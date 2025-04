Keményen oldaszólt Trumpnak az Európai Bizottság elnöke: háborút vizionál von der Leyen

Donald Trump amerikai elnök minden országra kiterjedő vámtarifákat jelentett be, ami az Európai Unió határozott válaszlépését váltotta ki. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint az intézkedés súlyos csapást jelent a világgazdaságra, és az EU kész megvédeni érdekeit - számolt be a Portfolio.

Súlyos gazdasági következményekkel járhat Donald Trump amerikai elnök szerda éjjeli bejelentése, miszerint az Egyesült Államok minden országra, köztük az Európai Unióra is kiterjeszti a vámokat. Az USA 10%-os alapvámot vetett ki minden importra, míg az EU esetében ez 20%-os terhet jelent. A Trump-kormányzat április 3-tól 25%-os globális vámot vezet be a személy- és tehergépkocsikra, május 3-tól pedig a gépjárműalkatrészekre is. Ezek a terhek az EU esetében a 20%-os alapvámokhoz adódnak hozzá.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke éles hangú nyilatkozatban reagált az intézkedésre. "Nézzünk szembe a valósággal: az eredmény hatalmas gazdasági kár lesz" - fogalmazott, hozzátéve, hogy "Milliók fognak magasabb élelmiszerárakkal szembenézni, drágább lesz a gyógyszer, a közlekedés, és az infláció is megugrik."

Az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta: "Egyetértek Trump elnökkel abban, hogy egyes országok visszaélnek a jelenlegi szabályokkal. Készen állok arra, hogy ezek orvoslásán dolgozzunk. De a vámok nem lehetnek az első, csak az utolsó eszközök."

Von der Leyen kiemelte az európai egység fontosságát: "Tudom, hogy sokan csalódottak legősibb szövetségesünk miatt. Igen, fel kell készülnünk az elkerülhetetlen következményekre. De Európa rendelkezik minden eszközzel, hogy átvészelje ezt a vihart. Együtt vagyunk ebben, és egységünk az erőnk."

Az Európai Bizottság már véglegesíti az acéliparra vonatkozó első ellenintézkedés-csomagot, és további lépéseket készít elő. Emellett pénzügyi segélyeszközt is mozgósítanak a kárt szenvedett európai vállalatok támogatására, amelynek részleteit várhatóan a hét végéig nyilvánosságra hozzák.

címlapi kép: Purger Tamás, MTI/MTVA