A vesztébe rohan a világ: Donald Trump vámháborúja 100 éve nem látott káoszt hozhat

Az Egyesült Államok által bevezetett új vámintézkedések példátlan mértékű változásokat hozhatnak a világgazdaságban, ami a szakértők szerint elkerülhetetlenül kereskedelmi háborúhoz vezethet.

Az új amerikai vámtarifák hatása már most látható a tőzsdei mutatókon, különösen az ázsiai piacokon tapasztalt zuhanásban. A vámokból származó bevételek az elmúlt száz év legmagasabb szintjét érték el, meghaladva még az 1930-as évek protekcionista időszakának értékeit is.

A pénteken életbe lépő intézkedések értelmében az USA 10 százalékos általános vámot vet ki minden importtermékre, emellett a 'legrosszabb elkövetők' esetében további büntető vámokat alkalmaz a kereskedelmi többletük miatt - jelentette a BBC.

Az ázsiai országokra kivetett vámok különösen súlyosak, amelyek ezrek üzleti modelljét, gyárait, sőt egész nemzetek gazdaságát veszélyeztethetik. A világ legnagyobb vállalatainak ellátási láncai azonnal megszakadhatnak, ami várhatóan Kína felé tereli majd a kereskedelmet.

A Fehér Ház egyik tisztviselője szerint 'Ez nem tárgyalás kérdése, hanem nemzetbiztonsági szükséghelyzet'. Az intézkedések célja az amerikai kereskedelmi deficit nullára csökkentése, ami gyakorlatilag a világgazdaság teljes átrendezését jelentené.

Míg a gyártókapacitások áthelyezése évekbe telhet, a 30-40 százalékos vámok Kelet-Ázsiából származó ruházati cikkek, játékok és elektronikai termékek árának azonnali emelkedését eredményezik.

Európa számára lehetőségeket is tartogathat a helyzet az átirányított kereskedelem révén olcsóbbá váló termékek formájában. A vezető gazdaságok szorosabb kereskedelmi integrációt alakíthatnak ki az befelé forduló amerikai gazdaságon kívül.

A kormányok reakcióin túl a fogyasztói magatartás is meghatározó lehet, amit a Tesla csökkenő értékesítési adatai is jeleznek. A közösségi médián keresztül új típusú kereskedelmi háború bontakozhat ki, ami az amerikai technológiai óriások dominanciáját is megingathatja.

Az inflációs nyomás miatt az amerikai hatóságok kamatemelésre kényszerülhetnek, miközben az európai fogyasztók elfordulhatnak az amerikai márkáktól. Mindezek alapján egy zavaros globális kereskedelmi háború kibontakozása elkerülhetetlennek tűnik.