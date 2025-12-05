2025. december 5. péntek Vilma
10 °C Budapest
Mogyoród, 2024. július 21.A gyõztes Oscar Piastri, a McLaren ausztrál versenyzõje (j) és második helyezett Lando Norris, a McLaren brit versenyzõje a Forma-1-es Magyar Nagydíj eredményhirdetésén a mogyoródi Hungaroringen 2024. július
Sport

Szigorú szabályokat vezet be a McLaren a hétvégi versenyre: mindent megtesznek az egyéni címért

Pénzcentrum
2025. december 5. 11:53

A McLaren csapatfőnöke bejelentette, hogy az Abu Dhabi Nagydíjon szükség esetén csapatutasítást alkalmaznak, hogy Lando Norris vagy Oscar Piastri megnyerhesse a világbajnoki címet Max Verstappen előtt - írta a Daily Mail.

Zak Brown, a McLaren vezérigazgatója egyértelművé tette, hogy a szezonzáró futamon csapatutasítást adnak ki, ha ezzel segíthetik valamelyik versenyzőjüket a világbajnoki cím megszerzésében. A gyakorlatban ez valószínűleg azt jelenti, hogy Piastri engedné el Norrist, mivel utóbbi jelentős, 16 pontos előnnyel vezet csapattársa és 12 ponttal a címvédő Verstappen előtt.

"Meg akarjuk nyerni a versz egyéni világbajnokságot. Úgy érkezünk ide, hogy két versenyzőnk is esélyes, és egyenlő lehetőségekkel indulnak, de ha olyan helyzet alakul ki, ahol az egyik már nem nyerhet, a másik viszont igen, akkor lépnünk kell" - nyilatkozta Brown a Daily Mail Sportnak.

A McLaren vezetője hangsúlyozta, hogy csak a verseny késői szakaszában avatkoznának be, miután hagyták, hogy a futam természetes módon alakuljon. "Nem lennénk annyira makacsok, hogy elveszítsük a világbajnoki címet azért, mert nem vagyunk a megfelelő pozícióban Maxhoz képest. Sok forog kockán" - tette hozzá.

Brown elmondta, hogy a döntést Andrea Stellával, a csapatfőnökkel közösen hozzák meg, és már tájékoztatták a versenyzőket arról, hogy a csapat célja a világbajnoki cím megszerzése. "A versenyzők most már tudják, hogy meg akarjuk nyerni a világbajnokságot. Nagyszerű csapattársak" - zárta nyilatkozatát a McLaren vezérigazgatója.
Címlapkép: Getty Images
#sport #verseny #világbajnokság #autóverseny #max verstappen #lando norris #mclaren #autósport #f1 #oscar piastri #f1hírek

