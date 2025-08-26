2025. augusztus 26. kedd Izsó
Női pultos csapoló kézműves sört csapol a bárban
Világ

Kongatják a vészharangot: rengeteg magyar kedvenc sörfőzdéje csődölhet be

Pénzcentrum
2025. augusztus 26. 21:02

Súlyos válság fenyegeti a német sörfőzdéket – figyelmeztet Stefan Blaschak, az Oettinger vezérigazgatója. A bajor vállalatvezető az Augsburger Allgemeine-nek adott interjúban drámai képet festett a helyzetről: szerinte „a sörfőzdék úgy hullanak majd, mint az őszi legyek”.

A borúlátó jóslatot alátámasztják a számok is: 2025 első felében a sörfogyasztás 7–7,5 százalékkal esett vissza Németországban, ami jóval meghaladja az elmúlt években megszokott, évi 2–3 százalékos csökkenést. Ez azt jelenti, hogy 2,6 millió hektoliterrel kevesebb sör fogyott, ami naponta körülbelül hárommillió dobozzal kevesebb eladásnak felel meg.

A fogyasztás zuhanása miatt a kisebb sörfőzdék sorra mennek tönkre, és Blaschak szerint a nagyobb szereplők sem kerülhetik el a válságot. Az Oettinger máris kénytelen volt lépni: a vállalat bejelentette, hogy jövő tavaszig leállítja egyik főzdéjét Braunschweigben.
Címlapkép: Getty Images
#sörgyártó #németország #összeomlás #sörfőzde #sörgyártás #sörgyár

