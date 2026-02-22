Tűz ütött ki az egyik budapesti plázában: rengeteg embert menekítettek ki, kiderült, mi füstölt annyira

Vasárnap kora délután kisebb tűz miatt kellett kiüríteni a Pólus Center ételudvarát, miután kigyulladt egy konyhai elszívóberendezés. Bár a beépített oltórendszer azonnal működésbe lépett, biztonsági okokból mintegy kilencven embernek kellett ideiglenesen elhagynia az épületet - számolt be a Telex.

A helyszíni beszámolók szerint a látogatók először a tűzjelző megszólalására, majd az egyik konyhából kiáramló füstre lettek figyelmesek.

A bevásárlóközpont munkatársai a riasztást követően haladéktalanul áramtalanították az érintett helyiségeket, az éttermek üzemeltetőit pedig utasították a rendelésfelvétel leállítására.

A katasztrófavédelem tájékoztatása alapján az incidenst a vendéglátósor egyik elszívójának kigyulladása okozta. Noha az épületbe telepített automata oltóberendezés sikeresen megfékezte a lángokat, a biztonsági előírásoknak megfelelően elrendelték a terület kiürítését.

A kimenekítés gyorsan, mintegy tíz perc alatt lezajlott. A veszély elhárítását követően a vásárlók nem sokkal később visszatérhettek az épületbe.