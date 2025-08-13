Az ukrán elnök kész lehet befagyasztani a frontvonalakat, orosz kézen hagyva a megszállt területeket.
Lassan látni az egész képet: itt a lista, így hatnak a világra Trump vámjai
Az amerikai vámpolitika alakulása jelentős hatással van a globális gazdaságra és a tőkepiacokra. Bár a kezdeti bizonytalanság némileg csökkent, a megállapodások részletei továbbra sem teljesen tisztázottak, és a vámok gazdasági következményei csak most kezdenek kibontakozni- közölte a G7.
Az áprilisban bejelentett amerikai vámok körüli helyzet fokozatosan tisztul, bár továbbra is számos bizonytalanság övezi a tényleges megállapodásokat és azok részleteit. Az eredetileg országonként meghatározott vámok helyett Trump egységes 10 százalékos vámtarifát léptetett életbe, ami azóta a legtöbb ország esetében 15 százalékra emelkedett - kivéve az Egyesült Királyságot, amely 10 százalékos tarifával a legkedvezőbb helyzetben van.
A Yale egyetem számításai szerint az átlagos effektív amerikai importvám a tavalyi év végi 2,3 százalékról 16,6 százalék fölé emelkedett, ami azonban alacsonyabb az április 2-án bejelentett 28 százaléknál. Elemzői várakozások szerint a később bevezetendő szektorális vámokkal együtt ez az érték 18-20 százalék körül alakulhat.
Az USA számos kereskedelmi partnerével sikerült megállapodást kötnie. Az EU, Japán és Dél-Korea 15 százalékos vámot kapott a korábban jelzett 20-25 százalék helyett, cserébe jelentős amerikai energia- és védelmi eszköz vásárlást, valamint beruházásokat vállaltak. Kanadával és Mexikóval még nincs megállapodás - előbbi 35 százalékos vámot kaphat, utóbbi 90 napos halasztást kapott a 30 százalékos vám alól, miközben az USMCA megállapodás alá tartozó termékek továbbra is vámmentesek maradnak.
Kína esetében a tárgyalások folytatódnak, a határidőt újabb 90 nappal meghosszabbították, így egyelőre marad a 40 százalékos vámtarifa. A fejlődő ázsiai országok általában 19-25 százalék közötti vámokat kaptak. India 25 százalékos vámot fizet (plusz további 25 százalékot az orosz olajvásárlások miatt), míg Indonézia, Tajvan, Malajzia, Thaiföld és a Fülöp-szigetek 19 százalékot tudott kialkudni.
Különösen érdekes Brazília esete, amely az áprilisi 10 százalék helyett 50 százalékos vámot kapott, bevallottan politikai okokból. Svájc szintén az eredetinél magasabb, 39 százalékos vámmal szembesül, bár két fő exportcikke, az arany és a gyógyszer eddig kivételt képezett.
A legnagyobb bizonytalanságot a jelenleg mentességet élvező ágazatokra, különösen a gyógyszeriparra és az elektronikai iparra vonatkozó vámtarifák jelentik. A gyógyszeripari vámok alacsony szintről indulhatnak, de 2026-2027-re akár 250 százalékra is emelkedhetnek. A félvezetőkre kilátásba helyezett 100 százalékos vám nem okozott nagy felfordulást a piacokon, mivel a nagy cégek ezt az USA-ban végrehajtott beruházásokkal ki tudják védeni. A jelenlegi megállapodások csak keretegyezmények, részletes kidolgozásuk és törvénybe iktatásuk még időbe telhet.
Jogi kockázatok is fennállnak: ha az amerikai bíróság elutasítja az adminisztráció IEEPA-ra hivatkozó érvelését, az jelentősen megváltoztathatja a vámok bevezetésének menetét.
A makrogazdasági hatásokat illetően az elemzők egyetértenek abban, hogy "a gazdasági növekedés üteme várhatóan csökken világszerte, és az infláció emelkedik majd a vámemelések hatására." A riogató kommentárokkal szemben azonban a szakértők többsége nem számít recesszióra az USA-ban. A Bloomberg elemzői konszenzusa 1,5 százalékos, az IMF 1,9 százalékos, az Amundi pedig 1,6 százalékos GDP-növekedést vár 2025-re.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A vámok inflációs hatása már megjelent egyes indexekben, de az elemzők elhúzódó következményekre számítanak a készletezési különbségek miatt. Kulcskérdés, hogy ki viseli végül a vámok terhét: a fogyasztó, az importőr vagy az exportáló cég. A JPM Privát Bank elemzői szerint "a vámok áthárítási rátája (azaz mennyivel emelik az árakat a vállalatok a vámok miatt) 40 százalék körül van a 2018-19-es 70 százalékkal szemben."
