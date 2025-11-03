Nézd meg, milyen dögös énekesnőt dobott Lamine Yamal: hűtlen volt a Barca tinisztárja? + fotók

Lamine Yamal és Nicki Nicole nemrégiben szakítottak, a Barcelona-sztár ugyanakkor cáfolja a róla szóló hűtlenségi pletykákat - jelentette a Daily Mail.

A 18 éves Lamine Yamal, a Barcelona labdarúgója megerősítette, hogy véget ért kapcsolata a 25 éves argentin énekesnővel, Nicki Nicole-lal. A hírt Javier de Hoyos újságíró és YouTuber jelentette be a spanyol köztelevízióban, aki állítása szerint közvetlenül a fiatal futballistától kapott üzenetet a szakításról.

A pár augusztusban vállalta fel nyilvánosan kapcsolatát, amikor Yamal elkísérte Nickit a 25. születésnapjára, körülbelül egy hónappal azután, hogy egy éjszakai klubban csókolózva látták őket. Az énekesnőről itt mutatunk képeket:

Yamal határozottan cáfolta a hűtlenségi pletykákat, amelyek szerint egy olasz influenszerrel, Anna Gegnosóval találkozott volna milánói útja során. Az üzenetben, amelyet de Hoyos felolvasott, a futballista kijelentette:

Egyszerűen szétváltunk, ennyi. Minden, ami mostanában megjelent, nincs összefüggésben a kapcsolatunkkal. Az olaszországi utamnak semmi köze ehhez, már nem jártam Nickivel, amikor odamentem, és nem voltam senki mással sem

- hárított a fiatal focista.

A szakítás bejelentése után közel 24 órával sem Yamal, sem Nicki nem reagált a hírekre közösségi média felületeiken. A pár nemrég még romantikus helikopteres kirándulásról osztott meg felvételeket, miközben a spanyol válogatott játékos lágyéksérülése miatt nem játszhatott.

A 2025-ös Aranylabda-szavazáson második helyezett Yamal az utóbbi időben egészségügyi problémái miatt is a címlapokra került. A katalán Sport napilap szerint a futballista pubalgiában szenved, ami a szeméremcsont környéki izmok fájdalmával jár. A Barcelona vezetősége attól tart, hogy ez a probléma krónikus lehet, és nincs rá egyértelmű gyógymód.

A fiatal sztár nemrég állítólag 9,5 millió fontért vásárolta meg Gerard Piqué és Shakira korábbi otthonát, ahol unokatestvérével és egy barátjával tervez élni.