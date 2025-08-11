Elaltattak három szibériaitigris-kölyköt a lipcsei állatkertben néhány nappal születésük után, mert anyjuk nem foglalkozott velük.
Hiába a félrebeszélés: ekkora fejfájást okoznak Trump vámjai a világnak és Magyarországnak
Donald Trump amerikai elnök vámintézkedései jelentősen átrendezték a világkereskedelmet. Elemzők szerint az Európai Unió tagországai 3-18 százalékos vámterhekkel szembesülnek, Magyarország 11,1 százalékos értékkel a középmezőnyben helyezkedik el- írja a Portfolio.
Az idei év gazdasági történéseit leginkább Donald Trump amerikai elnök vámintézkedései és az ezek nyomán kibontakozó kereskedelmi háború határozta meg. A júliusi megállapodások és egyoldalú vámkivetések új helyzetet teremtettek a nemzetközi kereskedelemben, amelynek hatásait érdemes részletesebben megvizsgálni.
A különböző vámintézkedések együttes hatásának mérésére több pénzügyi intézmény és elemzőház készített modelleket. A FitchRatings nemzetközi hitelminősítő frissített számításai szerint az amerikai importcikkeket jelenleg átlagosan 17 százalékos effektív vám sújtja, ami 8 százalékponttal alacsonyabb az áprilisi becslésnél, de 3 százalékponttal meghaladja a júniusi értéket.
Hasonló eredményekre jutott a Yale Egyetem Budget Lab kutatóközpontja is, amely 18,3 százalékos átlagos vámterhet állapított meg. A Bank of America elemzői csapata 15,2 százalékos átlagos vámszintet számolt, amely a félvezetőkre és gyógyszeripari cikkekre tervezett további vámokkal együtt 16,7 százalékra emelkedhet.
A FitchRatings számításai figyelembe veszik az általános vámok mellett az autókra és alkatrészekre vonatkozó 25 százalékos, illetve a rézre, acélra és alumíniumra kivetett 50 százalékos terheket is. Az általános vámok mértéke azon országokkal szemben, ahol az Egyesült Államoknak kereskedelmi deficitje van, 15 százalék, egyébként 10 százalék.
A jelenlegi helyzetben a legnagyobb effektív vámteherrel Kína néz szembe (41,4 százalék), amelyet Brazília, Indonézia és Svájc követ 20 százalék feletti tarifával. India a közelmúltban kapott 25 százalékos büntetővámot, ami az összesített terhét 50 százalékra emelte.
Az Európai Unió tagállamai esetében az exportőrök 3-18 százalékos költségnövekedéssel szembesülnek. A jelentős szórás jól mutatja, hogy az USA-val szembeni exportszerkezet milyen nagy különbségeket okozhat a tényleges terhekben. Az uniós országok többségében az effektív vámkulcs 10 százalék felett van, ennél alacsonyabb értéket csak öt ország (Írország, Szlovénia, Málta, Belgium és Hollandia) esetében mértek.
Magyarország 11,1 százalékos effektív vámkulccsal a középmezőnyben helyezkedik el az uniós országok között.
A Yale Egyetem Budget Lab kutatása szerint a jelenlegi vámok mintegy 1,8 százalékos rövid távú fogyasztói áremelkedést okoznak az Egyesült Államokban, ami háztartásonként átlagosan 2500 dolláros vásárlóerő-vesztéssel egyenértékű. A legnagyobb áremelkedés a cipők és ruházati termékek esetében várható, ahol akár 20 százalékos tartós drágulással is számolni kell.
Az elnöki kabinet reményeivel ellentétben a kutatók szerint a vámok az amerikai gazdaságra is negatív hatással lesznek. Számításaik szerint Trump intézkedései mintegy 0,5 százalékponttal lassítják majd a gazdasági növekedést, különösen az építőiparban (3,5 százalékponttal alacsonyabb bővülés) és a mezőgazdaságban (0,9 százalékponttal kisebb növekedés).
A munkaerőpiacon is kedvezőtlen hatások várhatók: a szakértők idén 0,3, jövőre pedig 0,7 százalékponttal magasabb munkanélküliségi rátára számítanak a vámháború következtében.
Az elemzők többsége a júliusi bejelentéseket már nem fenyegetésként, hanem tartós, hosszú távú döntésként értelmezi, vagyis a magas vámok várhatóan hosszú ideig fennmaradnak. Bár a gazdasági hatások realizálódása még csak most kezdődik, már most látszik, hogy az Egyesült Államokban a negatív következmények felülmúlják az intézkedések pozitív eredményeit.
A kereskedelmi háború a kanadai, mexikói és kínai importcikkekre kivetett vámokkal kezdődött február 1-jén, majd április 2-án következett a "Liberation Day"-nek nevezett bejelentés, amikor Trump az amerikai kereskedelmi deficit csökkentése és a hazai ipar védelme érdekében "kölcsönös" vámokat vetett ki a legtöbb importtermékre. A 90 napos felfüggesztés alatt számos ország kötött kétoldalú megállapodást az USA-val, köztük az Egyesült Királyság, Japán, Dél-Korea, Vietnám, Indonézia és az Európai Unió is.
A vámháború legújabb fejleménye az Indiával szembeni 25 százalékos büntetővám, amely augusztus 27-től lép életbe. Trump emellett már bejelentett fokozatosan 250 százalékra emelkedő gyógyszeripari vámokat, valamint a félvezetőkre vonatkozó, körülbelül 100 százalékos vámot is.
Miközben sokan még mindig Trump ingatlanbirodalmát emlegetik, a volt amerikai elnök már régen más terepen keresi a nagy pénzt.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyértelműen elutasította az Egyesült Államok azon felvetését, hogy az oroszokkal kötendő békemegállapodás területcserét tartalmazzon.
Vlagyimir Putyin telefonon egyeztetett Kína, India és több volt szovjet állam vezetőivel.
Magyarország, Svájc, Olaszország és az Egyesült Arab Emírségek is szóba került a Trump-Putyin csúcs helyszíneként.
Fehéroroszország elnöke, Alekszandr Lukasenko közölte, hogy nem tervezi újraválasztását, és cáfolta, hogy fiát készítené elő utódjaként.
Az Egyesült Államok és Oroszország között formálódó megállapodás ukrán területek orosz fennhatóság alá helyezéséről szólhat.
Itt a dátum, tárgyalni fog Trump és Putyin: tényleg tűzszünet jöhet Ukrajnában, Zelenszkij is megszólalt
Augusztus 15-én Alaszkában találkozik Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök – erősítette meg mindkét fél.
Oroszország megkezdte pénteken az első atomerőmű építését a világ elsőszámú urántermelőjének számító Kazahsztánban.
Az elnök határozottan cáfolta a régóta tartó spekulációkat, miszerint fiát, Nyikolajt készítené fel utódjának.
A vállalat törölte a tervezett németországi és lengyelországi gyárprojekteket, és konszolidálta a vietnami és malajziai tesztelési és összeszerelési műveleteket.
Az Egyesült Államok 50 millió dollárra emelte a Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogásához vezető információkért járó jutalmat, súlyos kábítószer-kereskedelmi vádakat fogalmazva meg ellene.
Izrael kormánya jóváhagyta a Gázai övezet katonai ellenőrzésének kiterjesztését, ami belföldön és külföldön egyaránt jelentős ellenállásba ütközik.
Donald Trump új, jelentős vámtarifákat vezetett be számos kereskedelmi partnerre, ami a globális gazdaság legnagyobb átalakulását jelentheti közel egy évszázada.
Pontos időpontot nem jelöltek meg, de a helyszínben megállapodtak. Igaz, azt viszont egyelőre nem közölték nyilvánosan.
Óriási bajba került Zelenszkij: nem várt helyről jött a fenyegetés, az elnöki posztja is veszélyben?
Zelenszkij, miután engedett a nyomásnak, és új törvényjavaslatot nyújtott be a vitatott intézkedések visszavonására.
A megbeszélés központi témája az ukrajnai fegyverszünet lehet, amelyhez az amerikai fél komoly diplomáciai előkészítést folytatott.
Donald Trump új szankciókat jelentett be Oroszország ellen, amelyek 100%-os vámot vetnének ki
Fokozódik a feszültség a Baltikumban: orosz katonai drón sértette meg a litván légteret, robbanóanyaggal a fedélzetén – a NATO azonnali reagálást ígér.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
