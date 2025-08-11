2025. augusztus 11. hétfő Zsuzsanna, Tiborc, Lilian
26 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Trump-épület a Wall Streeten, Manhattan alsó részén, a pénzügyi negyedben. New York, New York, USA - 2023. július 15.
Világ

Hiába a félrebeszélés: ekkora fejfájást okoznak Trump vámjai a világnak és Magyarországnak

Portfolio
2025. augusztus 11. 07:31

Donald Trump amerikai elnök vámintézkedései jelentősen átrendezték a világkereskedelmet. Elemzők szerint az Európai Unió tagországai 3-18 százalékos vámterhekkel szembesülnek, Magyarország 11,1 százalékos értékkel a középmezőnyben helyezkedik el- írja a Portfolio.

Az idei év gazdasági történéseit leginkább Donald Trump amerikai elnök vámintézkedései és az ezek nyomán kibontakozó kereskedelmi háború határozta meg. A júliusi megállapodások és egyoldalú vámkivetések új helyzetet teremtettek a nemzetközi kereskedelemben, amelynek hatásait érdemes részletesebben megvizsgálni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A különböző vámintézkedések együttes hatásának mérésére több pénzügyi intézmény és elemzőház készített modelleket. A FitchRatings nemzetközi hitelminősítő frissített számításai szerint az amerikai importcikkeket jelenleg átlagosan 17 százalékos effektív vám sújtja, ami 8 százalékponttal alacsonyabb az áprilisi becslésnél, de 3 százalékponttal meghaladja a júniusi értéket.

Hasonló eredményekre jutott a Yale Egyetem Budget Lab kutatóközpontja is, amely 18,3 százalékos átlagos vámterhet állapított meg. A Bank of America elemzői csapata 15,2 százalékos átlagos vámszintet számolt, amely a félvezetőkre és gyógyszeripari cikkekre tervezett további vámokkal együtt 16,7 százalékra emelkedhet.

Kapcsolódó cikkeink:

A FitchRatings számításai figyelembe veszik az általános vámok mellett az autókra és alkatrészekre vonatkozó 25 százalékos, illetve a rézre, acélra és alumíniumra kivetett 50 százalékos terheket is. Az általános vámok mértéke azon országokkal szemben, ahol az Egyesült Államoknak kereskedelmi deficitje van, 15 százalék, egyébként 10 százalék.

A jelenlegi helyzetben a legnagyobb effektív vámteherrel Kína néz szembe (41,4 százalék), amelyet Brazília, Indonézia és Svájc követ 20 százalék feletti tarifával. India a közelmúltban kapott 25 százalékos büntetővámot, ami az összesített terhét 50 százalékra emelte.

Az Európai Unió tagállamai esetében az exportőrök 3-18 százalékos költségnövekedéssel szembesülnek. A jelentős szórás jól mutatja, hogy az USA-val szembeni exportszerkezet milyen nagy különbségeket okozhat a tényleges terhekben. Az uniós országok többségében az effektív vámkulcs 10 százalék felett van, ennél alacsonyabb értéket csak öt ország (Írország, Szlovénia, Málta, Belgium és Hollandia) esetében mértek.

Magyarország 11,1 százalékos effektív vámkulccsal a középmezőnyben helyezkedik el az uniós országok között.

A Yale Egyetem Budget Lab kutatása szerint a jelenlegi vámok mintegy 1,8 százalékos rövid távú fogyasztói áremelkedést okoznak az Egyesült Államokban, ami háztartásonként átlagosan 2500 dolláros vásárlóerő-vesztéssel egyenértékű. A legnagyobb áremelkedés a cipők és ruházati termékek esetében várható, ahol akár 20 százalékos tartós drágulással is számolni kell.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az elnöki kabinet reményeivel ellentétben a kutatók szerint a vámok az amerikai gazdaságra is negatív hatással lesznek. Számításaik szerint Trump intézkedései mintegy 0,5 százalékponttal lassítják majd a gazdasági növekedést, különösen az építőiparban (3,5 százalékponttal alacsonyabb bővülés) és a mezőgazdaságban (0,9 százalékponttal kisebb növekedés).

