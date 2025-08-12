Óriási bejelentést tett Donald Trump: Kína is érintett, ez most mindent megváltoztat

Donald Trump újabb 90 nappal elhalasztotta a Kínával szembeni átfogó vámok bevezetését, mindössze órákkal a korábbi megállapodás lejárta előtt - közölte a The Guardian.

Trump hétfőn aláírt egy végrehajtási rendeletet, amely november 10-ig meghosszabbítja a magasabb kínai vámok bevezetésének határidejét. A kínai kereskedelmi minisztérium kedden bejelentette, hogy válaszul ők is 90 nappal elhalasztják az amerikai árukra kivetendő további vámokat.

Kína fenntartja az amerikai termékekre vonatkozó 10%-os vámtarifáját, és lépéseket tesz az amerikai termékeket érintő nem vámjellegű akadályok kezelésére. Emellett 90 nappal elhalasztja azon amerikai cégek kereskedelmi és befektetési korlátozási listákra való felvételét, amelyeket áprilisban jelölt meg.

A kínai és amerikai tisztviselők a múlt hónapban Stockholmban tartott kereskedelmi tárgyalások után már jelezték, hogy várhatóan meghosszabbítják a szünetet. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a múlt héten optimistán nyilatkozott, mondván, hogy "körvonalazódik" egy kereskedelmi megállapodás Kínával.

Megállapodás hiányában Trump akár 245%-os vámokat is kilátásba helyezett Kínával szemben, míg Kína 125%-os megtorló vámokkal fenyegetett, ami kereskedelmi háborút indíthatott volna el a világ két legnagyobb gazdasága között.

Jelenleg az amerikai exportra körülbelül 30%-os kínai vámok vonatkoznak, míg a kínai importra 10%-os alapvám és további 20%-os pótlék érvényes, utóbbi a Kína ellen felhozott fentanil-csempészési vádakra válaszul.

A Federal Reserve és számos közgazdász szerint a vámok az amerikai árak emelkedéséhez vezetnek. A Goldman Sachs elemzői szerint az amerikai fogyasztók 2025 júniusáig a vámköltségek 22%-át viselték, és ez az arány várhatóan 67%-ra emelkedik, ha az újabb vámok a korábbiak mintáját követik.

A vámhatáridő előtt az Nvidia és az AMD chipgyártók megállapodtak az amerikai kormánnyal, hogy a Kínának eladott fejlett chipekből származó bevételük 15%-át fizetik az exportengedélyekért cserébe.