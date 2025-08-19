A Barátság kőolajvezeték hétfői támadás miatti leállása után folyamatban van a helyreállítás a Mol közlése szerint.
Lehet még bízni Putyin békeígéretében? Újabb brutális támadás Ukrajnában
Oroszország nagyszabású dróntámadást hajtott végre Kremenchuk városa ellen, miközben Trump, Zelenszkij és európai vezetők béketerven dolgoztak Washingtonban.
Oroszország dróntámadást intézett a közép-ukrajnai Kremenchuk városa ellen, amit a város polgármestere annak jeleként értékelt, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök valójában nem akar békét.
A támadás egy nappal azután történt, hogy Donald Trump amerikai elnök Washingtonban találkozott európai vezetőkkel és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, ahol az USA biztonsági garanciákat ígért Ukrajnának egy esetleges békemegállapodás részeként - tudósított a Reuters.
Trump a találkozó után elmondta, hogy telefonon beszélt Putyinnal, és megkezdte egy Putyin és Zelenszkij közötti találkozó megszervezését, amit egy háromoldalú csúcstalálkozó követne a békemegállapodás elérése érdekében.
"Éppen akkor, amikor Putyin telefonon biztosította Trumpot békeszándékáról, és amikor Zelenszkij elnök a Fehér Házban tárgyalt európai vezetőkkel az igazságos békéről, Putyin hadserege újabb nagyszabású támadást indított Kremenchuk ellen," - írta Vitalij Maletszkij, a Poltava régióban található város polgármestere a Telegramon.
"A világ ismét láthatta, hogy Putyin nem békét akar - Ukrajnát akarja elpusztítani," - tette hozzá a polgármester.
Az éjszakai támadás volt az eddigi legnagyobb augusztusban, Oroszország 270 drónt és 10 rakétát indított, közölte az ukrán légierő. Maletszkij szerint a városban számos robbanás rázta meg az energia- és közlekedési infrastruktúrát, a Poltava régióban több százan maradtak áram nélkül.
Az ukrán légierő 230 drónt és hat rakétát semmisített meg, de 16 helyszínen regisztráltak találatokat. Volodimir Kohut, Poltava kormányzója közölte, hogy a támadás megrongálta a helyi energetikai infrastruktúra adminisztratív épületeit, de szerencsére nem voltak áldozatok.
Oroszország kedden közölte, hogy Ukrajna éjszakai dróntámadása tüzeket okozott egy olajfinomítóban és egy kórház tetején a Volgográdi régióban.
Az olajárak estek, mivel a befektetők mérlegelik annak lehetőségét, hogy a tárgyalások az ukrajnai háború lezárásáról az orosz nyersolajra vonatkozó szankciók feloldásához vezethetnek.
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.