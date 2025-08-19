Lehet még bízni Putyin békeígéretében? Újabb brutális támadás Ukrajnában

Oroszország nagyszabású dróntámadást hajtott végre Kremenchuk városa ellen, miközben Trump, Zelenszkij és európai vezetők béketerven dolgoztak Washingtonban.

Oroszország dróntámadást intézett a közép-ukrajnai Kremenchuk városa ellen, amit a város polgármestere annak jeleként értékelt, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök valójában nem akar békét.

A támadás egy nappal azután történt, hogy Donald Trump amerikai elnök Washingtonban találkozott európai vezetőkkel és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, ahol az USA biztonsági garanciákat ígért Ukrajnának egy esetleges békemegállapodás részeként - tudósított a Reuters.

Trump a találkozó után elmondta, hogy telefonon beszélt Putyinnal, és megkezdte egy Putyin és Zelenszkij közötti találkozó megszervezését, amit egy háromoldalú csúcstalálkozó követne a békemegállapodás elérése érdekében.

"Éppen akkor, amikor Putyin telefonon biztosította Trumpot békeszándékáról, és amikor Zelenszkij elnök a Fehér Házban tárgyalt európai vezetőkkel az igazságos békéről, Putyin hadserege újabb nagyszabású támadást indított Kremenchuk ellen," - írta Vitalij Maletszkij, a Poltava régióban található város polgármestere a Telegramon.

"A világ ismét láthatta, hogy Putyin nem békét akar - Ukrajnát akarja elpusztítani," - tette hozzá a polgármester.

Az éjszakai támadás volt az eddigi legnagyobb augusztusban, Oroszország 270 drónt és 10 rakétát indított, közölte az ukrán légierő. Maletszkij szerint a városban számos robbanás rázta meg az energia- és közlekedési infrastruktúrát, a Poltava régióban több százan maradtak áram nélkül.

Az ukrán légierő 230 drónt és hat rakétát semmisített meg, de 16 helyszínen regisztráltak találatokat. Volodimir Kohut, Poltava kormányzója közölte, hogy a támadás megrongálta a helyi energetikai infrastruktúra adminisztratív épületeit, de szerencsére nem voltak áldozatok.

Oroszország kedden közölte, hogy Ukrajna éjszakai dróntámadása tüzeket okozott egy olajfinomítóban és egy kórház tetején a Volgográdi régióban.