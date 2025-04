Visszakozik Donald Trump: tűzszünet jön a vámháborúban, Kína nyakát viszont tovább szorítja az USA

Donald Trump váratlanul bejelentette, hogy 90 napra felfüggeszti a korábban bevezetett magas vámokat 75 ország esetében, és egységesen 10 százalékos vámot alkalmaz. Az egyetlen kivétel Kína, amellyel szemben 125 százalékra emeli a vámokat- írja percről-percre frissülő cikkében a 444.hu.

A nemzetközi tőzsdéket napok óta teljes bizonytalanságban és mélyrepülésben tartó amerikai vámőrület szerdán újabb fordulatot vett. Donald Trump váratlanul bejelentette, hogy mivel már 75 ország kereste meg Washingtont, hogy tárgyaljanak a korábban bevezetett vámok miatt, és ezek az országok nem hoztak válaszintézkedéseket az Egyesült Államokkal szemben, ezért a rájuk kivetett magasabb vámok alkalmazását felfüggeszti, és 90 napig minden érintett országnak csak 10 százalékos vámmal kell számolnia.

Trump közösségi médiás posztjából nem derült ki pontosan, mely országokról van szó, de feltehetően azokról, amelyek a múlt szerdán bejelentett alapvámnak számító 10 százaléknál magasabb tarifát kaptak. Vélhetően az Európai Unió országai is ide tartoznak a nemrég elfogadott válaszlépéseik ellenére is, de erről várhatóan csak később kapunk hivatalos megerősítést. Az egyetlen kivételt Kína jelenti, amellyel az USA az elmúlt napokban eldurvult kereskedelmi háborúba keveredett.

Pekinggel szemben Washington tovább emeli a vámokat, egészen 125 százalékra.

Trump igyekezett posztjában a tárgyalási hajlandóság meglétét felhozni a 90 napos felfüggesztés indokaként, de nehéz nem arra gondolni, hogy az elmúlt napok komoly tőzsdei és kötvénypiaci fennforgásai, illetve a növekvő recessziós félelmek motiválták a döntését. A bejelentést követően az amerikai tőzsdei árfolyamok azonnal emelkedésnek indultak.

Scott Bessent, Trump pénzügyminisztere nemsokkal az elnök posztja után újságíróknak arról beszélt, hogy az eddig külön kezelt Kanada és Mexikó is 10 százalékos vámot kell fizessen ezentúl (feltehetően 90 napig), azaz az ő tarifájuk is mérséklődik. Bessent azt is állította, hogy szó nincs visszavonulásról, végig ez volt Trump stratégiája.