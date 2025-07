Apokaliptikus éjszaka Ukrajnában: Kijevet és több nagyvárost is elértek a dróncsapások

Hétfőre virradóra brutális támadáshullám rázta meg Ukrajnát: az orosz hadsereg hét rakétát és elképesztő mennyiségű, több mint 300 drónt vetett be. A célpontok között volt Kijev, Hmelnickij, Dnyipropetrovszk és Kropivnickij is – a támadások több helyen súlyos károkat és emberi sérüléseket okoztak.

A légierő hétfő reggeli jelentése szerint az orosz csapás során négy szárnyasrakétát, három ballisztikus rakétát és 324 drónt indítottak Ukrajna irányába. A támadás legfőbb célja a Hmelnickij megyei Sztarokosztyantinyiv volt.

A légvédelem hősies munkájának köszönhetően 311 drónt és két rakétát sikerült megsemmisíteni, de így is három helyszínen találtak célba a fegyverek. A becsapódásokon túl több helyen a lezuhanó roncsok okoztak pusztítást.

Kijevben – amelyet ismét drónokkal támadtak – nyolc ember, köztük egy gyermek is megsérült. A fővárosi Darnicja kerületben lakóházak ablakai betörtek, a környék pedig a robbanások utóhatásaitól szenved.

Dnyipropetrovszk megyében sem úszták meg sérülések nélkül a támadásokat: két civil, köztük egy kiskorú is megsérült. A Nyikopoli járásban iskolában, lakóházakban és családi otthonokban is károk keletkeztek, több helyen tűz ütött ki, és megrongálódott egy elektromos távvezeték is.

Kropivnickijt is elérték a csapások – itt legalább kilenc becsapódásról számoltak be, a károkról későbbre ígért pontos tájékoztatást a helyi vezetés.