2025. augusztus 19. kedd Huba
28 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Drone technológia mérnöki eszköz ipar repülő ipari logisztikai export import termék házhozszállítás szolgáltatás logisztika hajózás szállítás szállítás szállítás szállítás menni új év 2022
Világ

Lehet még bízni Putyin békeígéretében? Újabb brutális támadás Ukrajnában

Pénzcentrum
2025. augusztus 19. 11:48

Oroszország nagyszabású dróntámadást hajtott végre Kremenchuk városa ellen, miközben Trump, Zelenszkij és európai vezetők béketerven dolgoztak Washingtonban.  

Oroszország dróntámadást intézett a közép-ukrajnai Kremenchuk városa ellen, amit a város polgármestere annak jeleként értékelt, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök valójában nem akar békét.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A támadás egy nappal azután történt, hogy Donald Trump amerikai elnök Washingtonban találkozott európai vezetőkkel és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, ahol az USA biztonsági garanciákat ígért Ukrajnának egy esetleges békemegállapodás részeként - tudósított a Reuters.

Trump a találkozó után elmondta, hogy telefonon beszélt Putyinnal, és megkezdte egy Putyin és Zelenszkij közötti találkozó megszervezését, amit egy háromoldalú csúcstalálkozó követne a békemegállapodás elérése érdekében.

"Éppen akkor, amikor Putyin telefonon biztosította Trumpot békeszándékáról, és amikor Zelenszkij elnök a Fehér Házban tárgyalt európai vezetőkkel az igazságos békéről, Putyin hadserege újabb nagyszabású támadást indított Kremenchuk ellen," - írta Vitalij Maletszkij, a Poltava régióban található város polgármestere a Telegramon.

"A világ ismét láthatta, hogy Putyin nem békét akar - Ukrajnát akarja elpusztítani," - tette hozzá a polgármester.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az éjszakai támadás volt az eddigi legnagyobb augusztusban, Oroszország 270 drónt és 10 rakétát indított, közölte az ukrán légierő. Maletszkij szerint a városban számos robbanás rázta meg az energia- és közlekedési infrastruktúrát, a Poltava régióban több százan maradtak áram nélkül.

Az ukrán légierő 230 drónt és hat rakétát semmisített meg, de 16 helyszínen regisztráltak találatokat. Volodimir Kohut, Poltava kormányzója közölte, hogy a támadás megrongálta a helyi energetikai infrastruktúra adminisztratív épületeit, de szerencsére nem voltak áldozatok.

Oroszország kedden közölte, hogy Ukrajna éjszakai dróntámadása tüzeket okozott egy olajfinomítóban és egy kórház tetején a Volgográdi régióban.
Címlapkép: Getty Images
#oroszország #város #világ #ukrán #trump #elnök #orosz-ukrán válság #orosz-ukrán krízis #orosz-ukrán háború #zelenszkij

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:44
12:31
12:14
12:02
11:48
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 19.
Teljesen felforgatják a magyar fizetéseket: EU-s bértranszparencia és anyák szja-mentessége jön egyszerre
2025. augusztus 19.
Rengeteg magyarnak ragadt be a pénze ezeken a számlákon: óriási a baj, úgy látszik, tovább kell várni
2025. augusztus 18.
Lehet még 2025-ben kaszálni az évtized tech-buliján? Lerántjuk a leplet a Nvidia-szotriról
2025. augusztus 18.
Sorra keresik ezekre a munkákra a nyugdíjasokat, diákokat: 50 ezret is simán adnak egy hétre
2025. augusztus 19.
Drámai fordulat: az ukrán háborúról folyó tárgyalások megrengették az olajpiacot
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 19. kedd
Huba
34. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Megszólalt Putyin eltitkolt lánya: döbbenetes, amit az orosz elnökről állít
2
2 hete
Itt van Putyin kemény válasza Trump ultimátumára: jön a fordulat az ukrajnai háborúban?
3
2 hete
Óriási bajba került Zelenszkij: nem várt helyről jött a fenyegetés, az elnöki posztja is veszélyben?
4
1 hete
Kiszivárgott, így rajzolná át Ukrajna térképét Trump és Putyin: mit fog ehhez szólni Zelenszkij?
5
1 hete
Donald Trump bejelentette, Oroszországban találkozik Putyinnal, de aztán jött a meglepetés
PÉNZÜGYI KISOKOS
Valóságos érték
A valóságos értéken a vagyontárgyak meghatározott időpontban meglévő, gyakorlatilag állandóan változó és pénzben kifejezett értékét (forgalmi értékét) értjük. Új vagyontárgyak valóságos értéke általában egybeesik azok új értékével (új árával). A használatban lévő vagyontárgyak értéke folyamatosan csökken. A valóságos értéket az idő múlásával értéknövelő tényezők is módosíthatják.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 19. 12:44
Drámai fordulat: az ukrán háborúról folyó tárgyalások megrengették az olajpiacot
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 19. 11:28
Ilyen akció évente csak egyszer van a boltokban: indulhat a roham a Lidl-be, Sparba, Tescóba
Agrárszektor  |  2025. augusztus 19. 12:31
Egyre több a fertőzött állat ebben a térségben: megállíthatatlan a járvány?