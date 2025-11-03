Gareth Southgate inkább a fiatal játékosok mentorálásával szeretne foglalkozni a közelebbi jövőben.
Eljegyezte barátnőjét a Ferrari sztárja: leteszed a hajad, mennyibe került a gyűrű + képek
Charles Leclerc egy félmillió dolláros ékszert választott a nagy kérdéshez, amiről már a közösségi médiában is láthatók a képek.
Charles Leclerc, a Forma 1-ben szereplő Ferrari autóversenyzője tegnap este jelentette be, hogy eljegyezte barátnőjét, Alexandra Saint Mileux-t. A monacói versenyző két éve jár a 23 éves olasz lánnyal, aki szinte az összes versenyhétvégén ott van, hogy támogassa kedvesét.
A Ferrari versenyzője saját közösségi oldalán is bejelentette az eljegyzés hírét, ahol jól látszik a gyűrű is, amivel megkérte kedvese kezét. A képeket itt nézheted meg:
A szakértők szerint a gyűrű nem mindennapi ékszer: a képek alapján egy klasszikus ovális vágású gyémántgyűrűről van szó, melynek értéke 500 ezer dollár (átszámítva 168 millió forint). A szakértők azt is hozzáteszik, hogy ez a gyűrűtípus népszerű lehet a 2026-os esküvői szezonban - már persze a luxuskategóriában, mert azért nem szokás ilyet naponta eladni.
Korábban írtunk arról is, hogy a világ jelenleg legsikeresebb énekesnője, Taylor Swift sem egy akármilyen ékszert kapott, amikor pár hónapja futballista párja, Travis Kelce megkérte a kezét - ezt itt olvashatod el:
címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
Formula-1 brazil nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Sao Paolo, Brazília helyszínen
Egy hét múlva tartják Sao Paoloban a 2025-ös Forma 1-es világbajnokság következő versenyhétvégéjét, a híres és több évtizedes múltra visszatekintő Sao Paolo-i Nagydíjat.
A Tottenham Hotspur újabb hazai vereséget szenvedett, ezúttal a Chelsea ellen, ami tovább mélyíti a csapat körüli válsághangulatot.
A Wolverhampton Wanderers menesztette Vitor Pereira vezetőedzőt, miután a csapat az idei Premier League szezonban még egyetlen mérkőzést sem tudott megnyerni.
A Török Labdarúgó Szövetség (TFF) 149 játékvezetőt és asszisztenst függesztett fel, miután kiderült, hogy fogadási tevékenységben vettek részt
Már nem Patrick Vieira az olasz labdarúgó-bajnokságban nyeretlenül sereghajtó Genoa vezetőedzője.
Nyolcvanhat éves korában elhunyt a finn Pentti Nikula, a férfi rúdugrás korábbi világcsúcstartója - adta hírül a helsinki Ilta-Sanomat című újság.
Elszállt az agya az amerikai légiósnak, ököllel akarta elhallgattatni az őt kritizáló egyik drukkert.
Az Arsenal vezetőedzője, Mikel Arteta arra figyelmeztet, hogy a klubok akár versenysorozatokból is visszaléphetnek a túlzsúfolt menetrend miatt.
A Liverpool menedzsere kijelentette, hogy elégedett a csapat keretével, annak ellenére, hogy korábban még aggodalmát fejezte ki a rendelkezésére álló keret mélységével kapcsolatban.
Szon Heung-min lett az MLS második legjobban fizetett játékosa 11,2 millió dolláros éves összkompenzációval, csak Lionel Messi előzi meg a fizetési rangsorban.
A Magyar Labdarúgó Szövetség bejelentette, hogy pályázatot nyújtott be a 2028-as és 2029-es Konferencia-liga-döntő megrendezésére, amelyeknek a Puskás Aréna adna otthont.
Az Aberdeen FC új sportigazgatót nevezett ki Lutz Pfannenstiel személyében, aki meglehetősen színes élettel és karrierrel rendelkezik.
Magnus Carlsen kiemelkedő teljesítménnyel nyerte meg a St. Louis-i Champions Showdown négyfős elitversenyét.
A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) vezetője felszólította amerikai partnereit, hogy lépjenek fel az Enhanced Games ellen.
Phil Foden jogi lépéseket tett, miután az interneten hamis híreket terjesztettek gyermekeiről.
Zacher Gábor, a magyar válogatott és az FTC hazai mérkőzéseinek pit-doktora kritikus megjegyzéseket fogalmazott meg a Fradi ír edzőjével, Robbie Keane-nel és stábjával kapcsolatban.
Bernie Ecclestone, a 95 éves Formula–1 legenda eladta egyik luxusjachtját és egy másikat is piacra dobott, miután nemrég 500 millió font értékű autógyűjteményétől is megvált.
Az Újpest a kiesőzónából várja a bajnokság hétvégi folytatását, és most már nem csak a játékkal, hanem egymással is foglalkozik edző és játékos.