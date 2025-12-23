Fontos tudni: a Netflix soha nem kér fizetési adatokat SMS-ben küldött linken keresztül, és nem fenyeget azonnali fióktiltással ilyen módon.
Karácsonykor ezt sok gazdi elrontja: ne add a házikedvencednek, bármennyire is imádja + Fotón a bűnös
Az ünnepek alatt sok gazda elköveti azt a hibát, hogy túleteti házikedvencét, vagy olyan ételekkel kínálja meg, amelyek számára kifejezetten mérgezőek lehetnek. A Szombathelyi Állatkórház most egy megdöbbentő Facebook-posztban mutatta be, miért is érdemes jobban odafigyelnünk! Különösen fontos például, hogy bármennyire sóvárogva néz is a kutyusunk, ne adjunk neki csontot! De mire figyeljünk még, ha balesetmentesen szeretnénk megúszni a karácsonyt? Íme a legfontosabb tippek:
Nagy vita tárgya szokott lenni, adjunk-e vagy sem a kutyának és a macskának csontot. Sokan felháborodnak, amikor az állatorvosok azt tanácsolják, hogy inkább ne, mert sok kutyánál székrekedést okozhat, vagy a nyelőcsőben elakadhat. Ilyenkor, karácsonykor, halmozottan jelentkezik ez a probléma.Ilyenkor karácsonykor halmozottan jelentkezik ez a probléma.
"A csont olyan székrekedést is okozhat a kutyáknál, ami beöntést, súlyosabb esetben akár műtéti beavatkozást igényel. A beöntéskor altatásban egy csővel mossuk ki a székletét, ami borzasztóan kellemetlen a kutyának is, de nekünk, állatorvosoknak is. Szerintem a csont nem kutyaeledel"
- hangsúlyozza Dr. Varjú Gábor, a Szombathelyi Állatkórház kisállatgyógyász szakállatorvosa a Hellovidéknek korábban.
A szárnyasok csontja még egy fokkal veszélyesebb, mert szilánkos, az idősebb kutyák pedig már kevésbé tudják jól megemészteni. Megakadhat a vastagbélben, böki a bélfalat, ami a kutyának nagyon fáj, és emiatt is visszatartja a székletét az állat. De a sertés vagy marhacsontot is inkább kerüljük, mert az állatorvos szerint nagyobb mennyiségben hasonló problémákat okoz.
Egy röntgenfelvétel, ami bemutatja, mit okozhat a csont a kutyáknak
A Szombathelyi Állatkórház pár napja egy szemléletes esetet is megosztott. Ahogy írták:
Szergej, a 80 kg-os moszkvai őrkutya a hétvégén disznóölésen járt. Kapott csontot, azóta nem tudott székletet üríteni és többször is hányt. Egy állatorvos kolléga már adott neki ébren beöntést, de nem segített. Náluk a röntgen hatalmas, kályhacső-szerűen kitágult vastagbelet mutatott, ami csontszilánkkal volt tele. Altatásban beöntéssel sikerült több kiló csontdarálékot „kitermelni” (a második röntgenen már üres volt a vastagbél).
„Kérjük, ne adjanak csontot kedvencüknek, mi nagyon nem szeretünk beöntést adni, elég ronda meló.” – emelte még ki az állatkórház.
Még 8 jó tanács, amire érdemes odafigyelni karácsonykor az állattartóknak
A Szombathelyi Állatkórházban ilyenkor, az ünnepek táján minden évben fokozott ügyeletet tartanak. A karácsony utáni napokban ugyanis rengeteg kutyát visznek gyomorpanaszokkal, hasmenéssel és hányással. A kutyusok gyakran megkapják az ünnepi asztalról az ízes falatkákat, amelyekhez nincsenek hozzászokva, és előfordul, hogy gyomor-bélgyulladást kapnak. Ideális esetben az eb csak kutyatápot eszik, és a bélflórája ehhez idomult.
Ezért is fontos tudni, hogy a kutyák és a macskák alapvetően monodiétás állatok: egyféle táplálékra vannak szokva, és azzal jól elvannak. Bár úgy tűnhet, hogy ízlik nekik az emberi fogyasztásra készült ünnepi fogás, a falatozás belőle gyakran balul sül el.
De mire figyeljünk még, ha balesetmentesen szeretnénk megúszni a karácsonyt? Soroljuk is:
1. Ne etessük őket zsíros, fűszeres, szokatlan ételekkel
A kutyák, különösen a kisméretű „toy” fajták, érzékeny bélrendszerrel rendelkeznek, és nem minden, számukra szokatlan ételt tudnak tolerálni. A túlzott ünnepi ételadag gyomor- és bélproblémákhoz, hányáshoz, hasmenéshez vezethet. A legjobb, ha az állat a szokásos tápját kapja még szenteste is.
2. Maradék rizs, krumpli vagy sütemény
A kutyáknak szénhidrátra van szükségük, de a jó minőségű táp már biztosítja ezt. A plusz ételmaradékok vagy süteményvégek felesleges kalóriát jelentenek és emésztési problémát okozhatnak.
3. Csokoládé és édességek
A csokoládé teobromint tartalmaz, ami kis mennyiségben is idegrendszeri tüneteket, görcsöket okozhat.
Kis testű kutyáknál már pár kocka étcsoki veszélyes, tejcsokoládé és szaloncukor sem adható.
4. Elhízás és cukorbetegség
Ünnepi túletetéssel hosszú távú egészségkárosodást okozhatunk, különösen elhízott vagy cukorbeteg kutyáknál. Rendszeres inzulinadagolásra szoruló állatoknál a túletetés komoly vércukorszint-ingadozást és egészségügyi kockázatot jelenthet.
5. Édesítőszerek, nyírfacukor (xilit)
A nyírfacukor kis mennyiségben is életveszélyes lehet: hipoglikémiát és epilepsziás tüneteket okoz, károsítja a májat. Bármilyen mennyiség elfogyasztása esetén azonnal állatorvoshoz kell fordulni.
6. Karácsonyi girlandok, hosszú díszek
A macskák hajlamosak lenyelni a fényes, hosszú díszeket, ami bélelzáródást vagy bélfal-sérülést okozhat.
Időben észlelve súlyos szövődmények előzhetők meg.
7. Karácsonyfa és elektromos vezetékek
Fiatal, élénk kutyák megrághatják a vezetékeket, ami áramütést és sérüléseket okozhat.
Nagyobb díszeket is elővigyázatossággal helyezzünk el, mert lenyelésük bélproblémát okozhat.
8. Figyeljünk a kisállat érzékenységére
A macskák bélrendszere általában kevésbé hajlamos a gyomor- és bélproblémákra, mint a kutyáké, de ez nem jelenti azt, hogy teljesen veszélytelen számukra az emberi ételek, édességek vagy épp a karácsonyi díszek. Egyetlen, számukra szokatlan falat is okozhat hányást, hasmenést vagy akár bélelzáródást.
Minden állat egyéni érzékenységgel rendelkezik, ezért fontos figyelni, hogyan reagál a szokásos étrendtől eltérő ételre vagy környezeti ingerre. Ha bármilyen szokatlan tünetet észlelünk – például hányást, étvágytalanságot, levertséget –, azonnal érdemes konzultálni állatorvossal, mert a gyors beavatkozás sok esetben megakadályozhatja a súlyosabb problémák kialakulását.