Az amerikai jegybank különösen nehéz helyzetbe került, mivel a vámok ellentétes hatást gyakorolnak a gazdasági növekedésre és az inflációra. Az Amundi elemzői szerint az év végéig a Fed háromszor 25 bázisponttal csökkentheti az alapkamatot.
A részvénypiacok az áprilisi esés után új csúcsokra törtek, ami arra utalhat, hogy a befektetők már túlnéznek a vámokon. Valójában azonban a piac beárazta a vámpolitika hatásait, ami jól látszik a belföldre termelő és az exportáló vállalatok részvényeinek teljesítménykülönbségében.
A vámok mellett más tényezők is befolyásolták a piacokat: az új amerikai költségvetési törvény adókedvezményei, a deregulációs folyamat, a NATO-országok védelmi kiadásainak növekedése, valamint az AI-hoz kapcsolódó részvények előtérbe kerülése, ami főként a nagy amerikai technológiai vállalatokat támogatja.
Összességében csökkent a bizonytalanság az amerikai vámpolitikával kapcsolatban, bár a vámok mértéke jelentősen emelkedett az év elejéhez képest. A tőzsdék pozitívan reagáltak a bizonytalanság csökkenésére, de a makrogazdasági hatások csak most kezdenek kibontakozni. A piac már beárazta a vámok jelenlegi hatását, de további fordulatok még érdemben befolyásolhatják a jövőbeni kimeneteket.
Júliusban a negyedik legmelegebb nyári hónapot mérték Európában, miközben a globális átlaghőmérséklet 1,25°C-kal haladta meg az iparosodás előtti szintet.
Niger vizsgálatot indított a világ legnagyobb marsi meteoritjának engedély nélküli kivitele miatt, miután a 25 kilogrammos NWA 16788 rekordárat ért el a Sotheby's New York-i...
Az európai vezetők figyelmeztetést adtak ki az ukrán határok erőszakos megváltoztatása ellen, két nappal az Alaszkában esedékes amerikai-orosz csúcstalálkozó előtt.
Az alacsony születési ráta miatt jelentősen csökkent a dél-koreai katonai létszám, ami új nemzeti biztonsági kihívásokat jelent.
Kínában egyre több fiatal fizet azért, hogy úgy tűnjön, mintha dolgozna – a jelenség mögött komoly társadalmi okok állnak.
Egy cipő miatt kitört a botrány: Adidas bocsánatot kért, de a mexikói közösségek tiltakoznak a kulturális lopás miatt.
Washingtonban Donald Trump több száz nemzeti gárdistát vetne be hajléktalanok és bűnözők ellen.
A világ kilenc nukleáris hatalma soha nem látott ütemben költ fegyverarzenáljára, miközben a geopolitikai feszültségek és a katonai incidensek is veszélyesen szaporodnak.
Egy budapesti nő halála előtt néhány nappal rózsadombi lakását és milliókat hagyott szomszédjára, amit a rokonok megtámadtak, de a bíróság első fokon elutasította keresetüket.
Donald Trump amerikai elnök vámintézkedései jelentősen átrendezték a világkereskedelmet.
Elaltattak három szibériaitigris-kölyköt a lipcsei állatkertben néhány nappal születésük után, mert anyjuk nem foglalkozott velük.
Megszólalt Trump béketervéről JD Vance: Putyin és Zelenszkij sem lesz elégedett, de közel a tűzszünet
JD Vance amerikai alelnök szerint az orosz-ukrán konfliktus lezárását célzó békemegállapodás várhatóan kompromisszumos lesz.
Miközben sokan még mindig Trump ingatlanbirodalmát emlegetik, a volt amerikai elnök már régen más terepen keresi a nagy pénzt.
Újabb ország fekszik keresztbe Trump béketervének: Az országok határait nem lehet erőszakkal megváltoztatni!
Csehország békét szeretne Ukrajnában, de annak feltételeit kizárólag Ukrajnának kell elfogadnia, hangsúlyozta Jan Lipavsky cseh külügyminiszter.
Európai vezetők közös nyilatkozatban álltak ki Ukrajna mellett, hangsúlyozva, hogy az Oroszországgal folytatott béketárgyalásokból nem hagyható ki Kijev.
Donald Trump új vámintézkedései jelentősen átalakítják a globális kereskedelmet, miközben az USA átlagos vámszintje közel egy évszázados csúcsra emelkedett.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyértelműen elutasította az Egyesült Államok azon felvetését, hogy az oroszokkal kötendő békemegállapodás területcserét tartalmazzon.
Vlagyimir Putyin telefonon egyeztetett Kína, India és több volt szovjet állam vezetőivel.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.
-
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
Kedvező áron juthatunk iskolaszerekhez a Penny kínálatában.