Itt van Brüsszel válasza Trumi vámjaira: egy sor amerikai termék drágulhat meg Európában

Az Egyesült Államok 25 százalékos vámot vet ki az európai acél- és alumíniumimportra, amire az EU válaszul megadóztatja többek között a Harley-Davidson motorokat, a bourbon whiskeys és a farmert. Az első körös uniós ellenintézkedések április 1-jétől 8 milliárd euró értékű amerikai exportot érintenek, de ha Washington nem hátrál, további szankciók is jöhetnek.

Az Egyesült Államok kereskedelmi háborúja új szakaszba lépett Európával is, miután Donald Trump kedden bejelentette, hogy 25 százalékos globális acél- és alumíniumvámot vezet be, amely Európára is kiterjed. Ez mintegy 26 milliárd euró értékű európai exportot érint az USA irányába.

Az Európai Unió szerdán ismertette válaszlépéseit a Politico szerint. Két ütemben reagál az amerikai vámokra: április 1-jétől 8 milliárd euró értékű amerikai exportot sújt vámokkal, beleértve ikonikus termékeket, mint a Harley-Davidson motorok, a bourbon whiskey és a farmer.

Ha az amerikai intézkedéseket nem vonják vissza, április közepétől további, 18 milliárd eurót meghaladó ellenintézkedések lépnek életbe. Az Európai Bizottság sajnálatát fejezte ki az USA döntése miatt, a vámokat indokolatlannak, a transzatlanti kereskedelem szempontjából zavarónak, valamint a vállalkozások és fogyasztók számára károsnak tartja, mivel azok áremelkedéshez vezethetnek.