Istanbul, Törökország - 2023. november 9: Spotify, Apple Music, YouTube, X, instagram, Shazam, Facebook az okostelefon képernyőjén.
Tech

Te is használod a Spotify-t? Most közölte a cég, több százmillió adatot loptak el hackerek, komoly a gond

Pénzcentrum
2025. december 23. 13:45

Egy aktivista csoport állítása szerint több millió zeneszámot gyűjtött össze a Spotifyról, és készül ezeket online közzétenni, ami komoly aggodalmakat vet fel a szerzői jogok és a mesterséges intelligencia fejlesztése kapcsán - írja a The Guardian.

Az Anna's Archive nevű csoport, saját közlése szerint 86 millió zenei fájlt és 256 millió metaadat-sort (előadók, albumcímek) gyűjtött össze a Spotifyról. A streaming szolgáltató, amely több mint 100 millió számot kínál, megerősítette, hogy a kiszivárgott anyag nem tartalmazza a teljes kínálatát.

A stockholmi székhelyű vállalat, amelynek világszerte több mint 700 millió felhasználója van, közleményben jelezte, hogy azonosította és letiltotta a jogsértő felhasználói fiókokat. "A vizsgálat során kiderült, hogy egy harmadik fél nyilvános metaadatokat gyűjtött, és illegális módszerekkel kerülte meg a digitális jogkezelést (DRM) a platform hangfájljainak eléréséhez" - közölte a Spotify.

A vállalat szerint a megszerzett zenei anyagokat az Anna's Archive még nem tette közzé. A kalóz könyvekhez linkeket biztosító csoport blogbejegyzésében azt írta, hogy "megőrzési archívumot" kíván létrehozni a zenék számára. Állításuk szerint az összegyűjtött hangfájlok a Spotify-felhasználók által hallgatott zenék 99,6%-át teszik ki, és torrenteken keresztül tervezik megosztani azokat.

Ed Newton-Rex zeneszerző és a művészek szerzői jogainak védelmezője szerint a kiszivárgott zenéket valószínűleg mesterséges intelligencia modellek fejlesztésére használnák fel. "A kalózanyagokon való tanítás sajnos gyakori az MI-iparban, így ez a lopott zene szinte biztosan MI-modellek tanítására fog szolgálni. Ezért kell a kormányoknak ragaszkodniuk ahhoz, hogy az MI-cégek fedjék fel az általuk használt tanítási adatokat" - nyilatkozta.

Az Anna's Archive oldala hivatkozik a LibGenre, egy hatalmas online kalózkönyv-archívumra, amelyet állítólag Mark Zuckerberg Meta vállalata is felhasznált MI-modelljei betanítására. Egy amerikai bírósági beadvány szerint Zuckerberg jóváhagyta a LibGen adatkészlet használatát, annak ellenére, hogy a vállalaton belül figyelmeztették: ez egy "tudottan kalóz" adatkészlet.

Yoav Zimmerman, a Third Chair társalapítója a LinkedInen azt írta, hogy elméletben a nyilvánosság tagjai "létrehozhatnák saját ingyenes Spotify-verziójukat", illetve a technológiai cégek "nagy mennyiségű modern zenén taníthatnák modelljeiket". Hozzátette: "Az egyetlen, ami megállítja őket, a szerzői jogi törvény és a végrehajtás elrettentő ereje."

A Spotify közölte, hogy az Anna's Archive bejelentése óta új biztonsági intézkedéseket vezetett be "az ilyen típusú szerzői jog elleni támadások ellen", és "aktívan figyeli a gyanús tevékenységeket".

A szerzői jog csatatérré vált a művészek, szerzők és kreatív szakemberek, valamint az MI-cégek között. Az MI-eszközök, például chatbotok és zenegenerátorok hatalmas mennyiségű, a nyílt webről származó adaton tanulnak, beleértve a szerzői joggal védett műveket is.

Az Egyesült Királyságban a kreatív szakemberek tiltakoznak a kormány azon javaslata ellen, amely lehetővé tenné az MI-cégek számára a szerzői joggal védett művek engedély nélküli felhasználását, hacsak a jogtulajdonos kifejezetten nem jelzi, hogy nem kívánja adatainak felhasználását. A kormány jövő március 18-ig ígért szakpolitikai javaslatokat az MI és a szerzői jogok kérdésében.
Címlapkép: Getty Images
