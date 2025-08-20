2025. augusztus 20. szerda István
28 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Orbán Viktor Floridában tárgyalt Trumppal és Eln Muskkal.
Világ

Váratlan telefonhívás Trump és Orbán között: tényleg jöhet a nagy, budapesti csúcstalálkozó?

Pénzcentrum
2025. augusztus 20. 07:15

Donald Trump amerikai elnök telefonon egyeztetett Orbán Viktorral Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásairól, miután európai vezetőkkel és Zelenszkij ukrán elnökkel tárgyalt Washingtonban - jelentette a Bloomberg.

Az amerikai elnök hétfői telefonhívása azután történt, hogy európai vezetők arra kérték, próbálja meggyőzni a magyar kormányfőt, ne akadályozza Ukrajna uniós csatlakozási folyamatát. Trump a magyar miniszterelnökkel folytatott beszélgetés előtt Vlagyimir Putyinnal is telefonon egyeztetett.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ukrajna az uniós tagságot biztonsági garanciának tekinti, amely elrettenthetné Oroszországot a további területi agressziótól. Orbán Viktor azonban továbbra is ellenzi a folyamatot, keddi Facebook-bejegyzésében kijelentette, hogy "Ukrajna európai uniós tagsága semmilyen biztonsági garanciát nem jelent, ezért a tagság és a biztonsági garanciák összekötése felesleges és veszélyes."

A telefonbeszélgetés során felmerült az is, hogy Budapest adhatna otthont egy jövőbeli Putyin-Zelenszkij találkozónak. Trump korábban bejelentette, hogy vezetői szintű tárgyalásokat kezdeményez Oroszország és Ukrajna között, amit egy háromoldalú csúcstalálkozó követne, amelyen ő maga is részt venne.

Az amerikai elnök múlt pénteken Alaszkában találkozott Putyinnal, ám a megbeszélés nem hozott áttörést: nem született tűzszüneti megállapodás, és továbbra is jelentős nézetkülönbségek vannak az Egyesült Államok és Oroszország álláspontja között.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

 

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán, MTI/MTVA 
#Budapest #Orbán #putyin #tárgyalás #trump #háború #béke #zelenszkij

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:45
07:45
07:15
06:05
21:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 20.
Rémálom lett a magyar pár házvásárlásából: pincébe zárt ember, állandóan kivonuló rendőrség
2025. augusztus 19.
Több 10 ezer forintról mond le rengeteg szülő havonta: sokan nem is tudnak róla, így kell igényelni
2025. augusztus 19.
Meglepő dolog derült ki a kormány terveiről: itt a várva várt fordulat a magyar energiapolitikában
2025. augusztus 19.
Rengeteg magyarnak ragadt be a pénze ezeken a számlákon: óriási a baj, úgy látszik, tovább kell várni
2025. augusztus 20.
Eldőlt a legfontosabb kérdés az augusztus 20-i tűzijátékkal kapcsolatban: erre készülhetnek sokan
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 20. szerda
István
34. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Itt van Putyin kemény válasza Trump ultimátumára: jön a fordulat az ukrajnai háborúban?
2
2 hete
Óriási bajba került Zelenszkij: nem várt helyről jött a fenyegetés, az elnöki posztja is veszélyben?
3
2 hete
Kiszivárgott, így rajzolná át Ukrajna térképét Trump és Putyin: mit fog ehhez szólni Zelenszkij?
4
1 hete
Donald Trump bejelentette, Oroszországban találkozik Putyinnal, de aztán jött a meglepetés
5
1 hete
Máris borulhat Trump nagy béketerve: végül Zelenszkij is elmegy az alaszkai csúcstalálkozóra?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kockázati életbiztosítás
meghatározott tartamra kötött életbiztosítási szerződés, amelynek alapján a biztosító csak akkor teljesít kifizetést, ha a biztosított - a tartam alatt - meghal.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 20. 06:05
Rémálom lett a magyar pár házvásárlásából: pincébe zárt ember, állandóan kivonuló rendőrség
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 19. 19:44
Elképesztő őrület tarolja le a világot: üresek a polcok, mindenki ilyet akar most venni
Agrárszektor  |  2025. augusztus 20. 05:57
A mai nap a legfontosabb alapélelmiszer ünnepe is