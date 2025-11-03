Felújítási munkálatok közben részben összeomlott a Forum Romanum mellett álló, 13. században épült Torre dei Conti középkori torony.
Nézd meg, milyen dögös énekesnőt dobott Lamine Yamal: hűtlen volt a Barca tinisztárja? + fotók
Lamine Yamal és Nicki Nicole nemrégiben szakítottak, a Barcelona-sztár ugyanakkor cáfolja a róla szóló hűtlenségi pletykákat - jelentette a Daily Mail.
A 18 éves Lamine Yamal, a Barcelona labdarúgója megerősítette, hogy véget ért kapcsolata a 25 éves argentin énekesnővel, Nicki Nicole-lal. A hírt Javier de Hoyos újságíró és YouTuber jelentette be a spanyol köztelevízióban, aki állítása szerint közvetlenül a fiatal futballistától kapott üzenetet a szakításról.
A pár augusztusban vállalta fel nyilvánosan kapcsolatát, amikor Yamal elkísérte Nickit a 25. születésnapjára, körülbelül egy hónappal azután, hogy egy éjszakai klubban csókolózva látták őket. Az énekesnőről itt mutatunk képeket:
Yamal határozottan cáfolta a hűtlenségi pletykákat, amelyek szerint egy olasz influenszerrel, Anna Gegnosóval találkozott volna milánói útja során. Az üzenetben, amelyet de Hoyos felolvasott, a futballista kijelentette:
Egyszerűen szétváltunk, ennyi. Minden, ami mostanában megjelent, nincs összefüggésben a kapcsolatunkkal. Az olaszországi utamnak semmi köze ehhez, már nem jártam Nickivel, amikor odamentem, és nem voltam senki mással sem
- hárított a fiatal focista.
A szakítás bejelentése után közel 24 órával sem Yamal, sem Nicki nem reagált a hírekre közösségi média felületeiken. A pár nemrég még romantikus helikopteres kirándulásról osztott meg felvételeket, miközben a spanyol válogatott játékos lágyéksérülése miatt nem játszhatott.
A 2025-ös Aranylabda-szavazáson második helyezett Yamal az utóbbi időben egészségügyi problémái miatt is a címlapokra került. A katalán Sport napilap szerint a futballista pubalgiában szenved, ami a szeméremcsont környéki izmok fájdalmával jár. A Barcelona vezetősége attól tart, hogy ez a probléma krónikus lehet, és nincs rá egyértelmű gyógymód.
A fiatal sztár nemrég állítólag 9,5 millió fontért vásárolta meg Gerard Piqué és Shakira korábbi otthonát, ahol unokatestvérével és egy barátjával tervez élni.
Charles Leclerc egy félmillió dolláros ékszert választott a nagy kérdéshez, amiről már a közösségi médiában is láthatók a képek.
Gareth Southgate inkább a fiatal játékosok mentorálásával szeretne foglalkozni a közelebbi jövőben.
Sepsi Ádám és Szabó Benedek is kivívta részvételét a World Darts Federation (WDF) által szervezett lakeside-i világbajnokságra - adta hírül a Magyar Darts Szövetség.
A 32 éves angol csatár szerződésében 65 millió eurós kivásárlási záradék szerepel, amit a Barcelona vélhetően szívesen ki is fizetne.
A volt kerékpáros 101 éves volt, a tavalyi olimpia megnyitóján meg a lángot is vitte.
Jannik Sinner legyőzte Felix Auger-Aliassime-ot a párizsi Masters-tornán, ezzel visszaszerezte világelsőségét és meghosszabbította 26 mérkőzéses győzelmi sorozatát.
Formula-1 brazil nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Sao Paolo, Brazília helyszínen
Egy hét múlva tartják Sao Paoloban a 2025-ös Forma 1-es világbajnokság következő versenyhétvégéjét, a híres és több évtizedes múltra visszatekintő Sao Paolo-i Nagydíjat.
A Tottenham Hotspur újabb hazai vereséget szenvedett, ezúttal a Chelsea ellen, ami tovább mélyíti a csapat körüli válsághangulatot.
A Wolverhampton Wanderers menesztette Vitor Pereira vezetőedzőt, miután a csapat az idei Premier League szezonban még egyetlen mérkőzést sem tudott megnyerni.
A Török Labdarúgó Szövetség (TFF) 149 játékvezetőt és asszisztenst függesztett fel, miután kiderült, hogy fogadási tevékenységben vettek részt
Már nem Patrick Vieira az olasz labdarúgó-bajnokságban nyeretlenül sereghajtó Genoa vezetőedzője.
Nyolcvanhat éves korában elhunyt a finn Pentti Nikula, a férfi rúdugrás korábbi világcsúcstartója - adta hírül a helsinki Ilta-Sanomat című újság.
Elszállt az agya az amerikai légiósnak, ököllel akarta elhallgattatni az őt kritizáló egyik drukkert.
Az Arsenal vezetőedzője, Mikel Arteta arra figyelmeztet, hogy a klubok akár versenysorozatokból is visszaléphetnek a túlzsúfolt menetrend miatt.
A Liverpool menedzsere kijelentette, hogy elégedett a csapat keretével, annak ellenére, hogy korábban még aggodalmát fejezte ki a rendelkezésére álló keret mélységével kapcsolatban.
Szon Heung-min lett az MLS második legjobban fizetett játékosa 11,2 millió dolláros éves összkompenzációval, csak Lionel Messi előzi meg a fizetési rangsorban.
A Magyar Labdarúgó Szövetség bejelentette, hogy pályázatot nyújtott be a 2028-as és 2029-es Konferencia-liga-döntő megrendezésére, amelyeknek a Puskás Aréna adna otthont.
Az Aberdeen FC új sportigazgatót nevezett ki Lutz Pfannenstiel személyében, aki meglehetősen színes élettel és karrierrel rendelkezik.