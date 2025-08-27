Visszavonul Korda György? Bevallotta, eddig tervez a színpadon a legendás énekes

Korda György először 1958-ban lépett színpadra, és azóta megszakítás nélkül, immár 68 éve énekel. A legendás táncdalénekest a Best kérdezte arról, mit szeretne, hogyan emlékezzen rá a közönség, ha egyszer majd legördül a függöny.

„Hatvannyolcadik éve énekelek. Ilyenkor már a szocializmusból visszamaradt ötéves terv egy kicsit nagyképű lenne. De ha a Jóisten egészséget ad, és Klárika is támogat, akkor még két évig biztos szeretnék színpadon maradni. A könnyűzenében ugyanis 70 évig még soha senki nem énekelt folyamatosan – de még 65 évig sem” – mondta a 86 éves énekes a Best magazinnak.

A magazin utánanézett a kijelentésnek, és valóban: sem Magyarországon, sem a nemzetközi színtéren nincs olyan neves férfi énekes, aki hét évtizeden át, megszakítás nélkül aktívan koncertezett volna. Ezzel Korda György akár a Guinness Rekordok Könyvébe is bekerülhetne.

„Ha a Jóisten is úgy akarja, és megérem, a kerek évfordulón jelentkezem is náluk” – tette hozzá az énekes.

Balázs Klári, felesége és állandó színpadi partnere is optimistán nyilatkozott: „Bízom benne, hogy ez a két esztendő sikerülni fog. Mindent megteszek azért, hogy úgy emlékezzenek ránk, mint egy párosra, akik szerették a közönséget.”

Címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA