Kongatják a vészharangot: rengeteg magyar kedvenc sörfőzdéje csődölhet be

Súlyos válság fenyegeti a német sörfőzdéket – figyelmeztet Stefan Blaschak, az Oettinger vezérigazgatója. A bajor vállalatvezető az Augsburger Allgemeine-nek adott interjúban drámai képet festett a helyzetről: szerinte „a sörfőzdék úgy hullanak majd, mint az őszi legyek”.

A borúlátó jóslatot alátámasztják a számok is: 2025 első felében a sörfogyasztás 7–7,5 százalékkal esett vissza Németországban, ami jóval meghaladja az elmúlt években megszokott, évi 2–3 százalékos csökkenést. Ez azt jelenti, hogy 2,6 millió hektoliterrel kevesebb sör fogyott, ami naponta körülbelül hárommillió dobozzal kevesebb eladásnak felel meg.

A fogyasztás zuhanása miatt a kisebb sörfőzdék sorra mennek tönkre, és Blaschak szerint a nagyobb szereplők sem kerülhetik el a válságot. Az Oettinger máris kénytelen volt lépni: a vállalat bejelentette, hogy jövő tavaszig leállítja egyik főzdéjét Braunschweigben.