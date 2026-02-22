2026. február 22. vasárnap Gerzson
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, Hungary - March 2019: Fire engine with blue light flashing turning on a street in Budapest to answer an emergency call.
Vásárlás

Tűz ütött ki az egyik budapesti plázában: rengeteg embert menekítettek ki, kiderült, mi füstölt annyira

Pénzcentrum
2026. február 22. 15:52

Vasárnap kora délután kisebb tűz miatt kellett kiüríteni a Pólus Center ételudvarát, miután kigyulladt egy konyhai elszívóberendezés. Bár a beépített oltórendszer azonnal működésbe lépett, biztonsági okokból mintegy kilencven embernek kellett ideiglenesen elhagynia az épületet - számolt be a Telex.

A helyszíni beszámolók szerint a látogatók először a tűzjelző megszólalására, majd az egyik konyhából kiáramló füstre lettek figyelmesek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A bevásárlóközpont munkatársai a riasztást követően haladéktalanul áramtalanították az érintett helyiségeket, az éttermek üzemeltetőit pedig utasították a rendelésfelvétel leállítására.

Kapcsolódó cikkeink:

A katasztrófavédelem tájékoztatása alapján az incidenst a vendéglátósor egyik elszívójának kigyulladása okozta. Noha az épületbe telepített automata oltóberendezés sikeresen megfékezte a lángokat, a biztonsági előírásoknak megfelelően elrendelték a terület kiürítését.

A kimenekítés gyorsan, mintegy tíz perc alatt lezajlott. A veszély elhárítását követően a vásárlók nem sokkal később visszatérhettek az épületbe.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #étterem #Budapest #pláza #vendéglátás #veszély #bevásárlóközpont #tűz #katasztrófavédelem #vészhelyzet #tűzeset

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:09
15:52
15:40
15:34
15:05
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 22.
Inog a budapesti turizmus egyik alappilére: érik a költséges katasztrófa a fővárosban?
2026. február 21.
Kritikus ponthoz ért a magyar turizmus: lassan tényleg nem lesz, aki főzzön, felszolgáljon?
2026. február 22.
Ez az igazi árulás Magyarország jövője ellen: lenne kiktől tanulni ezen a téren, rengeteg pénz múlik rajta
2026. február 22.
Célkeresztben a multik: mi lesz itt, ha tényleg kivonulnak a legnagyobb boltláncok Magyarországról?
2026. február 21.
Íme a 2026-os tulipánszüretek első időpontjai: ennyiért szedhetsz csokrokat a legszebb helyeken
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 22. vasárnap
Gerzson
8. hét
Február 22.
Imanap a világ éhezőiért
Február 22.
Farsangvasárnap és a "farsang farka"
Február 22.
A bűncselekmények áldozatainak napja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Ennyi volt, kivonul az egyik nagy élelmiszerlánc: már tárgyalnak is az üzletek eladásáról
2
1 hónapja
Elindult a lavina a magyar üzletekben: akik ezt észrevették, nagyon sokat nyertek a kasszáknál
3
3 hete
Óriási nyugdíjas kedvezményt jelentett be a hazai diszkontlánc: ez sok idősnek nagy segítség
4
1 hónapja
Amerikai sztártermékek érkeznek a Lidl polcaira: ölre mennek értük a vásárlók, ilyen akció ritkán van
5
3 hete
Te is kaptál SMS-t erről a számról a napokban? Nehogy válaszolj, simán lenullázzák a bankszámlád
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kötelező biztosítás
a biztosítási szerződés megkötése mindig önkéntes. Bizonyos esetekben azonban a törvény a biztosítási szerződés megkötését kötelezővé teheti: legismertebb formája a kötelező gépjármű felelősség-biztosítás, de biztosításkötési kötelezettségük van pl. a magánnyomozóknak, állatorvosoknak, ügyvédeknek, utazási irodáknak is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 22. 16:09
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 8. játékhéten vasárnap
Pénzcentrum  |  2026. február 22. 15:05
Ez az igazi árulás Magyarország jövője ellen: lenne kiktől tanulni ezen a téren, rengeteg pénz múlik rajta
Agrárszektor  |  2026. február 22. 15:03
Kiderült, milyen tavasz vár a magyarokra idén: ezt jó, ha mindenki tudja
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel