Oroszország nagyszabású dróntámadást hajtott végre Kremenchuk városa ellen.
Drámai fordulat: az ukrán háborúról folyó tárgyalások megrengették az olajpiacot
Az olajárak csökkentek, miután az Ukrajna és Oroszország közötti tárgyalások felvetették az orosz kőolajra vonatkozó szankciók enyhítésének lehetőségét.
Az olajárak kedden estek, mivel a befektetők mérlegelik annak lehetőségét, hogy az Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok közötti tárgyalások az ukrajnai háború lezárásáról az orosz nyersolajra vonatkozó szankciók feloldásához vezethetnek, ami növelné a kínálatot a piacon.
A Brent nyersolaj határidős jegyzése 48 centtel (0,72%) csökkent, 66,12 dollárra hordónként. Az amerikai WTI nyersolaj szeptemberi szállítású határidős jegyzése 40 centtel (0,63%) esett, 63,02 dollárra hordónként, míg az aktívabb októberi WTI kontraktus 46 centtel (0,73%) csökkent, 62,24 dollárra.
Az árak az előző kereskedési napon még körülbelül 1%-kal emelkedtek. A hétfői, Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és európai szövetségesekkel folytatott fehér házi találkozót követően Donald Trump amerikai elnök közösségi médiaposztban jelentette be, hogy beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel - számolt be a Reuters.
Trump közlése szerint előkészületeket tesznek egy Putyin és Zelenszkij közötti találkozóra, amely akár egy háromoldalú csúcstalálkozóhoz is vezethet mindhárom vezető részvételével.
"Az olajárak nagyrészt a Trump-Putyin és Trump-Zelenszkij találkozók eredményeire reagálnak, és bár közvetlen békemegállapodás vagy tűzszünet nem tűnik küszöbön állónak, történt némi előrelépés" - nyilatkozta Suvro Sarkar, a DBS Bank vezető energiaelemzője.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
"Az Oroszországgal szembeni szankciók további eszkalációjának vagy szigorításának esélye az USA vagy Európa részéről egyelőre lekerült a napirendről" - tette hozzá Sarkar. Az elemző azt is megjegyezte, hogy Trump enyhébb álláspontja az orosz olajimportőröket célzó másodlagos szankciókkal kapcsolatban csökkentette a globális ellátási zavarok kockázatát.
Zelenszkij "nagyon jónak" nevezte a Trumppal folytatott tárgyalásait, és megemlítette az Ukrajnának nyújtandó amerikai biztonsági garanciákról szóló megbeszéléseket. Trump megerősítette, hogy az USA biztosítana ilyen garanciákat, bár a támogatás mértéke továbbra is tisztázatlan.
"Egy olyan kimenetel, amely a feszültségek enyhüléséhez vezetne és megszüntetné a másodlagos vámok vagy szankciók fenyegetését, az olaj árát a 2025 negyedik negyedévére/2026 első negyedévére előrejelzett 58 dolláros hordónkénti átlagcélunk felé mozdítaná" - írta elemzésében Bart Melek, a TD Securities árupiaci stratégiájának vezetője.
Öt ember halt meg New York Harlem kerületében, és 14-en kórházba kerültek, miután legionáriusbetegséggel fertőződtek meg.
Görögország több mint 120 migránst tartóztatott fel Kréta szigeténél, miközben az ország szigorítja a menekültügyi szabályozást és felfüggesztette a menedékkérelmek befogadását.
Szennyvíz került a Balatonba Balatonszemesnél, miután egy helyi lakópark medencéjét ürítették ki.
Kína hat hónappal meghosszabbította az Európai Unióból származó tejtermékek támogatásával kapcsolatos vizsgálatát.
Németország külügyminisztere, Johann Wadephul élesen bírálta Kínát a tajvani szorosban és a kelet- és dél-kínai tengereken tanúsított agresszív magatartása miatt.
A Swatch bocsánatot kért és visszavonta reklámkampányát, amelyben egy ázsiai modell a szemét húzta, amit sokan rasszista gesztusként értelmeztek Kínában.
A hatóságok lezárták a több ezer zarándok által látogatott útvonal 50 kilométeres szakaszát, autópályákat és vasúti vonalakat is felfüggesztettek.
A koronavírus-fertőzések száma ismét emelkedik, és a szakértők szerint a nyári hullám szeptember elején tetőzhet az USA-ban.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn Washingtonba utazik, ahol a tervek szerint tárgyalásokat folytat Donald Trump amerikai elnökkel.
A buborékos tea (bubble tea) iparág jelentős növekedést mutat, és 2032-re még durvább számok jöhetnek.
Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elő fogja készíteni találkozóját egy tűzszüneti megállapodás érdekében.
Magyar idő szerint éjfél után véget ért Dunald Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök tanácskozása.
Az ukrajnai konfliktus jelentős gazdasági következményekkel járt: energiaválságot okozott, az élelmiszerárak emelkedéséhez vezetett.
Egy magas rangú kormányzati tisztviselő szerint Kellogg távolmaradásának oka, hogy az orosz fél Ukrajna-pártinak tekinti őt.
A munkálatok az 1-es villamos Lurdy Ház és Közvágóhíd közötti részét, valamint a 12-es és 14-es villamosok Angyalföld kocsiszín környékét érintik.
Libanon jövője forog kockán, ha az állam szembeszáll a Hezbollahhal – figyelmeztetett Náim Kászem, a síita radikális szervezet vezetője egy pénteki televíziós beszédben.
Putyin titkos családjáról közölt részleteket Navalnij szövetségese.
Az államfő szerint rövid időn belül Lengyelországnak nem a harmadik, hanem az első legerősebb hadsereggel kell rendelkeznie Európában.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
-
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
-
Budapest Borfesztivál: minden kortyban élmény, minden cseppben elegancia (x)
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.