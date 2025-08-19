2025. augusztus 19. kedd Huba
Budapest
Orosz és ukrán zászlók Háború Ukrajna és Oroszország között
Világ

Új diplomáciai front nyílt: biztonsági garanciák kerültek előtérbe a béketárgyalások helyett

Pénzcentrum
2025. augusztus 19. 14:46

Donald Trump ígéretet tett Ukrajnának biztonsági garanciákra, ami reményt keltett Kijevben és európai szövetségeseiben, de számos kérdés továbbra is megválaszolatlan a háború lezárásával kapcsolatban.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Fehér Házban tartott rendkívüli csúcstalálkozót "jelentős előrelépésnek" nevezte az európai konfliktus lezárása felé. A találkozón felmerült egy háromoldalú egyeztetés lehetősége is Vlagyimir Putyin orosz elnök részvételével a következő hetekben - írta meg a Reuters.

A washingtoni találkozón Zelenszkij és Trump között tapasztalható szívélyes légkör éles ellentétben állt februári sikertelen megbeszélésükkel. Ugyanakkor a tartós békéhez vezető út továbbra is bizonytalan, és Zelenszkijnek fájdalmas kompromisszumokat kellhet kötnie a háború befejezéséhez.

A diplomáciai erőfeszítések ellenére a harcok nem szünetelnek. Oroszország 270 drónt és 10 rakétát indított Ukrajna ellen a találkozót követő éjszaka, ami a hónap legnagyobb támadása volt. A támadás energetikai létesítményeket célzott meg a poltavai régióban, ahol Ukrajna egyetlen olajfinomítója található.

John Foreman, Nagy-Britannia korábbi kijevi és moszkvai védelmi attaséja szerint pozitívum, hogy a Fehér Házban nem történt összeomlás, Trump nem követelt ukrán kapitulációt és nem szüntette meg a támogatást. Ugyanakkor nagy a bizonytalanság a biztonsági garanciák természetét és az USA pontos szándékait illetően.

Oroszország egyelőre nem tett kifejezett kötelezettségvállalást egy Putyin-Zelenszkij találkozóra. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kijelentette, hogy Moszkva nem utasít el semmilyen formátumot az ukrán békefolyamat megvitatására, de az állami vezetők találkozóját "a lehető legalaposabban elő kell készíteni".

Putyin korábban figyelmeztette a NATO-t, hogy nem tűri meg a szövetség csapatait ukrán területen. Nem mutatott hajlandóságot arra sem, hogy engedjen területi követeléseiből, beleértve azokat a területeket is, amelyek nem állnak orosz katonai ellenőrzés alatt.

Trump nem részletezte, milyen formában nyújtana biztonsági garanciákat Ukrajnának, és eltávolodott attól a korábbi álláspontjától, hogy Oroszországnak tűzszünetet kell kötnie a béketárgyalások megkezdése előtt. Az amerikai elnök azt is közölte Ukrajnával, hogy felejtse el a Krím félsziget visszaszerzését és a NATO-csatlakozást.

A NATO főtitkára, Mark Rutte, aki szintén részt vett a hétfői tárgyalásokon, elmondta, hogy Ukrajna NATO-tagsága nem került napirendre, de szó volt az "5. cikkelyhez" hasonló biztonsági garanciákról az ország számára. Az 5. cikkely a NATO alapító szerződésének kollektív védelmi elvét rögzíti.

Ukrajna szövetségesei kedden az úgynevezett "Készséges Koalíció" formátumban tárgyalnak a további lépésekről. Szakértők szerint kulcskérdés, hogy mit fogad el Oroszország, illetve mit hajlandóak és képesek tenni a nyugati országok Ukrajnáért.
Címlapkép: Getty Images
