Olaj- és gázfeldolgozó üzem a groningeni gázmező területén, csővezetéki szelepekkel. Ez egyike Európa kevés földgázmezőinek.
Világ

Drámai fordulat: az ukrán háborúról folyó tárgyalások megrengették az olajpiacot

Pénzcentrum
2025. augusztus 19. 12:44

Az olajárak csökkentek, miután az Ukrajna és Oroszország közötti tárgyalások felvetették az orosz kőolajra vonatkozó szankciók enyhítésének lehetőségét.

Az olajárak kedden estek, mivel a befektetők mérlegelik annak lehetőségét, hogy az Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok közötti tárgyalások az ukrajnai háború lezárásáról az orosz nyersolajra vonatkozó szankciók feloldásához vezethetnek, ami növelné a kínálatot a piacon.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Brent nyersolaj határidős jegyzése 48 centtel (0,72%) csökkent, 66,12 dollárra hordónként. Az amerikai WTI nyersolaj szeptemberi szállítású határidős jegyzése 40 centtel (0,63%) esett, 63,02 dollárra hordónként, míg az aktívabb októberi WTI kontraktus 46 centtel (0,73%) csökkent, 62,24 dollárra.

Az árak az előző kereskedési napon még körülbelül 1%-kal emelkedtek. A hétfői, Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és európai szövetségesekkel folytatott fehér házi találkozót követően Donald Trump amerikai elnök közösségi médiaposztban jelentette be, hogy beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel - számolt be a Reuters.

Trump közlése szerint előkészületeket tesznek egy Putyin és Zelenszkij közötti találkozóra, amely akár egy háromoldalú csúcstalálkozóhoz is vezethet mindhárom vezető részvételével.

"Az olajárak nagyrészt a Trump-Putyin és Trump-Zelenszkij találkozók eredményeire reagálnak, és bár közvetlen békemegállapodás vagy tűzszünet nem tűnik küszöbön állónak, történt némi előrelépés" - nyilatkozta Suvro Sarkar, a DBS Bank vezető energiaelemzője.

"Az Oroszországgal szembeni szankciók további eszkalációjának vagy szigorításának esélye az USA vagy Európa részéről egyelőre lekerült a napirendről" - tette hozzá Sarkar. Az elemző azt is megjegyezte, hogy Trump enyhébb álláspontja az orosz olajimportőröket célzó másodlagos szankciókkal kapcsolatban csökkentette a globális ellátási zavarok kockázatát.

Zelenszkij "nagyon jónak" nevezte a Trumppal folytatott tárgyalásait, és megemlítette az Ukrajnának nyújtandó amerikai biztonsági garanciákról szóló megbeszéléseket. Trump megerősítette, hogy az USA biztosítana ilyen garanciákat, bár a támogatás mértéke továbbra is tisztázatlan.

"Egy olyan kimenetel, amely a feszültségek enyhüléséhez vezetne és megszüntetné a másodlagos vámok vagy szankciók fenyegetését, az olaj árát a 2025 negyedik negyedévére/2026 első negyedévére előrejelzett 58 dolláros hordónkénti átlagcélunk felé mozdítaná" - írta elemzésében Bart Melek, a TD Securities árupiaci stratégiájának vezetője.
Címlapkép: Getty Images
#putyin #ukrán #orosz #trump #háború #orosz-ukrán válság #orosz-ukrán krízis #orosz-ukrán háború #szankciók #amerikai #zelenszkij #olajárak

