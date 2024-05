Leleplezték a milliárdos gigabefektetést: titokban kötötték meg az év legnagyobb üzletét

Warren Buffett amerikai üzletember vállalata, a Berkshire Hathaway bejelentette, hogy jelentős részesedést szerzett a Chubb biztosítótársaságban, ezzel leleplezve az eddig titokban tartott, körülbelül 6,7 milliárd dollár értékű befektetését – írta meg a CNN.

Warren Buffett vállalata, a Berkshire Hathaway bejelentette, hogy jelentős részesedést szerzett a Chubb biztosítótársaságban, ezzel egy hosszú ideje titokban tartott befektetés tényét hozták nyilvánosságra. A Securities and Exchange Commission (SEC) szerdai közleményéből kiderül, hogy a Berkshire közel 26 millió Chubb-részvényt vásárolt, ami egy körülbelül 6,7 milliárd dolláros befektetést jelent.

A Berkshire Hathaway korábban "bizalmas kezelést" kért az SEC-től az új pozíció kiépítésének idejére, így az események eddig rejtve maradtak a nyilvánosság előtt. A Chubb, ami egyébként 54 országban van jelen, a közelmúltban került az érdeklődés középpontjába, mégpedig Donald Trump elnök közel 92 millió dolláros fellebbezési kötelezvényének elfogadásának köszönhetően, E. Jean Carroll rágalmazási perében.

Buffett vezérigazgatóként közismert befektetői sikerességéről és sokan követik stratégiáit. A Chubbban való részesedés megszerzése után a cég részvényei több mint 8%-kal növekedtek. Buffett az ügylettel nem evezett ismeretlen vizekre, ugyanis a Geico, a National Indemnity és a General Re biztosítótársaságok is a Berkshire Hathaway leányvállalatai közé tartoznak.

A Chubb-ügylet remekül illusztrálja, hogy a Berkshire Hathaway milyen irányba mozdult el befektetési stratégiáját illetően az elmúlt hónapokban. Láthatóan növelte a pénzügyi vállalatokban való részesedését - mint például az Ally Financial, az American Express és a Bank of America esetében - miközben csökkentette a fogyasztási termékekbe történő befektetéseit.

Fény derült továbbá arra is, hogy az év első három hónapjában a Berkshire Hathaway eladott 10 millió Apple-részvényt, azonban az Apple még így is a vállalat legnagyobb befektetésének számít. Emellett kiderült az is, hogy 2023 negyedik negyedévében eladta a HP nyomtatógyártó vállalat 80 millió darab részvényét, ezzel 78%-kal csökkentve a vállalatban meglévő részesedését.