Washingtonban túlzottan optimista a hangulat, miután európai vezetők és Volodimir Zelenszkij közösen keresték a kiutat a több mint három éve zajló háborúból.
Ettől félt rengeteg kárpátaljai magyar: eltalálta egy orosz rakéta Munkácsot, hatalmas a pánik
Orosz rakétatámadás érte a kárpátaljai Munkácsot, ahol több mint tíz ember megsérült. A támadás a Flex helyi gyárát találta el, ami a háború kezdete óta az egyik legnyugatibb célpont Ukrajnában - tudósított a 444.hu.
Hétfő hajnalban orosz rakétatalálat érte a kárpátaljai Munkács városát. A helyi hatóságok a város hivatalos oldalán arra figyelmeztették a lakosságot, hogy ne nyissanak ablakot és ne menjenek ki az utcára.
A támadásban több mint tíz ember megsérült. A Szent Márton Kórházba tíz sérültet szállítottak, további két személy pedig önállóan jelentkezett ellátásért. A városháza közleménye szerint valamennyi sérült állapota stabil.
Vitalij Glagola helyi újságíró beszámolója szerint a támadás a Flex helyi gyárát érte, amelynek raktárai megsemmisültek és tűz ütött ki a létesítményben. A támadás különösen aggasztó, mivel Munkács légvonalban mindössze 30 kilométerre található a magyar határtól. Az orosz-ukrán háború kezdete óta ez az egyik legnyugatibb célpont, amit orosz támadás ért.
Kárpátalját legutóbb 2022 májusában érte komolyabb támadás, amikor Volócon egy elektromos alállomást és egy vasútállomást lőttek szét. Tavaly pedig egy eltévedt orosz drón csapódott be a Munkácsi járás hegyvidéki területén.
Rácz András: lesz még több is, valószínűleg hamarosan
Rácz András Oroszország-szakértő a Facebookon úgy kommentálta a történteket, hogy "ha még bárkinek volt illúziója, hogy Kárpátalja biztonságos lenne, ez a mai nappal ért véget." Mint kifejtette: a háború kezdete óta ez volt a magyar határhoz legközelebbi, sikeres orosz támadás. „Emellett az is látszik, hogy – hasonlóan néhány korábbi támadáshoz – Kárpátalja légterét arra is használják, hogy itt átrepülve délről támadják a lvivi körzet katonai és ipari célpontjait” – tette hozzá.
Sajnos eléggé biztos vagyok benne, hogy lesz még több is, valószínűleg hamarosan. Ugyanez azt is jelenti, hogy erősen indokolt volna megvizsgálni az Ukrajnából érkező menekültekre vonatkozó magyar szabályozást, és visszatenni Kárpátalját is a harcok által közvetlenül fenyegetett megyék listájára. Ez azért fontos, mert a harcok által érintett megyékből jövő menekülteknek jár a magyar állami ellátás
- fogalmazott. Kifejtette: az oroszok a mostani támadás során mindent bevetettek, amijük csak van: drónok, ballisztikus rakéták, bombázógépekről és hajókról kilőtt robotrepülőgépek, siklóbombák. „Még Kinzsal hiperszonikus rakétából is indítottak legalább három darabot.” Kiemelte azt is, a mostani támadás jól mutatja, mi a tétje annak, hogy az oroszok mennyit tudnak Kárpátalja légvédelméről.
