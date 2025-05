Ez lenne a nagy ukrajnai béke? Most szenvedte el minden idők egyik legnagyobb dróntámadását Kijev

Orosz drónok és rakéták támadták Kijevet szombat hajnalban, tüzeket okozva és legalább nyolc embert megsebesítve Vitalij Klicsko polgármester közlése szerint - közölte a Reuters.

A Reuters szemtanúi egymást követő drónhullámokat láttak és hallottak Kijev felett, miközben robbanások sorozata rázta meg a várost. Klicsko polgármester elmondta, hogy két lakost kórházba kellett szállítani, és a légvédelmi egységek akcióba léptek.

Az interneten közzétett képeken látható, ahogy füst gomolyog egy lakótömb tetejéről, és lángok csapnak fel egy másik épületből, miközben a vészhelyzeti csapatok vizet irányítanak rá. Narancsvörös fény világította meg a várost, füstfelhők úsztak a horizonton.

Klicsko szerint egy drón darabjai eltalálták egy lakóépület felső emeletét a Dnyeper folyó nyugati partján fekvő Szolomjanszkij kerületben. Egy lakóépület és egy nem lakóépület is kigyulladt a környéken.

Timur Tkacsenko, Kijev katonai közigazgatásának vezetője közölte, hogy tűz ütött ki egy lakóépület két emeletén a folyó túlpartján lévő Dnyiprovszki kerületben is.

A hatóságok tűzről számoltak be Obolonban, a város északi külvárosában is, valamint törmelékek hullottak egy bevásárlóközpontra ugyanezen a területen. Közölték, hogy dróndarabok csapódtak a földbe számos, egymástól távol eső városrészben. A légiriadó több mint két órával az első figyelmeztetés után is érvényben maradt.

Az éjszakai támadások az ukrán drónok Oroszország elleni - mintegy 800 - támadását követték, amelyek orosz célpontokat, köztük Moszkvát is érintették. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter pénteken fogadkozott, hogy válaszolni fognak ezekre a támadásokra.