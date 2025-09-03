2025. szeptember 3. szerda Hilda
Seattle, USA - 2022. július 24.: A Google South Lake Union főhadiszállásának bejárata naplementében.
Világ

Óriási bajban a Google, súlyos ítéletet hozott a bíróság: rengeteg felhasználót érint

Pénzcentrum
2025. szeptember 3. 13:16

Amerikai bíróság nem kényszeríti a Google-t a Chrome böngésző eladására, de korlátozza a keresőmotor monopolhelyzetét  

Amit Mehta szövetségi bíró kedden kiadott 226 oldalas döntésében elutasította az amerikai igazságügyi minisztérium azon kérését, hogy a Google-t kényszerítsék a Chrome böngésző eladására. A bíró ugyanakkor több korlátozást vezetett be a vállalat keresőmotorjának működésével kapcsolatban, hogy visszaszorítsa a cég törvénytelen monopóliumának hatalmát - írja az Euronews.

A bírói döntés megtiltja a Google számára azokat a taktikákat, amelyekkel kizárólagos pozíciót biztosított keresőmotorjának, Gemini AI alkalmazásának, Play Store-jának és virtuális asszisztensének az okostelefonokon és más eszközökön. Ugyanakkor nem tiltja meg a több milliárd dolláros szerződéseket, amelyekkel a Google biztosítja, hogy keresőmotorja alapértelmezett legyen különböző eszközökön.

A bíró arra kötelezi a Google-t, hogy versenytársai számára hozzáférést biztosítson keresőmotorjának egyes adatbázisaihoz, amelyek a keresési lekérdezések billióiból származó információkat tartalmaznak. Ez lehetővé teszi a riválisok számára, hogy javítsák saját keresési szolgáltatásaikat.

Gail Slater, az igazságügyi minisztérium trösztellenes részlegének vezetője "nagy győzelemnek" nevezte a döntést, bár az ügynökség nem ért el mindent, amit szeretett volna. A Google ezzel szemben úgy értékelte a döntést, mint álláspontjának igazolását, miszerint az ügyet soha nem kellett volna elindítani.

A befektetők láthatóan enyhe büntetésként értelmezték az ítéletet, mivel a Google anyavállalatának, az Alphabet Inc.-nek a részvényárai több mint 7 százalékkal emelkedtek a kereskedési időn túl. Az Apple részvényei is 3 százalékkal nőttek, mivel a cég továbbra is megkaphatja a Google-tól származó évi több mint 20 milliárd dolláros bevételét az alapértelmezett keresési megállapodásokért.

Miközben ez az ügy folytatódik, a Google egy másik trösztellenes perrel néz szembe, amely a keresőmotor köré épített digitális hirdetési birodalmát célozza meg. Egy másik szövetségi bíró Virginiában már kimondta, hogy a hirdetési hálózat alapjául szolgáló technológia egy része törvénytelen monopólium, és az igazságügyi minisztérium a hónap későbbi részében kezdődő tárgyaláson fogja előterjeszteni javaslatát egy újabb feldarabolásra.
Címlapkép: Getty Images
