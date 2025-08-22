2025. augusztus 22. péntek Menyhért, Mirjam
Moszkva, 2024. július 5.A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Vlagyimir Putyin orosz elnök a tárgyalásuk után tartott moszkvai sajtótájékoztatón 2024. július 5-én.MTI/Miniszterelnöki
Világ

Végre kimondta Putyin, mit akar: ezeket a feltételeket szabta a békéhez

Pénzcentrum
2025. augusztus 22. 11:43

Putyin új békefeltételeket kínál Ukrajnának: a Donbasz teljes átadását, a NATO-csatlakozás feladását és a nyugati csapatok távoltartását követeli az orosz elnök - írta meg a Reuters.

Vlagyimir Putyin azt követeli Ukrajnától, hogy adja át a keleti Donbasz régiót teljes egészében, mondjon le a NATO-csatlakozási törekvéseiről, maradjon semleges, és ne engedjen nyugati csapatokat az ország területére - közölte a Reuters három, a Kreml felső vezetéséhez közel álló forrás alapján.

Az orosz elnök pénteken találkozott Donald Trumppal Alaszkában, ahol a három órás zárt ajtók mögötti megbeszélés szinte teljes egészében arról szólt, hogyan nézhetne ki egy kompromisszumos megoldás Ukrajnával kapcsolatban.

A Reuters által megszerzett információk szerint Putyin módosított a 2024 júniusában megfogalmazott területi követelésein. Míg korábban négy ukrán tartomány (Donyeck, Luhanszk, Herszon és Zaporizzsja) teljes átadását követelte, most hajlandó lenne befagyasztani a jelenlegi frontvonalakat Zaporizzsja és Herszon tartományokban.

A Donbasz régió teljes átadásához azonban továbbra is ragaszkodik. Oroszország jelenleg a Donbasz mintegy 88 százalékát, valamint Zaporizzsja és Herszon 73 százalékát ellenőrzi amerikai becslések szerint. Moszkva emellett kész lenne visszaadni Ukrajna Harkiv, Szumi és Dnyipropetrovszk régióinak azon kis részeit, amelyeket jelenleg ellenőriz.

Putyin továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy Ukrajna mondjon le NATO-ambícióiról, és követeli a katonai szövetség jogilag kötelező érvényű ígéretét, hogy nem terjeszkedik tovább kelet felé. Emellett korlátozná az ukrán hadsereget, és megtiltaná, hogy nyugati csapatok békefenntartóként Ukrajnában állomásozzanak.

A két fél álláspontja azonban továbbra is távol áll egymástól. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ismételten elutasította, hogy Ukrajna nemzetközileg elismert területeiről kivonuljon egy megállapodás részeként. "Ha arról beszélünk, hogy egyszerűen kivonulunk keletről, ezt nem tehetjük meg. Ez országunk túlélésének kérdése" - mondta újságíróknak csütörtökön.

Kapcsolódó cikkeink:

A NATO-csatlakozás emellett stratégiai célként szerepel az ukrán alkotmányban, és Kijev ezt tekinti a legmegbízhatóbb biztonsági garanciának. Zelenszkij szerint nem Oroszország dolga dönteni a szövetség tagságáról.

A Kremlhez közel álló források szerint az alaszkai csúcstalálkozó a háború kezdete óta a legjobb esélyt kínálja a békére, mivel konkrét tárgyalások folytak Oroszország feltételeiről, és Putyin hajlandóságot mutatott az engedményekre. "Putyin készen áll a békére, a kompromisszumra. Ez az üzenet, amit Trumpnak átadtak" - mondta az egyik forrás.

A források ugyanakkor hangsúlyozták: nem világos, hogy Ukrajna hajlandó lenne-e átadni a Donbasz fennmaradó részeit, és ha nem, akkor a háború folytatódni fog. Az sem egyértelmű, hogy az Egyesült Államok elismerné-e az Oroszország által megszállt ukrán területeket.

Trump hétfőn azt mondta, hogy megkezdte egy orosz-ukrán vezetői találkozó megszervezését, amelyet egy háromoldalú csúcstalálkozó követne az amerikai elnök részvételével. "Úgy vélem, Vlagyimir Putyin szeretné látni a háború végét" - jelentette ki Trump Zelenszkij mellett az Ovális Irodában.

címlapkép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher, MTI/MTVA 
