Max Verstappen nyugodtan várja az Abu Dhabi Nagydíjat, ahol vasárnap este akár ötszörös világbajnokká válhat: rendkívüli visszakapaszkodást mutatott be.
Szigorú szabályokat vezet be a McLaren a hétvégi versenyre: mindent megtesznek az egyéni címért
A McLaren csapatfőnöke bejelentette, hogy az Abu Dhabi Nagydíjon szükség esetén csapatutasítást alkalmaznak, hogy Lando Norris vagy Oscar Piastri megnyerhesse a világbajnoki címet Max Verstappen előtt - írta a Daily Mail.
Zak Brown, a McLaren vezérigazgatója egyértelművé tette, hogy a szezonzáró futamon csapatutasítást adnak ki, ha ezzel segíthetik valamelyik versenyzőjüket a világbajnoki cím megszerzésében. A gyakorlatban ez valószínűleg azt jelenti, hogy Piastri engedné el Norrist, mivel utóbbi jelentős, 16 pontos előnnyel vezet csapattársa és 12 ponttal a címvédő Verstappen előtt.
"Meg akarjuk nyerni a versz egyéni világbajnokságot. Úgy érkezünk ide, hogy két versenyzőnk is esélyes, és egyenlő lehetőségekkel indulnak, de ha olyan helyzet alakul ki, ahol az egyik már nem nyerhet, a másik viszont igen, akkor lépnünk kell" - nyilatkozta Brown a Daily Mail Sportnak.
A McLaren vezetője hangsúlyozta, hogy csak a verseny késői szakaszában avatkoznának be, miután hagyták, hogy a futam természetes módon alakuljon. "Nem lennénk annyira makacsok, hogy elveszítsük a világbajnoki címet azért, mert nem vagyunk a megfelelő pozícióban Maxhoz képest. Sok forog kockán" - tette hozzá.
Brown elmondta, hogy a döntést Andrea Stellával, a csapatfőnökkel közösen hozzák meg, és már tájékoztatták a versenyzőket arról, hogy a csapat célja a világbajnoki cím megszerzése. "A versenyzők most már tudják, hogy meg akarjuk nyerni a világbajnokságot. Nagyszerű csapattársak" - zárta nyilatkozatát a McLaren vezérigazgatója.
David Hopkinson, a Newcastle United új vezérigazgatója merész jövőképet vázolt fel, amely szerint a klub öt éven belül a világ legjobbjai közé emelkedhet.
Emberi jogi szervezetek figyelmeztetik a FIFA-t, hogy a 2026-os amerikai világbajnokság során fokozott figyelmet kell fordítania a helyi közösségek és a szurkolók védelmére.
Laura Woods, a népszerű brit műsorvezető már jól van, miután élő adásban rosszul lett az angol női labdarúgó-válogatott mérkőzésének közvetítése közben.
Az edző ellen a játékvezetőre tett szexista megjegyzés miatt indult eljárás, ilyen még sosem volt az alacsonyabb osztályokban.
A Salford Red Devils rögbicsapatot felszámolta a brit Felsőbíróság a felhalmozott adósságok miatt, véget vetve a 152 éves klub történetének.
A nemzetközi atlétikai szövetség elvetette a távolugrás szabályainak módosítását, miután a sportolók hevesen tiltakoztak az elrugaszkodási zóna bevezetése ellen.
Az Újpest FC jogi lépéseket tesz André Duarte ellen, miután a portugál védő jogellenesen bontotta fel szerződését a klubbal, majd a román FCSB csapatához igazolt.
Serena Williams visszalépett a tenisz doppingtesztelési rendszerébe, ugyanakkor cáfolta visszatérési szándékát.
Egy hétvégén több mint 2000 rendkívül sértő bejegyzést küldtek a Premier League és a Women's Super League menedzsereiről és játékosairól a közösségi médiában,
Emma Raducanu új edzésmódszerrel készül a 2026-os szezonra, hogy stabilabb játékot alakítson ki és kevésbé kelljen az ellenfelek gyengeségeire koncentrálnia.
A Nice labdarúgócsapata határozottan elítélte azt a szurkolói csoportot, amely fizikailag konfrontálódott a játékosokkal és a stábtagokkal.
Míg az ingatlanpiaci boom első hullámában Budapesten volt nagyobb élénkülés a lakáspiacon, az év második felében inkább az agglomerációban erősödött a kereslet.
A FIFA tervezi a VAR-rendszer kiterjesztését a szögletek ellenőrzésére a 2026-os világbajnokságon, annak ellenére, hogy a bajnokságok elutasították ezt a javaslatot.
A brit kormány tervei szerint a sportkluboknak és rendezvényszervezőknek a jövőben jóval többet kellene fizetniük a rendőri biztosításért.
Olekszandr Uszik, a nehézsúlyú ökölvívás egyesített világbajnoka Deontay Wildert nevezte meg következő mérkőzésének "első számú opciójaként".
Lapátra tette Tsunodát a Red Bull, ő lesz Verstappen csapattársa jövőre: teljessé vált az F1 2026-os mezőnye
Isack Hadjar jövőre Max Verstappen csapattársaként a Red Bullnál fog versenyezni, helyén Arvid Lindblad debütál a Racing Bullsnál Liam Lawson mellett. Yuki Tsunoda kikerül az...
Manuel Neuer, a Bayern München kapusa még nem döntött jövőjéről, annak ellenére, hogy a szerződése 2026 júniusában lejár.
Egy korábbi angol válogatott labdarúgót vettek őrizetbe nemi erőszak kísérletének gyanújával a Londonhoz közeli Stansted repülőtéren.
