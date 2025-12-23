Elképesztő csalást leplezett le az MNB: súlyos bírság lett a vége

Fontos tudni: a Netflix soha nem kér fizetési adatokat SMS-ben küldött linken keresztül, és nem fenyeget azonnali fióktiltással ilyen módon.
A Magyar Nemzeti Bank 42 millió forint bírságot szabott ki egy magánszemélyre, és azonnali hatállyal megtiltotta számára a jogosulatlan pénzügyi szolgáltatási tevékenység végzését, valamint visszafizetendő pénzek elfogadását. Az érintett engedély nélkül kínált befektetési lehetőségeket értékpapírokba, kriptovalutákba és devizapiaci ügyletekbe, magas hozamot és tőkegaranciát ígérve.
Az MNB piacfelügyeleti eljárásban, előzetes bejelentés nélküli helyszíni ellenőrzéssel vizsgálta a tevékenységet. A jegybank azt ellenőrizte, hogy a magánszemély végzett e üzletszerűen betétgyűjtést vagy más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadását jegybanki engedély nélkül.
A vizsgálat megállapította, hogy a magánszemély magyar befektetőktől gyűjtött pénzt különböző befektetések ígéretével. A befizetések összege több száz millió forintra rúgott. Kezdetben átvételi elismervényeket adott, később megbízási szerződéseket kötött. A befektetőknek tőkegaranciát vállalt, és havi 2,5–6 százalékos hozamot ígért, egyes esetekben szóban akár havi 7 százalékot is. A feltárt adatok szerint a pénzekkel legfeljebb a kezdeti időszakban kereskedett ténylegesen, később az összegek jelentős részét saját céljaira költötte.
Az MNB szerint a tevékenység leplezett nyilvános forrásgyűjtésnek minősült. A magánszemély a hitelintézeti törvény szerinti, más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadását végezte engedély nélkül. A tevékenységet rendszeresen, előre meg nem határozott befektetői körben, nyereségszerzési céllal folytatta.
A jegybank határozatában azonnali tiltást rendelt el, és 42 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki. Az MNB az eljárás során feljelentést tett az illetékes nyomozó hatóságnál is.
Az egyik magyarázat szerint a kriptokultúra nem volt hajlandó felnőni, és ez távol tartja a potenciális befektetőket.
Az eToro bejelentette, hogy a szabályozási változások miatt megszünteti a valódi kriptodevizák kereskedését Magyarországon.
A CoinCash a Revoluthoz hasonlóan felfüggeszti minden szolgáltatását Magyarországon a hazai kriptoszabályozás miatt.
Gálvölgyi János, a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész ritka őszinteséggel beszélt anyagi helyzetéről.
A magyar családok többsége szűkösen ünnepel idén karácsonykor: sokan csak a gyerekeknek vesznek ajándékot, mások jelképes meglepetésekkel készülnek,
Megjelent a Magyar Közlönyben az a jogszabály-módosítás, amely megemeli az ingyenes készpénzfelvétel értékhatárát a lakossági ügyfelek számára.
Izrael történetének legnagyobb piramisjáték-csalója, Michael David Greenfield mintegy 200 millió dolláros kárt okozott. A szálak Magyarországon futnak össze.
Az MNB előzetes adatai alapján a magyarok mintegy 12 626,5 milliárd forintot tartanak lekötés nélkül a bankszámlájukon.
