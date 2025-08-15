Nyár elején módosult az ingatlan-nyilvántartásról szóló jogszabály, ami jelentős könnyítést hozhat a zártkerti ingatlanok tulajdonosainak.
Sosem látott hőhullám söpör most végig még a leghidegebb országokon is: ez már a vég kezdete?
A júliusi észak-európai hőhullámot legalább tízszeresen valószínűbbé tette a klímaváltozás, és a tudósok szerint bizonyítja, hogy egyetlen ország sem védett a globális felmelegedés hatásaitól - írta meg a The Guardian.
Norvégiát, Svédországot és Finnországot – amelyek hagyományosan hűvös éghajlattal rendelkeznek – rekordmagas hőmérséklet sújtotta júliusban. Finnországban 22 egymást követő napon haladta meg a hőmérséklet a 30 Celsius-fokot, míg Svédországban 10 egymást követő "trópusi éjszakát" regisztráltak, amikor a hőmérséklet nem csökkent 20 Celsius-fok alá.
A World Weather Attribution (WWA) tudóscsoportja által készített elemzés szerint a fosszilis tüzelőanyagok égetése által okozott globális felmelegedés legalább tízszer valószínűbbé tette a hőhullámot és 2 Celsius-fokkal melegebbé. Egyes időjárási adatok és klímamodellek szerint ez a hőhullám emberi beavatkozás nélkül lehetetlen lett volna.
A hőség széles körű hatásokat okozott: kórházak túlmelegedtek és túlzsúfolttá váltak, tervezett műtéteket kellett elhalasztani. Legalább 60 ember fulladt vízbe a megnövekedett szabadtéri fürdőzés következtében, miközben mérgező algavirágzás jelent meg a tengerekben és tavakban.
Erdőtüzek százai pusztítottak, és emberek ájultak el a nyári rendezvényeken. A régió legutóbbi, 2018-as nagy hőhullámában csak Svédországban 750 ember halt meg idő előtt, és a tudósok hasonló áldozatszámra számítanak, amint feldolgozzák az adatokat.
A vadvilág is érintett volt, különösen a skandináv félsziget híres rénszarvasai. Egyes állatok elpusztultak a hőségben, mások városokba menekültek árnyékot keresve. A járművezetőket figyelmeztették, hogy a rénszarvasok az alagutakban próbálhatnak lehűlni.
Friederike Otto professzor, a WWA vezetője hangsúlyozta: "Még a viszonylag hideg skandináv országok is veszélyes hőhullámokkal szembesülnek ma, 1,3 Celsius-fokos felmelegedés mellett – egyetlen ország sem biztonságos a klímaváltozással szemben."
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
A tanulmány kimutatta, hogy a globális hőmérséklet 2018 óta bekövetkezett mindössze 0,2 Celsius-fokos emelkedése megduplázta az ilyen hőhullámok valószínűségét. Ha a globális felmelegedés eléri a 2,6 Celsius-fokot – ami a jelenlegi pálya –, az ilyen hőhullámok ötször gyakoribbá válnak 2100-ra.
A hőhullám különösen veszélyes hatása volt a trópusi éjszakák magas száma. "Észak-Svédország egyik mérőállomásán július végén 10 ilyen napunk volt, ami rendkívüli" – mondta Erik Kjellström professzor a Svéd Meteorológiai Intézettől.
A rénszarvasokat érintő hatások veszélyeztetik az őslakos számi közösségek megélhetését, akik több mint 1000 éve foglalkoznak rénszarvastenyésztéssel, ami a klímaváltozást emberi jogi kérdéssé is teszi.
A kormány, az önkormányzatok és az egyének egyaránt tehetnek a kockázat csökkentéséért.
