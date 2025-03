Éleződik a konfliktus a világban: oroszbarát hackerek támadták meg a belga kormány weboldalait

Az oroszbarát NoName057 nevű hackercsoport több belga kormányzati weboldalt is megtámadott, jelenleg nem elérhető a MyGov.be kormányzati portál, amelyen keresztül az állampolgárok hivatalos dokumentumokhoz férhetnek hozzá - jelentette a belga nemzeti hírügynökség hétfőn.

A hírügynökség szerint a vallóniai parlament weboldala is egy ideig elérhetetlenné vált. A belga kiberbiztonsági központ azonnal reagált a fenyegetésre hétfő reggel, és értesítette az illetékes hatóságokat. A támadást egy ismert hackercsoport hajtotta végre, amely korábban is több alkalommal célba vette Belgiumot. Tavaly októberben például öt napon keresztül támadták a belga kormány weboldalait, főként kisebb települések oldalaira összpontosítva. Most azonban nagyobb célpontokra irányul a támadás.

A hackercsoport a Telegram platformon közölte, hogy a támadás oka Belgium Ukrajnának szánt új, 1 milliárd eurós segélycsomagja. Ezt a csomagot Theo Francken belga védelmi miniszter ajánlotta fel Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek egy március eleji találkozón.

Ahogy korábbi esetekben is, ez most is egy viszonylag ártalmatlan, úgynevezett elosztott szolgáltatásmegtagadásos (DDoS) támadás volt. Ilyen esetekben a szervereket elárasztják kérésekkel, túlterhelve azokat, így a valódi felhasználók nem tudják elérni az oldalt. Az ilyen támadások során azonban a hackerek nem tudnak adatokat ellopni.

A vallon parlament közleménye szerint "jelenleg nem történt adatvesztés". A technikai csapatok továbbra is dolgoznak a fenyegetés teljes semlegesítésén, és azon, hogy az oldal mihamarabb teljes funkcionalitással újra elérhető legyen.