2025. augusztus 18. hétfő Ilona
21 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
immigration control / closed borders
Világ

Migránsválság élesben: Athén rendkívüli intézkedéseket vezetett be

Pénzcentrum
2025. augusztus 18. 19:46

Görögország több mint 120 migránst tartóztatott fel Kréta szigeténél hétfőn, miközben az ország szigorítja a menekültügyi szabályozást és felfüggesztette a menedékkérelmek befogadását.

Két, feltehetően Líbiából indult hajót állítottak meg, amelyek 58, illetve 68 embert szállítottak. Az utasokat ideiglenes szállásokon helyezték el őrizet alatt. A hétvégén további több mint 100 migráns érkezett Krétára, miután a szélviszonyok kedvezőbbé váltak - írta a Euronews.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A görög konzervatív kormány júliusban felfüggesztette az Észak-Afrikából tengeri úton érkező migránsok menedékkérelmének elbírálását. A kormány szerint ez az intézkedés segített visszaszorítani az átkeléseket, amelyek júliusban tetőztek, amikor egyetlen hét alatt több mint 2500 ember érkezett az országba. A felfüggesztést 177-74 arányban fogadták el, a baloldali pártok heves ellenállása ellenére.

A rendkívüli intézkedések éles kritikát váltottak ki nemzetközi emberi jogi szervezetekből. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága "mély aggodalmát" fejezte ki, hangsúlyozva, hogy a határellenőrzésnek összhangban kell lennie a nemzetközi és európai joggal. Michael O'Flaherty, az Európa Tanács emberi jogi biztosa szintén elítélte Athén válaszlépéseit.

Thanos Plevris migrációs ügyekért felelős miniszter szerint azonban naponta akár 1000 migráns is érkezett, és a helyzetet "invázióhoz" hasonlította. A központi kormányzat és Kréta regionális hatóságai között továbbra is nézeteltérés van egy állandó tranzitlétesítmény építésével kapcsolatban a szigeten.

A kormány olyan törvénytervezetet készít elő, amely börtönbüntetést írna elő azon migránsok számára, akiknek menedékkérelmét elutasították, és a kitoloncolás előtti 30 napos megfelelési időszak alatt bokabilincset tenne kötelezővé.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Görögország továbbra is kulcsfontosságú belépési pont az EU-ba a Közel-Keletről, Afrikából és Ázsiából érkező menekültek számára. A tavalyi évben több mint 60 000 migráns érkezett Görögországba – többségük tengeri úton – szemben a 2023-as mintegy 48 000-rel. 2025 közepéig Görögország 16 290 érkezést regisztrált, amelyből több mint 14 600 tengeri úton történt.

Miközben a görög hatóságok fokozzák a járőrözést a Törökországgal közös keleti tengeri határon, az embercsempészek egyre inkább a hosszabb és veszélyesebb, Észak-Afrikából induló földközi-tengeri útvonalat választják, nagyobb, több ember szállítására alkalmas hajókat használva.
Címlapkép: Getty Images
#kormány #tengerpart #migráció #görögország #migráns #tenger #kréta

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:46
19:31
19:16
19:01
18:43
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 18.
Ezzel kevesen számoltak az Otthon Start program kapcsán: súlyos tízmilliókról van szó, erre kell készülni
2025. augusztus 18.
Lehet még 2025-ben kaszálni az évtized tech-buliján? Lerántjuk a leplet a Nvidia-szotriról
2025. augusztus 18.
Sorra keresik ezekre a munkákra a nyugdíjasokat, diákokat: 50 ezret is simán adnak egy hétre
2025. augusztus 18.
Pár nap, és új díjszabás jön a palackvisszaváltásban: sokan kiborultak, azért ez kemény lesz
2025. augusztus 18.
Kvíz: Jártál már Székesfehérváron? Mit tudsz a királyok, templomok és bajnokok városáról?
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 18. hétfő
Ilona
34. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Megszólalt Putyin eltitkolt lánya: döbbenetes, amit az orosz elnökről állít
2
2 hete
Itt van Putyin kemény válasza Trump ultimátumára: jön a fordulat az ukrajnai háborúban?
3
2 hete
Óriási bajba került Zelenszkij: nem várt helyről jött a fenyegetés, az elnöki posztja is veszélyben?
4
1 hete
Kiszivárgott, így rajzolná át Ukrajna térképét Trump és Putyin: mit fog ehhez szólni Zelenszkij?
5
1 hete
Donald Trump bejelentette, Oroszországban találkozik Putyinnal, de aztán jött a meglepetés
PÉNZÜGYI KISOKOS
Nyitott devizapozíció
A hitelt folyósító bankok deviza-árfolyamváltozásából fakadó kockázata.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 18. 19:01
Lehet még 2025-ben kaszálni az évtized tech-buliján? Lerántjuk a leplet a Nvidia-szotriról
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 18. 18:01
Kvíz: Jártál már Székesfehérváron? Mit tudsz a királyok, templomok és bajnokok városáról?
Agrárszektor  |  2025. augusztus 18. 19:29
Semmi sincs biztonságban: így fosztották ki a magyar termelőt a tolvajok