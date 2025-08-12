2025. augusztus 12. kedd Klára
26 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Donald Trump támogatója táblát tart a Peabody Operaház előtt Saint Louis belvárosában.
Világ

Óriási bejelentést tett Donald Trump: Kína is érintett, ez most mindent megváltoztat

Pénzcentrum
2025. augusztus 12. 08:44

Donald Trump újabb 90 nappal elhalasztotta a Kínával szembeni átfogó vámok bevezetését, mindössze órákkal a korábbi megállapodás lejárta előtt - közölte a The Guardian.

Trump hétfőn aláírt egy végrehajtási rendeletet, amely november 10-ig meghosszabbítja a magasabb kínai vámok bevezetésének határidejét. A kínai kereskedelmi minisztérium kedden bejelentette, hogy válaszul ők is 90 nappal elhalasztják az amerikai árukra kivetendő további vámokat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kína fenntartja az amerikai termékekre vonatkozó 10%-os vámtarifáját, és lépéseket tesz az amerikai termékeket érintő nem vámjellegű akadályok kezelésére. Emellett 90 nappal elhalasztja azon amerikai cégek kereskedelmi és befektetési korlátozási listákra való felvételét, amelyeket áprilisban jelölt meg.

A kínai és amerikai tisztviselők a múlt hónapban Stockholmban tartott kereskedelmi tárgyalások után már jelezték, hogy várhatóan meghosszabbítják a szünetet. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a múlt héten optimistán nyilatkozott, mondván, hogy "körvonalazódik" egy kereskedelmi megállapodás Kínával.

Megállapodás hiányában Trump akár 245%-os vámokat is kilátásba helyezett Kínával szemben, míg Kína 125%-os megtorló vámokkal fenyegetett, ami kereskedelmi háborút indíthatott volna el a világ két legnagyobb gazdasága között.

Kapcsolódó cikkeink:

Jelenleg az amerikai exportra körülbelül 30%-os kínai vámok vonatkoznak, míg a kínai importra 10%-os alapvám és további 20%-os pótlék érvényes, utóbbi a Kína ellen felhozott fentanil-csempészési vádakra válaszul.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Federal Reserve és számos közgazdász szerint a vámok az amerikai árak emelkedéséhez vezetnek. A Goldman Sachs elemzői szerint az amerikai fogyasztók 2025 júniusáig a vámköltségek 22%-át viselték, és ez az arány várhatóan 67%-ra emelkedik, ha az újabb vámok a korábbiak mintáját követik.

A vámhatáridő előtt az Nvidia és az AMD chipgyártók megállapodtak az amerikai kormánnyal, hogy a Kínának eladott fejlett chipekből származó bevételük 15%-át fizetik az exportengedélyekért cserébe.
Címlapkép: Getty Images
#usa #trump #donald trump #kína #vámok #vámháború

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:12
09:03
08:44
08:30
08:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 12.
Indul a roham, rengetegen akarnak ilyen bankszámlát: ingyen van, sőt, még pénzt is adnak
2025. augusztus 11.
Mellbevágó ábrákon a magyar életszínvonal: rosszabbul élünk mint 4 éve?!
2025. augusztus 11.
Less be a világ csúcsmilliárdosainak magánszigeteire: elképesztő luxusban élik napjaikat
2025. augusztus 11.
Brutális atomfegyverkezésben a világ: egyre nő az orosz és az amerikai arzenál, ebből baj lehet
2025. augusztus 12.
Itt a fordulat az Otthon Start szabályaiban: erre kevesen számítottak, itt vannak a részletek
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 12. kedd
Klára
33. hét
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Megszólalt Putyin eltitkolt lánya: döbbenetes, amit az orosz elnökről állít
2
7 napja
Itt van Putyin kemény válasza Trump ultimátumára: jön a fordulat az ukrajnai háborúban?
3
3 napja
Kiszivárgott, így rajzolná át Ukrajna térképét Trump és Putyin: mit fog ehhez szólni Zelenszkij?
4
2 napja
Máris borulhat Trump nagy béketerve: végül Zelenszkij is elmegy az alaszkai csúcstalálkozóra?
5
15 órája
Donald Trump bejelentette, Oroszországban találkozik Putyinnal, de aztán jött a meglepetés
PÉNZÜGYI KISOKOS
Reorganizáció
egy szervezet vagy tevékenység újraszervezése.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 12. 08:15
Itt a fordulat az Otthon Start szabályaiban: erre kevesen számítottak, itt vannak a részletek
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 12. 07:37
Hamarosan brutál hőhullám csap le Magyarországra: élve megfővünk ebben a kánikulában
Agrárszektor  |  2025. augusztus 12. 08:18
Megugrottak az árak az ukránoknál: ennyiért kapható most az uborka