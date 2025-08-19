Az olajárak estek, mivel a befektetők mérlegelik annak lehetőségét, hogy a tárgyalások az ukrajnai háború lezárásáról az orosz nyersolajra vonatkozó szankciók feloldásához vezethetnek.
Új diplomáciai front nyílt: biztonsági garanciák kerültek előtérbe a béketárgyalások helyett
Donald Trump ígéretet tett Ukrajnának biztonsági garanciákra, ami reményt keltett Kijevben és európai szövetségeseiben, de számos kérdés továbbra is megválaszolatlan a háború lezárásával kapcsolatban.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Fehér Házban tartott rendkívüli csúcstalálkozót "jelentős előrelépésnek" nevezte az európai konfliktus lezárása felé. A találkozón felmerült egy háromoldalú egyeztetés lehetősége is Vlagyimir Putyin orosz elnök részvételével a következő hetekben - írta meg a Reuters.
A washingtoni találkozón Zelenszkij és Trump között tapasztalható szívélyes légkör éles ellentétben állt februári sikertelen megbeszélésükkel. Ugyanakkor a tartós békéhez vezető út továbbra is bizonytalan, és Zelenszkijnek fájdalmas kompromisszumokat kellhet kötnie a háború befejezéséhez.
A diplomáciai erőfeszítések ellenére a harcok nem szünetelnek. Oroszország 270 drónt és 10 rakétát indított Ukrajna ellen a találkozót követő éjszaka, ami a hónap legnagyobb támadása volt. A támadás energetikai létesítményeket célzott meg a poltavai régióban, ahol Ukrajna egyetlen olajfinomítója található.
John Foreman, Nagy-Britannia korábbi kijevi és moszkvai védelmi attaséja szerint pozitívum, hogy a Fehér Házban nem történt összeomlás, Trump nem követelt ukrán kapitulációt és nem szüntette meg a támogatást. Ugyanakkor nagy a bizonytalanság a biztonsági garanciák természetét és az USA pontos szándékait illetően.
Oroszország egyelőre nem tett kifejezett kötelezettségvállalást egy Putyin-Zelenszkij találkozóra. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kijelentette, hogy Moszkva nem utasít el semmilyen formátumot az ukrán békefolyamat megvitatására, de az állami vezetők találkozóját "a lehető legalaposabban elő kell készíteni".
Putyin korábban figyelmeztette a NATO-t, hogy nem tűri meg a szövetség csapatait ukrán területen. Nem mutatott hajlandóságot arra sem, hogy engedjen területi követeléseiből, beleértve azokat a területeket is, amelyek nem állnak orosz katonai ellenőrzés alatt.
Trump nem részletezte, milyen formában nyújtana biztonsági garanciákat Ukrajnának, és eltávolodott attól a korábbi álláspontjától, hogy Oroszországnak tűzszünetet kell kötnie a béketárgyalások megkezdése előtt. Az amerikai elnök azt is közölte Ukrajnával, hogy felejtse el a Krím félsziget visszaszerzését és a NATO-csatlakozást.
A NATO főtitkára, Mark Rutte, aki szintén részt vett a hétfői tárgyalásokon, elmondta, hogy Ukrajna NATO-tagsága nem került napirendre, de szó volt az "5. cikkelyhez" hasonló biztonsági garanciákról az ország számára. Az 5. cikkely a NATO alapító szerződésének kollektív védelmi elvét rögzíti.
Ukrajna szövetségesei kedden az úgynevezett "Készséges Koalíció" formátumban tárgyalnak a további lépésekről. Szakértők szerint kulcskérdés, hogy mit fogad el Oroszország, illetve mit hajlandóak és képesek tenni a nyugati országok Ukrajnáért.
Véget ért Donald Trump ukrajnai rendezéről tartott megbeszélése az európai vezetőkkel a Fehér Ház keleti termében
Görögország több mint 120 migránst tartóztatott fel Kréta szigeténél, miközben az ország szigorítja a menekültügyi szabályozást és felfüggesztette a menedékkérelmek befogadását.
Szennyvíz került a Balatonba Balatonszemesnél, miután egy helyi lakópark medencéjét ürítették ki.
Kína hat hónappal meghosszabbította az Európai Unióból származó tejtermékek támogatásával kapcsolatos vizsgálatát.
Németország külügyminisztere, Johann Wadephul élesen bírálta Kínát a tajvani szorosban és a kelet- és dél-kínai tengereken tanúsított agresszív magatartása miatt.
A Swatch bocsánatot kért és visszavonta reklámkampányát, amelyben egy ázsiai modell a szemét húzta, amit sokan rasszista gesztusként értelmeztek Kínában.
A hatóságok lezárták a több ezer zarándok által látogatott útvonal 50 kilométeres szakaszát, autópályákat és vasúti vonalakat is felfüggesztettek.
Trump szerint Ukrajna csak a Krímről és a NATO-tagságról való lemondással érhet el békét Oroszországgal.
A koronavírus-fertőzések száma ismét emelkedik, és a szakértők szerint a nyári hullám szeptember elején tetőzhet az USA-ban.
Donald Trump tájékoztatása szerint Vlagyimir Putyin kész írásban garantálni a jövőbeni békét Európában, ha Oroszország megkapja a teljes Donbaszt.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn Washingtonba utazik, ahol a tervek szerint tárgyalásokat folytat Donald Trump amerikai elnökkel.
A buborékos tea (bubble tea) iparág jelentős növekedést mutat, és 2032-re még durvább számok jöhetnek.
Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elő fogja készíteni találkozóját egy tűzszüneti megállapodás érdekében.
Magyar idő szerint éjfél után véget ért Dunald Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök tanácskozása.
Az ukrajnai konfliktus jelentős gazdasági következményekkel járt: energiaválságot okozott, az élelmiszerárak emelkedéséhez vezetett.
Egy magas rangú kormányzati tisztviselő szerint Kellogg távolmaradásának oka, hogy az orosz fél Ukrajna-pártinak tekinti őt.
A munkálatok az 1-es villamos Lurdy Ház és Közvágóhíd közötti részét, valamint a 12-es és 14-es villamosok Angyalföld kocsiszín környékét érintik.
Libanon jövője forog kockán, ha az állam szembeszáll a Hezbollahhal – figyelmeztetett Náim Kászem, a síita radikális szervezet vezetője egy pénteki televíziós beszédben.
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.