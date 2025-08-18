Az MKIK célja, hogy hazánk elkerülje az úgynevezett közepes jövedelem csapdáját,
Migránsválság élesben: Athén rendkívüli intézkedéseket vezetett be
Görögország több mint 120 migránst tartóztatott fel Kréta szigeténél hétfőn, miközben az ország szigorítja a menekültügyi szabályozást és felfüggesztette a menedékkérelmek befogadását.
Két, feltehetően Líbiából indult hajót állítottak meg, amelyek 58, illetve 68 embert szállítottak. Az utasokat ideiglenes szállásokon helyezték el őrizet alatt. A hétvégén további több mint 100 migráns érkezett Krétára, miután a szélviszonyok kedvezőbbé váltak - írta a Euronews.
A görög konzervatív kormány júliusban felfüggesztette az Észak-Afrikából tengeri úton érkező migránsok menedékkérelmének elbírálását. A kormány szerint ez az intézkedés segített visszaszorítani az átkeléseket, amelyek júliusban tetőztek, amikor egyetlen hét alatt több mint 2500 ember érkezett az országba. A felfüggesztést 177-74 arányban fogadták el, a baloldali pártok heves ellenállása ellenére.
A rendkívüli intézkedések éles kritikát váltottak ki nemzetközi emberi jogi szervezetekből. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága "mély aggodalmát" fejezte ki, hangsúlyozva, hogy a határellenőrzésnek összhangban kell lennie a nemzetközi és európai joggal. Michael O'Flaherty, az Európa Tanács emberi jogi biztosa szintén elítélte Athén válaszlépéseit.
Thanos Plevris migrációs ügyekért felelős miniszter szerint azonban naponta akár 1000 migráns is érkezett, és a helyzetet "invázióhoz" hasonlította. A központi kormányzat és Kréta regionális hatóságai között továbbra is nézeteltérés van egy állandó tranzitlétesítmény építésével kapcsolatban a szigeten.
A kormány olyan törvénytervezetet készít elő, amely börtönbüntetést írna elő azon migránsok számára, akiknek menedékkérelmét elutasították, és a kitoloncolás előtti 30 napos megfelelési időszak alatt bokabilincset tenne kötelezővé.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Görögország továbbra is kulcsfontosságú belépési pont az EU-ba a Közel-Keletről, Afrikából és Ázsiából érkező menekültek számára. A tavalyi évben több mint 60 000 migráns érkezett Görögországba – többségük tengeri úton – szemben a 2023-as mintegy 48 000-rel. 2025 közepéig Görögország 16 290 érkezést regisztrált, amelyből több mint 14 600 tengeri úton történt.
Miközben a görög hatóságok fokozzák a járőrözést a Törökországgal közös keleti tengeri határon, az embercsempészek egyre inkább a hosszabb és veszélyesebb, Észak-Afrikából induló földközi-tengeri útvonalat választják, nagyobb, több ember szállítására alkalmas hajókat használva.
Szennyvíz került a Balatonba Balatonszemesnél, miután egy helyi lakópark medencéjét ürítették ki.
Kína hat hónappal meghosszabbította az Európai Unióból származó tejtermékek támogatásával kapcsolatos vizsgálatát.
Németország külügyminisztere, Johann Wadephul élesen bírálta Kínát a tajvani szorosban és a kelet- és dél-kínai tengereken tanúsított agresszív magatartása miatt.
A Swatch bocsánatot kért és visszavonta reklámkampányát, amelyben egy ázsiai modell a szemét húzta, amit sokan rasszista gesztusként értelmeztek Kínában.
A hatóságok lezárták a több ezer zarándok által látogatott útvonal 50 kilométeres szakaszát, autópályákat és vasúti vonalakat is felfüggesztettek.
Trump szerint Ukrajna csak a Krímről és a NATO-tagságról való lemondással érhet el békét Oroszországgal.
A koronavírus-fertőzések száma ismét emelkedik, és a szakértők szerint a nyári hullám szeptember elején tetőzhet az USA-ban.
Donald Trump tájékoztatása szerint Vlagyimir Putyin kész írásban garantálni a jövőbeni békét Európában, ha Oroszország megkapja a teljes Donbaszt.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn Washingtonba utazik, ahol a tervek szerint tárgyalásokat folytat Donald Trump amerikai elnökkel.
A buborékos tea (bubble tea) iparág jelentős növekedést mutat, és 2032-re még durvább számok jöhetnek.
Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elő fogja készíteni találkozóját egy tűzszüneti megállapodás érdekében.
Magyar idő szerint éjfél után véget ért Dunald Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök tanácskozása.
Az ukrajnai konfliktus jelentős gazdasági következményekkel járt: energiaválságot okozott, az élelmiszerárak emelkedéséhez vezetett.
Egy magas rangú kormányzati tisztviselő szerint Kellogg távolmaradásának oka, hogy az orosz fél Ukrajna-pártinak tekinti őt.
A munkálatok az 1-es villamos Lurdy Ház és Közvágóhíd közötti részét, valamint a 12-es és 14-es villamosok Angyalföld kocsiszín környékét érintik.
Libanon jövője forog kockán, ha az állam szembeszáll a Hezbollahhal – figyelmeztetett Náim Kászem, a síita radikális szervezet vezetője egy pénteki televíziós beszédben.
Putyin titkos családjáról közölt részleteket Navalnij szövetségese.
Az államfő szerint rövid időn belül Lengyelországnak nem a harmadik, hanem az első legerősebb hadsereggel kell rendelkeznie Európában.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
-
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
-
Budapest Borfesztivál: minden kortyban élmény, minden cseppben elegancia (x)
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.