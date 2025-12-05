Szigorú szabályokat vezet be a McLaren a hétvégi versenyre: mindent megtesznek az egyéni címért

A McLaren csapatfőnöke bejelentette, hogy az Abu Dhabi Nagydíjon szükség esetén csapatutasítást alkalmaznak, hogy Lando Norris vagy Oscar Piastri megnyerhesse a világbajnoki címet Max Verstappen előtt - írta a Daily Mail.

Zak Brown, a McLaren vezérigazgatója egyértelművé tette, hogy a szezonzáró futamon csapatutasítást adnak ki, ha ezzel segíthetik valamelyik versenyzőjüket a világbajnoki cím megszerzésében. A gyakorlatban ez valószínűleg azt jelenti, hogy Piastri engedné el Norrist, mivel utóbbi jelentős, 16 pontos előnnyel vezet csapattársa és 12 ponttal a címvédő Verstappen előtt.

"Meg akarjuk nyerni a versz egyéni világbajnokságot. Úgy érkezünk ide, hogy két versenyzőnk is esélyes, és egyenlő lehetőségekkel indulnak, de ha olyan helyzet alakul ki, ahol az egyik már nem nyerhet, a másik viszont igen, akkor lépnünk kell" - nyilatkozta Brown a Daily Mail Sportnak.

A McLaren vezetője hangsúlyozta, hogy csak a verseny késői szakaszában avatkoznának be, miután hagyták, hogy a futam természetes módon alakuljon. "Nem lennénk annyira makacsok, hogy elveszítsük a világbajnoki címet azért, mert nem vagyunk a megfelelő pozícióban Maxhoz képest. Sok forog kockán" - tette hozzá.

Brown elmondta, hogy a döntést Andrea Stellával, a csapatfőnökkel közösen hozzák meg, és már tájékoztatták a versenyzőket arról, hogy a csapat célja a világbajnoki cím megszerzése. "A versenyzők most már tudják, hogy meg akarjuk nyerni a világbajnokságot. Nagyszerű csapattársak" - zárta nyilatkozatát a McLaren vezérigazgatója.