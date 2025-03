Hatalmas bukás előtt a Tesla embere? Tüntetés össztűzében szerepelt Musk szombaton

Országszerte tüntetések zajlottak a Tesla bemutatótermei előtt szombaton, miután Elon Musk vezérigazgató kormányzati költségcsökkentő szerepe és a Tesla elleni vandalizmus miatt egyre erősebb kritikák fogalmazódtak meg- számolt be a CNN.

A demonstrációk a február 15-én indult 'Tesla Takedown' mozgalom részét képezik, amelyet Alex Winter hollywoodi színész és Joan Donovan, a Bostoni Egyetem újságírás professzora indított. A Kormányzati Hatékonysági Osztály (DOGE) több ezer állami munkahelyet szüntetett meg, és a héten az IRS jelentős leépítését javasolta, ami május 15-ig a munkaerő közel 20%-os csökkenését eredményezné.

A Tesla Takedown weboldal szerint szombaton több mint 80 tüntetést tartottak, és április végéig további 70-et terveznek. A mozgalom arra buzdítja az embereket, hogy 'adják el Tesla járműveiket, szabaduljanak meg részvényeiktől és csatlakozzanak a tüntetőkhöz'.

Boston külvárosában, Dedhamben körülbelül 100 tüntető gyűlt össze egy Tesla bemutatóterem előtt. Philadelphia külvárosában, West Chesterben hasonló volt a részvétel. Baltimore-ban volt az egyik legnagyobb megmozdulás, legalább 300 résztvevővel.

Washingtonban délig több mint 50 tüntető gyűlt össze, akik transzparenseket tartottak és Beyoncé, valamint Daft Punk zenéjére táncoltak, miközben az arra haladó autósok támogatólag dudáltak. A borús és hűvös idő ellenére jelentősen többen voltak, mint két héttel korábban ugyanezen a helyszínen.

Az országban több rendőrkapitányság is vizsgálja a Tesla bemutatótermek, töltőállomások és járművek elleni támadások sorozatát. Március 3-án Boston külvárosában hét töltőállomást gyújtottak fel, öt nappal később New Yorkban hat tüntetőt tartóztattak le egy bemutatóterem elfoglalása miatt.

A Tesla részvényei, amelyek pénteken 249,98 dolláron zártak, december közepe óta elvesztették értékük mintegy 48%-át, és körülbelül 30%-kal estek a tüntetések kezdete óta. Musk, a világ leggazdagabb embere, a Tesla részvényeinek körülbelül 13%-át birtokolja.

Jessica Caldwell, az Edmunds autóipari oldal elemzője szerint a Musk elleni negatív vélemények károsítják a Tesla hírnevét. Megjegyezte, hogy a negatív figyelem arra is ösztönözheti a fogyasztókat, hogy más elektromos autó opciókat is megfontoljanak. A Tesla piaci részesedése már a tüntetések előtt is gyengült, mivel számos autógyártó új elektromos járműveket vezetett be a piacra.