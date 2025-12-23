2025. december 23. kedd Viktória
Bankjegy, pénz, érme, hitelkártya. Magyar forint, HUF. Lottó, szerencse. Kulcs.
Megtakarítás

Elképesztő csalást leplezett le az MNB: súlyos bírság lett a vége

Pénzcentrum
2025. december 23. 14:33

A Magyar Nemzeti Bank 42 millió forint bírságot szabott ki egy magánszemélyre, és azonnali hatállyal megtiltotta számára a jogosulatlan pénzügyi szolgáltatási tevékenység végzését, valamint visszafizetendő pénzek elfogadását. Az érintett engedély nélkül kínált befektetési lehetőségeket értékpapírokba, kriptovalutákba és devizapiaci ügyletekbe, magas hozamot és tőkegaranciát ígérve.

Az MNB piacfelügyeleti eljárásban, előzetes bejelentés nélküli helyszíni ellenőrzéssel vizsgálta a tevékenységet. A jegybank azt ellenőrizte, hogy a magánszemély végzett e üzletszerűen betétgyűjtést vagy más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadását jegybanki engedély nélkül.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A vizsgálat megállapította, hogy a magánszemély magyar befektetőktől gyűjtött pénzt különböző befektetések ígéretével. A befizetések összege több száz millió forintra rúgott. Kezdetben átvételi elismervényeket adott, később megbízási szerződéseket kötött. A befektetőknek tőkegaranciát vállalt, és havi 2,5–6 százalékos hozamot ígért, egyes esetekben szóban akár havi 7 százalékot is. A feltárt adatok szerint a pénzekkel legfeljebb a kezdeti időszakban kereskedett ténylegesen, később az összegek jelentős részét saját céljaira költötte.

Kapcsolódó cikkeink:

Az MNB szerint a tevékenység leplezett nyilvános forrásgyűjtésnek minősült. A magánszemély a hitelintézeti törvény szerinti, más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadását végezte engedély nélkül. A tevékenységet rendszeresen, előre meg nem határozott befektetői körben, nyereségszerzési céllal folytatta.

A jegybank határozatában azonnali tiltást rendelt el, és 42 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki. Az MNB az eljárás során feljelentést tett az illetékes nyomozó hatóságnál is.
Címlapkép: Getty Images
