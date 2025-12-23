Hosszú évek után itt a búcsú: hipermodern stadionba költözik a Chiefs, ennyibe kerül majd

A Kansas City Chiefs 2031-től egy új, 3 milliárd dolláros, fedett stadionba költözik Kansas államban, miután a helyi törvényhozás állami kötvényekkel beszáll a beruházás finanszírozásába, így a klub hosszú távon búcsút int legendás otthonának, az Arrowhead Stadionnak - írta az ESPN.

A Kansas City Chiefs hétfőn bejelentette, hogy elhagyja jelenlegi otthonát, az Arrowhead Stadiont, és 2031-től egy vadonatúj, 3 milliárd dolláros, fedett stadionban játssza hazai mérkőzéseit. Az új létesítmény Kansas államban épül fel, közvetlenül a Missouri–Kansas határ túloldalán.

A döntés előtt a kansasi törvényhozás egyhangúlag megszavazta, hogy állami kötvények kibocsátásával fedezik a stadion, valamint a hozzá kapcsolódó, vegyes hasznosítású negyed költségeinek akár 70 százalékát. A mintegy 2,4 milliárd dollár értékű kötvényeket a stadion körüli területen keletkező értékesítési és alkoholadó-bevételekből törlesztik majd.

Friss hírek, élő sporteredmények a Sportonlineon: KATTINTS!

Clark Hunt tulajdonos közölte, hogy a család 1 milliárd dollárnyi további saját befektetést vállal. "Családi döntés volt, hogy ez a legjobb lehetőség a szervezet számára" – fogalmazott Hunt. "Ez mindig a szurkolókról szólt. Az apám mindig a rajongókra gondolt. Az új létesítmény több generációt is szolgálhat, legalább 50–60 éven át. Emellett Kansas City így olyan eseményekre is pályázhat, amelyeket jelenleg nem tud megrendezni: Super Bowl, egyetemi rájátszás, Final Four."

Az új stadion pontos helyszíne még nem ismert, de Laura Kelly kormányzó szerint Wyandotte megyében épül majd. A Chiefs a Kansas Speedway versenypálya és a Legends nevű szórakoztató negyed közelében szeretné felépíteni a létesítményt, azon a környéken, ahol a Sporting Kansas City MLS-csapat otthona is található.

Mark Donovan, a klub elnöke szerint az új stadion legalább 65 ezer férőhelyes lesz, ami nagyjából 10 ezerrel kevesebb az Arrowhead jelenlegi kapacitásánál. A tervezés akár 18 hónapig is eltarthat, az építkezés pedig várhatóan három évig fog tartani. A csapat emellett egy 300 millió dolláros edzőközpontot is épít a kansasi Olathe városában.

A döntés komoly csapást jelent Missouri állam számára. A Rams már 2016-ban elhagyta St. Louist, részben azért, mert nem tudták biztosítani egy új stadion finanszírozását. Mike Kehoe missouri kormányzó úgy fogalmazott: "Keresni fogjuk a lehetőségeket."

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Közel két éve a Chiefs még egy 800 millió dolláros felújítást tervezett az Arrowhead Stadionban, a Kansas City Royals baseballcsapattal közösen. Tavaly azonban Jackson megye választói elsöprő többséggel elutasították azt a helyi forgalmi adót, amely a felújítást finanszírozta volna. A szavazók 58 százaléka mondott nemet.

Hunt szerint az új, fedett stadion legnagyobb előnye, hogy Kansas City végre reális eséllyel pályázhat Super Bowl rendezésére. "Nagyon keményen fogunk küzdeni érte. Úgy gondoljuk, ezzel felkerülünk a térképre" – tette hozzá Donovan.

Az 1959-ben alapított Chiefs 1972 óta játszik az Arrowhead Stadionban, amely az NFL harmadik legrégebbi arénája. A létesítmény a Guinness Rekordok Könyve szerint a világ leghangosabb stadionja, és legendás a szurkolói hangulatáról.

"Mindannyian fájdalmat érzünk az Arrowhead elhagyása miatt" – ismerte el Hunt. "Minden hátralévő szezont megbecsülünk ott. Megünnepeljük az Arrowheadet, mert megérdemli."