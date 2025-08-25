Megszólalt a munkácsi Flex gyár a rakétatámadásról: így áll most a javítás

Megszólalt a Munkácson működő, amerikai Flex gyár a múlt heti rakétatámadás ügyében. A közleményüket változtatás nélkül idézzük.

2025. augusztus 21-én reggel munkácsi (Ukrajna) létesítményünket rakétatámadás érte. A telephely teljes kiürítésének biztosítása érdekében vészhelyzeti protokolljainkat élesítettük. Munkatársaink, valamint a telephelyen tevékenykedő szolgáltatók dolgozói sérültek meg a támadás során, ők kórházba kerültek további ellátás céljából. Amellett, hogy a Flex teljes támogatást nyújt nekik és családjaiknak, kapcsolatba léptünk az illetékes amerikai kormányzati hivatalokkal és intézményekkel. Ügyfeleink folyamatos kiszolgálását az előre kidolgozott vészhelyzeti tervek alapján biztosítjuk. Ezzel párhuzamosan felmérjük létesítményünk kármértékét. Munkácsi gyárunk fogyasztói elektronikai termékekre specializálódott, nincs és nem volt szerepe sem a múltban, sem jelenleg katonai, hadászati vagy védelmi eszközök, alkatrészek gyártásban. Ezen esemény jelentős hatással bír közösségünk számára, ugyanakkor a munkácsi létesítmény a vállalat bevételének körülbelül 1%-át képviseli.

