet neki?!
A saját testét laboratóriumi projektté alakító Bryan Johnson most új célt jelentett be: szerinte 2039-re valósággá válhat az emberi halhatatlanság.
Elképesztő csalás áldozata lett egy egy szekszárdi nő, akitől 24 millió forintot loptak el.
Karácsonykor az egyik legnépszerűbb ajándék a mobiltelefon – nem véletlen, hogy a szolgáltatók minden évben különleges ajánlatokkal készülnek.
A Meta újabb lépéssel terelheti a felhasználókat a Meta Verified előfizetés felé.
Az Amazon tárgyalásokat folytat a ChatGPT fejlesztőjével, az OpenAI-jal egy potenciális befektetésről.
Az NMHH közleménye szerint 2026. január 1-jétől Ukrajna és Moldova is csatlakozik az európai roamingzónához.
Egy 27 éves techvállalkozó mesterséges intelligenciát használ személyes pénzügyei kezelésére, ami segített neki jelentősen csökkenteni kiadásait.
Fontos változás jön a hazai internetszolgáltatóknál: januártól bármelyik magyar szülő igényelheti ezt a segítséget
Januártól három mobilszolgáltatónál elérhető lesz a kiskorú felhasználókra tekintettel nyújtott biztonságos mobilinternet.
Most bárki ingyen behúzhatja a 20 ezer forintos Harry Potter játékot: ezt kell tenni, hogy a tiéd lehessen
Az Epic Games Store ismét nagy dobással jelentkezett: a normál esetben közel 21 ezer forintba kerülő Hogwarts Legacy most teljesen ingyen beszerezhető.
A Grand Theft Auto VI a várakozásoknak megfelelően elnyerte a Legjobban Várt Játék kategória díját.
A kiberbűnözők egyre kifinomultabb módszerekkel kerülik meg a jelszavas és többfaktoros hitelesítési rendszereket.
Elképesztő csalás terjed az interneten karácsony előtt: be ne dőlj, egy rossz kattintás, és oda az összes pénzed!
Az ünnepi időszakban még inkább megnő az online vásárlások száma, ezzel együtt a csalók aktivitása is.
Bűnbanda fosztotta meg a megtakarításai egy részétől Ivancsics Ilona színésznőt.
