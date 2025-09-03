A Belügyminisztérium megerősítette, hogy a Nemzeti alaptanterv felülvizsgálata folyamatban van, de ez nem jelent automatikus változtatási kötelezettséget.
Óriási bajban a Google, súlyos ítéletet hozott a bíróság: rengeteg felhasználót érint
Amerikai bíróság nem kényszeríti a Google-t a Chrome böngésző eladására, de korlátozza a keresőmotor monopolhelyzetét
Amit Mehta szövetségi bíró kedden kiadott 226 oldalas döntésében elutasította az amerikai igazságügyi minisztérium azon kérését, hogy a Google-t kényszerítsék a Chrome böngésző eladására. A bíró ugyanakkor több korlátozást vezetett be a vállalat keresőmotorjának működésével kapcsolatban, hogy visszaszorítsa a cég törvénytelen monopóliumának hatalmát - írja az Euronews.
A bírói döntés megtiltja a Google számára azokat a taktikákat, amelyekkel kizárólagos pozíciót biztosított keresőmotorjának, Gemini AI alkalmazásának, Play Store-jának és virtuális asszisztensének az okostelefonokon és más eszközökön. Ugyanakkor nem tiltja meg a több milliárd dolláros szerződéseket, amelyekkel a Google biztosítja, hogy keresőmotorja alapértelmezett legyen különböző eszközökön.
A bíró arra kötelezi a Google-t, hogy versenytársai számára hozzáférést biztosítson keresőmotorjának egyes adatbázisaihoz, amelyek a keresési lekérdezések billióiból származó információkat tartalmaznak. Ez lehetővé teszi a riválisok számára, hogy javítsák saját keresési szolgáltatásaikat.
Gail Slater, az igazságügyi minisztérium trösztellenes részlegének vezetője "nagy győzelemnek" nevezte a döntést, bár az ügynökség nem ért el mindent, amit szeretett volna. A Google ezzel szemben úgy értékelte a döntést, mint álláspontjának igazolását, miszerint az ügyet soha nem kellett volna elindítani.
A befektetők láthatóan enyhe büntetésként értelmezték az ítéletet, mivel a Google anyavállalatának, az Alphabet Inc.-nek a részvényárai több mint 7 százalékkal emelkedtek a kereskedési időn túl. Az Apple részvényei is 3 százalékkal nőttek, mivel a cég továbbra is megkaphatja a Google-tól származó évi több mint 20 milliárd dolláros bevételét az alapértelmezett keresési megállapodásokért.
Miközben ez az ügy folytatódik, a Google egy másik trösztellenes perrel néz szembe, amely a keresőmotor köré épített digitális hirdetési birodalmát célozza meg. Egy másik szövetségi bíró Virginiában már kimondta, hogy a hirdetési hálózat alapjául szolgáló technológia egy része törvénytelen monopólium, és az igazságügyi minisztérium a hónap későbbi részében kezdődő tárgyaláson fogja előterjeszteni javaslatát egy újabb feldarabolásra.
A parlamenti biztos szerint ez lehetővé tenné, hogy a fiatalok hozzájáruljanak a társadalom működéséhez, miközben maguk is profitálnak a programból.
Robert Fico több üzenetet is át fog adni Zelenszkijnek a Putyinnal való tárgyalása után.
Új szintre emelné együttműködését Kína, Oroszország és Mongólia – derült ki a kedden, Pekingben tartott háromoldalú csúcstalálkozón.
A Meteorológiai Világszervezet (WMO) legfrissebb előrejelzése szerint 2025 őszén nagy valószínűséggel La Niña időjárási jelenség alakulhat ki.
Durva üzenetet küldött Oroszország: eszükben sincs leállni Ukrajnában, most ezeket a városokat akarják
Az orosz Duma védelmi testületének elnöke egyértelműen jelezte, hogy Oroszország Mikolaiv és Odessza megyék megszerzésére törekszik
Trump elégedetlen Moszkva lépéseivel: az USA szankciókat vagy a béketeremtésből való kivonulást fontolgatja.
Kedden még szinte mindenhol napos, nyáriasan meleg időre ébredhetünk, de nem marad sokáig zavartalan a derű.
Az Európai Bizottság szóvivője szerint az elnök repülőgépe végül biztonságosan landolt.
Az orosz vezérkari főnök tervei szerint Odessza és Mikolajiv elfoglalása következhet, Kijevet elvágva a tengertől.
Az orosz elnök a kínai Tiencsinben megrendezett Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozóján beszélt a múlt hónapban Alaszkában lezajlott csúcstalálkozóról.
Így akarja Putyin és Hszi Csin-ping átalakítani a globális rendet, sokkoló kijelentések hangzottak el
A csúcstalálkozón részt vett Narendra Modi indiai miniszterelnök, valamint több ázsiai és közel-keleti vezető is.
Már körvonalazódik az EU mesterterve Trump ellen: óriási gyomros lesz az amerikai elnöknek, ha bejön
A megállapodásokat várhatóan csak uniós egyezményként terjesztik elő, ami azt jelenti, hogy elfogadásukhoz elegendő a minősített többség is az EU-ban.
Vlagyimir Putyin a kínai állami Hszinhua hírügynökségnek adott interjúban beszélt az orosz–kínai kapcsolatok jövőjéről és a nemzetközi helyzetről.
Volodimir Zelenszkij a Kijevet sújtó orosz csapást Donald Trump elleni támadásnak nevezte.
Atomfegyverek, dollármilliárdok és új fegyverkezési verseny – ki mennyit költ és miért nem működnek a leszerelési egyezmények?
Az éjszakai támadások az Egyesült Államok által vezetett diplomáciai offenzíva után következtek, amely a háború befejezését célozta.
Az EU kijevi képviselete súlyosan megrongálódott egy csütörtöki orosz támadásban, ami tovább mélyítette a feszültséget Brüsszel és Moszkva között.
A 'Élő Nostradamus'-ként ismert brazil jós, Athos Salomé szerint a tudomány közel áll ahhoz, hogy feltárja a reinkarnáció titkait.
