Megkezdték Zelenszkij és Putyin találkozójának szervezését: ezek a friss tervek

Véget ért Donald Trump ukrajnai rendezéről tartott megbeszélése az európai vezetőkkel a Fehér Ház keleti termében - közölte hétfőn éjjel az amerikai elnök hivatalának egyik tisztségviselője. Trump megerősítette, hogy ezt követően telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

A washingtoni tanácskozáson jelen volt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Mark Rutte NATO-főtitkár, Emmanuel Macron francia és Alexander Stubb finn elnök, Giorgia Meloni olasz és Keir Starmer brit miniszterelnök, Friedrich Merz német kancellár, valamint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Az előzetes nyilatkozatok szerint a találkozón Zelenszkij és európai szövetségesei tűzszünetet sürgettek és biztonsági garanciákat kértek Ukrajna számára.

Von der Leyen a megbeszélést követően arról tett közzé üzenetet, hogy fontos pillanathoz érkeztek az ukrajnai háború rendezését illetően. Mint fogalmazott, szövetségesekként és az ukrajnai és európai béke barátaiként gyűltek egybe az amerikai fővárosba.

Donald Trump egy közösségi bejegyzésben arról számolt be, hogy telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is. Hozzátette: jó találkozót tartottak az európai vezetőkkel, és ezen egyebek között az összehangolt biztonsági garanciákat vitatták meg.

António Costa, az Európai Tanács elnöke eközben Brüsszelben közölte, hogy keddre összehívta az EU-tagországok állam- és kormányfőinek online megbeszélését a washingtoni tárgyalásokon született eredmények megvitatására.

Donald Trump: megkezdték az orosz és az ukrán elnök találkozójának előkészítését

Megkezdték Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozójának előkészítését - jelentette be helyi idő szerint hétfőn este Washingtonban Donald Trump amerikai elnök Truth Social közösségi oldalán.

Az amerikai elnök közölte, hogy az európai vezetőkkel folytatott "nagyon jó" megbeszéléseit követően felhívta orosz hivatali partnerét, és megkezdték Putyin és Zelenszkij elnökök találkozójának előkészítését egy még meghatározásra váró helyszínen. Hozzátette, hogy ezt követően fognak háromoldalú találkozót tartani már az ő részvételével.

Volodimir Zelenszkij: Ukrajna bármilyen formában kész tárgyalni Oroszországgal

Ukrajna bármilyen csúcsszintű formátumban kész tárgyalni Oroszországgal a háború befejezéséről - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Washingtonban közép-európai idő szerint kedd hajnalban, miután európai vezetők társaságában megbeszélést folytatott Donald Trump amerikai elnökkel.

Hangoztatta, hogy nem "szünetre, hanem tényleges békére" van szükség az ukrajnai háborúban.

Hozzátette, hogy elképzelései szerint tíz napon belül kidolgozzák az országának nyújtott biztonsági garanciákat, amelyekről kiemelten szó esett a mostani megbeszélésen.