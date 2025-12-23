Karácsony előtt ismét támadnak a Netflixes csalók: vigyázat, magyar számról érkezik az SMS, be ne dőlj neki!

Magyar telefonszámról érkező, Netflixnek álcázott SMS-ekkel próbálják átverni a felhasználókat közvetlenül karácsony előtt. A csalók sürgető hangnemben, fióktiltással fenyegetve csalogatják kattintásra az áldozatokat. A cél ezúttal is a bankkártyaadatok megszerzése.

Az ünnepek közeledtével ismét felbukkantak a Netflix nevével visszaélő online csalók. A napokban több felhasználó is olyan SMS-t kapott, amelyben „fontos figyelmeztetésre” hivatkozva a fizetési adatok frissítését kérik, különben felfüggesztik a fiókot.

A megtévesztő üzenet különösen veszélyes, mert magyarországi telefonszámról érkezik, így sokan hitelesnek gondolhatják. Íme:

Netflixes csalás SMS-ben.

Az SMS-ben szereplő link azonban nem a Netflix hivatalos oldala, hanem egy adathalász webcím, amelynek célja a bankkártya- és belépési adatok megszerzése. A csalók tudatosan játszanak az ünnepi rohanással és azzal a félelemmel, hogy karácsony alatt megszűnik a hozzáférés a streaming szolgáltatáshoz.

Fontos tudni: a Netflix soha nem kér fizetési adatokat SMS-ben küldött linken keresztül, és nem fenyeget azonnali fióktiltással ilyen módon. Gyanús üzenet esetén ne kattintsunk a linkre, töröljük az SMS-t, a számot pedig érdemes blokkolni. Ha bizonytalanok vagyunk, mindig közvetlenül a hivatalos alkalmazásban vagy a netflix.com oldalon ellenőrizzük a fiókunk állapotát.

Karácsony előtt különösen érdemes résen lenni: a csalók ilyenkor a legaktívabbak.