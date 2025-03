Kínát és az oroszokat nem, a tőzsdéket már térdre kényszerítette Donald Trump: ők a fő vesztesek

Az amerikai részvénypiacok jelentős esést szenvedtek el hétfőn, miután a befektetők aggodalmuknak adtak hangot Donald Trump elnök vámintézkedéseinek negatív gazdasági hatásai miatt. A technológiai szektor különösen nagy veszteségeket könyvelhetett el, a Tesla részvényei 15,4 százalékkal zuhantak - jelentette a BBC.

Az amerikai elnök egy televíziós interjúban úgy nyilatkozott, hogy a világ legnagyobb gazdasága "átmeneti időszakban" van, amikor a potenciális recesszióval kapcsolatos felvetésekről kérdezték. A vasárnap sugárzott megjegyzések után Trump vezető tisztviselői és tanácsadói igyekeztek megnyugtatni a befektetőket.

A részvénypiacok hétfőn New Yorkban jelentős veszteségeket szenvedtek el: az S&P 500 index 2,7 százalékkal, míg a Dow Jones ipari átlag 2 százalékkal csökkent. A technológiai cégeket tömörítő Nasdaq index még ennél is nagyobb, 4 százalékos zuhanást mutatott.

A tech szektor vezető vállalatai közül a Tesla 15,4 százalékos, az MI-chip gyártó óriás Nvidia pedig több mint 5 százalékos veszteséget könyvelt el. A Meta, az Amazon és az Alphabet részvényei szintén jelentősen gyengültek.

A piaci turbulencia azonban kevésbé érintette az európai piacokat: a londoni FTSE 100 és a német DAX index kedden változatlan szinten nyitott, míg a francia CAC 40 enyhe emelkedést mutatott. Az ázsiai piacok kezdeti éles esés után részben korrigáltak.

A szakértők szerint a befektetők egyrészt Trump vámpolitikájára reagálnak, másrészt a túlértékeltnek tartott technológiai részvényektől szabadulnak meg. Lindsay James, a Quilter Investors stratégája szerint a Tesla árfolyamesése mögött konkrét számok állnak, mivel az új megrendelések az elmúlt évben a felére csökkentek Európában és Kínában.

A Fehér Ház szóvivője, Kush Desai később közleményben hangsúlyozta, hogy az "iparági vezetők" Trump programjára, beleértve a vámokat is, "több billió dollárnyi befektetési kötelezettségvállalással" reagáltak. Az elnök gazdasági tanácsadója, Kevin Hassett pedig optimista hangvételű nyilatkozatában kiemelte, hogy a Kanadára, Mexikóra és Kínára kivetett vámok már most is gyártási kapacitásokat és munkahelyeket hoznak az Egyesült Államokba.