A munkaerőpiacon is kedvezőtlen hatások várhatók: a szakértők idén 0,3, jövőre pedig 0,7 százalékponttal magasabb munkanélküliségi rátára számítanak a vámháború következtében.

Kapcsolódó cikkeink:

Az elemzők többsége a júliusi bejelentéseket már nem fenyegetésként, hanem tartós, hosszú távú döntésként értelmezi, vagyis a magas vámok várhatóan hosszú ideig fennmaradnak. Bár a gazdasági hatások realizálódása még csak most kezdődik, már most látszik, hogy az Egyesült Államokban a negatív következmények felülmúlják az intézkedések pozitív eredményeit.

A kereskedelmi háború a kanadai, mexikói és kínai importcikkekre kivetett vámokkal kezdődött február 1-jén, majd április 2-án következett a "Liberation Day"-nek nevezett bejelentés, amikor Trump az amerikai kereskedelmi deficit csökkentése és a hazai ipar védelme érdekében "kölcsönös" vámokat vetett ki a legtöbb importtermékre. A 90 napos felfüggesztés alatt számos ország kötött kétoldalú megállapodást az USA-val, köztük az Egyesült Királyság, Japán, Dél-Korea, Vietnám, Indonézia és az Európai Unió is.

A vámháború legújabb fejleménye az Indiával szembeni 25 százalékos büntetővám, amely augusztus 27-től lép életbe. Trump emellett már bejelentett fokozatosan 250 százalékra emelkedő gyógyszeripari vámokat, valamint a félvezetőkre vonatkozó, körülbelül 100 százalékos vámot is.
Címlapkép: Getty Images
#drágulás #kereskedelem #vám #világ #usa #donald trump #vámháború

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:10
07:45
07:31
07:19
05:40
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 11.
Egyre többen intézik így a mindennapi bevásárlást: megéri, a diszkontoknál is olcsóbb?
2025. augusztus 10.
Drága javításba futhat rengeteg magyar autótulaj: óriási hibát követnek el, még csak nem is sejtik
2025. augusztus 10.
Új, rejtélyes bizniszbe kezdett Donald Trump: fű alatt milliárdokat kaszált rajta, tudhat valamit?
2025. augusztus 10.
Jöhet az árstop a tűzifára 2025-ben? Megszólalt az Agrárminisztérium, minden egy irányba mutat
2025. augusztus 10.
Fizetésükről vallottak ukrán, ázsiai vendégmunkások: ennyi pénzért veszik el magyar melósok munkáját
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 11. hétfő
Zsuzsanna, Tiborc, Lilian
33. hét
Világ legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Megszólalt Putyin eltitkolt lánya: döbbenetes, amit az orosz elnökről állít
2
6 napja
Itt van Putyin kemény válasza Trump ultimátumára: jön a fordulat az ukrajnai háborúban?
3
22 órája
Máris borulhat Trump nagy béketerve: végül Zelenszkij is elmegy az alaszkai csúcstalálkozóra?
4
2 napja
Kiszivárgott, így rajzolná át Ukrajna térképét Trump és Putyin: mit fog ehhez szólni Zelenszkij?
5
3 hete
Újabb légikatasztrófa történt: több tucat halott is lehet
PÉNZÜGYI KISOKOS
Átlagkár
Adott üzletágon belül az összes kifizetett kár és a bekövetkezett káresemények hányadosa.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 11. 05:40
Egyre többen intézik így a mindennapi bevásárlást: megéri, a diszkontoknál is olcsóbb?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 10. 20:02
Fizetésükről vallottak ukrán, ázsiai vendégmunkások: ennyi pénzért veszik el magyar melósok munkáját
Agrárszektor  |  2025. augusztus 11. 07:07
Túlélés extrém szárazságban: így védekeznek a növények a hőség ellen