Most komolyan megütheti a bokáját Trump: bíróság vizsgálja a vámpolitikát, túlkapás a vád

Donald Trump vámintézkedései veszélybe kerülhetnek, miután egy szövetségi fellebbviteli bíróság vizsgálja, hogy az elnök túllépte-e törvényi hatáskörét a széles körű vámok bevezetésekor- közölte a CNN.

Csütörtökön szóbeli meghallgatást tartanak abban a fellebbezési ügyben, amelyben öt kisvállalkozás tulajdonosa és 12 demokrata vezetésű állam azt állítja, hogy Trump jogtalanul használta az 1977-es Nemzetközi Gazdasági Vészhelyzeti Hatásköri Törvényt (IEEPA) importvámok bevezetésére.

A Nemzetközi Kereskedelmi Bíróság májusban a felpereseknek adott igazat, de a Szövetségi Fellebbviteli Bíróság engedélyezte, hogy a vitatott vámok a per ideje alatt érvényben maradjanak. A döntés hetekig, akár hónapokig is várathat magára, és az ügy végül a Legfelsőbb Bíróságig is eljuthat.

Trump az IEEPA-ra hivatkozva vezetett be országspecifikus vámokat, beleértve az áprilisban bevezetett 10%-os általános vámokat, valamint a Kínával, Mexikóval és Kanadával szemben alkalmazott, a fentanil és az illegális bevándorlás megfékezését célzó vámokat.

Szerdán az elnök ismét erre a törvényre hivatkozott, amikor a brazil exportra 40 százalékponttal, 50%-ra emelte a vámokat. Várhatóan pénteken, az általa megszabott határidőn is hasonló lépéseket tesz azon kereskedelmi partnerekkel szemben, akikkel nem sikerült megállapodást kötnie.

Még azok a kereskedelmi partnerek is magasabb vámokkal szembesülnek, akik megállapodást kötöttek Trumppal, köztük az Európai Unió és Japán. Ezek az új vámtételek is az IEEPA-ra támaszkodnak, így ha a bíróság Trump ellen dönt, a bejelentett kereskedelmi megállapodások sorsa bizonytalanná válhat.

A Trump-adminisztráció valószínűleg úgy véli, hogy találhatnak más jogi eszközöket a kereskedelmi megállapodások alátámasztására, még ha el is veszítik az IEEPA-val kapcsolatos bírósági csatát - vélekedett Patrick Childress, a Holland & Knight nemzetközi kereskedelmi és vitarendezési ügyvédje.

Trump azonban nem csak az IEEPA-t használja vámok kivetésére. Második elnöki ciklusa alatt bevezetett ágazati vámok, köztük a legutóbbi 50%-os rézvám, az 1962-es Kereskedelmi Bővítési Törvény 232. szakaszára támaszkodnak, amely nemzetbiztonsági alapon teszi lehetővé a magasabb vámok kivetését.

Az elnök rendelkezésére áll még az 1974-es Kereskedelmi Törvény 301. szakasza is, amely lehetővé teszi az amerikai kereskedelmi képviselő számára, hogy kivizsgálja az amerikai üzleti érdekeket sértő országokat. Trump első ciklusa alatt ezt használta a kínai importra, valamint az európai uniós árukra kivetett vámok esetében. Ezek a további jogi eszközök, amelyeket Trump a vámok bevezetésére használhat, jelenleg nem képezik jogi kifogás tárgyát.