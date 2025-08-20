Váratlan telefonhívás Trump és Orbán között: tényleg jöhet a nagy, budapesti csúcstalálkozó?

Donald Trump amerikai elnök telefonon egyeztetett Orbán Viktorral Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásairól, miután európai vezetőkkel és Zelenszkij ukrán elnökkel tárgyalt Washingtonban - jelentette a Bloomberg.

Az amerikai elnök hétfői telefonhívása azután történt, hogy európai vezetők arra kérték, próbálja meggyőzni a magyar kormányfőt, ne akadályozza Ukrajna uniós csatlakozási folyamatát. Trump a magyar miniszterelnökkel folytatott beszélgetés előtt Vlagyimir Putyinnal is telefonon egyeztetett.

Ukrajna az uniós tagságot biztonsági garanciának tekinti, amely elrettenthetné Oroszországot a további területi agressziótól. Orbán Viktor azonban továbbra is ellenzi a folyamatot, keddi Facebook-bejegyzésében kijelentette, hogy "Ukrajna európai uniós tagsága semmilyen biztonsági garanciát nem jelent, ezért a tagság és a biztonsági garanciák összekötése felesleges és veszélyes."

A telefonbeszélgetés során felmerült az is, hogy Budapest adhatna otthont egy jövőbeli Putyin-Zelenszkij találkozónak. Trump korábban bejelentette, hogy vezetői szintű tárgyalásokat kezdeményez Oroszország és Ukrajna között, amit egy háromoldalú csúcstalálkozó követne, amelyen ő maga is részt venne.

Az amerikai elnök múlt pénteken Alaszkában találkozott Putyinnal, ám a megbeszélés nem hozott áttörést: nem született tűzszüneti megállapodás, és továbbra is jelentős nézetkülönbségek vannak az Egyesült Államok és Oroszország álláspontja között.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán, MTI/MTVA