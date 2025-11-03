2025. november 3. hétfő Győző
Mogyoród, 2025. augusztus 2.A győztes Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője a Forma-1-es Magyar Nagydíj időmérő edzésén a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 2-án.MTI/Balogh Zoltán
Sport

Eljegyezte barátnőjét a Ferrari sztárja: leteszed a hajad, mennyibe került a gyűrű + képek

Pénzcentrum
2025. november 3. 13:43

Charles Leclerc egy félmillió dolláros ékszert választott a nagy kérdéshez, amiről már a közösségi médiában is láthatók a képek.

Charles Leclerc, a Forma 1-ben szereplő Ferrari autóversenyzője tegnap este jelentette be, hogy eljegyezte barátnőjét, Alexandra Saint Mileux-t. A monacói versenyző két éve jár a 23 éves olasz lánnyal, aki szinte az összes versenyhétvégén ott van, hogy támogassa kedvesét.

A Ferrari versenyzője saját közösségi oldalán is bejelentette az eljegyzés hírét, ahol jól látszik a gyűrű is, amivel megkérte kedvese kezét. A képeket itt nézheted meg:

A szakértők szerint a gyűrű nem mindennapi ékszer: a képek alapján egy klasszikus ovális vágású gyémántgyűrűről van szó, melynek értéke 500 ezer dollár (átszámítva 168 millió forint). A szakértők azt is hozzáteszik, hogy ez a gyűrűtípus népszerű lehet a 2026-os esküvői szezonban - már persze a luxuskategóriában, mert azért nem szokás ilyet naponta eladni.

Korábban írtunk arról is, hogy a világ jelenleg legsikeresebb énekesnője, Taylor Swift sem egy akármilyen ékszert kapott, amikor pár hónapja futballista párja, Travis Kelce megkérte a kezét - ezt itt olvashatod el:

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
