Rengeteg dolgozó nem fér most hozzá fizetése egy részéhez: mutatjuk a megoldást

Rengeteg magyar dolgozó kapja a fizetésének egy részét valamilyen cafeteria formájában, amelyről év elején kellett döntenie, milyen formában igényli. Akkor még nem lehetett tudni, hogy egy világjárvány mindenkinek átírja a 2020-as terveit. Azoknak nem okoz fejtörést, hogy használják fel az összeget, akik pénzkifizetést kértek, vagy például egészségpénztári kártyára kapnak plusz juttatást a munkáltatótól. Viszont mire használható fel járvány idején a SZÉP-kártya szálláshely, vendéglátás és szabadidő zsebében lapuló összeg? Ennek járt most utána a Pénzcentrum.

Egyáltalán nem csoda, hogy ha most rengeteg munkavállaló cafetériaként nyújtott jövedelmének egy része ott pihen a SZÉP-kártyája vendéglátás, szálláshely és szabadidő zsebében, amelyet nyaralásra, étteremre, kondibérletre, állatkertre, gyógyfürdőzésre, stb. használt volna fel. Azonban most jól jöhetne az az összeg más célokra is. A munkáltató 2020. január 1-jétől - béren kívüli juttatásra vonatkozó kedvező (38,35%-os) közteherfizetés mellett - továbbra is kizárólag a SZÉP-kártya egyes alszámláira nyújthatott támogatást, ezért is vált ilyen jelentős cafeteria elemmé a SZÉP-kártya - bár most feltehetően sokan örülnének, ha inkább pénzkifizetést választottak volna.

A SZÉP-kártyákat érintő módosítások a Magyar Közlöny 2020. évi 65. számában A veszélyhelyzetet követő 60 napig könnyítést kapnak a kártyabirtokosok: "a pénzforgalmi szolgáltató a Széchenyi Pihenő Kártya juttatásként átutalt, fel nem használt pénzeszköz erejéig és annak terhére a munkavállalóval szemben díjat nem számíthat fel." Illetve a pénzforgalmi szolgáltató a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napon belül tájékoztatja a kártyabirtokost arról, hogy a veszélyhelyzet megszűnését követő 61. naptól kezdve milyen mértékű díjat számít fel a fel nem használt pénzeszközre."

Bár a munkáltatók többsége idén is megtartotta az előző évben kínált cafeteria-elemek zömét, az adóelőnye miatt kiemelt helyzetben lévő SZÉP-kártya, illetve a pénzkifizetés teszi ki a teljes cafeteria-juttatások 96 százalékát - derült ki a BDO Magyarország adataiból. A felmérést olyan cégek körében végezték, ahol az átlagos havi cafeteria-juttatás 2020-ban 30 310 forint, vagyis éves szinten közel 364 ezer forint. Az derült ki, hogy 2020-ra a SZÉP-kártya részesedése a cafeteria-juttatások összértékén belül elérte a 68 százalékot, míg 2019-ben még csak 54 százalék volt.

Az adatokból az is látszik, hogy a vendéglátás alszámlára 38 százalék jut ebből, ami 8 százalékponttal több, mint tavaly. A szálláshely 23, a szabadidő alszámla pedig 7 százalékos részarányt képvisel. A SZÉP-kártya előretörésének hátterében az áll a szakértők szerint, hogy a legnépszerűbb cafeteria-elemek közül 2019 óta egyedüliként tarthatta meg kedvezményes adózását (jelenleg csupán 15% SZJA és 17,5% szociális hozzájárulás terheli), így idén nem csoda, hogy növekedni tudott az aránya a munkabérrel azonos mértékben adóztatott pénzkifizetés rovására.

A korábbi sokszínű cafeteria-paletta mára egyértelműen a SZÉP-kártyára és a pénzkifizetésre redukálódott Ennek ellenére a vállalatok többsége továbbra sem tervezi cafeteria-rendszerének átalakítását, racionalizálását

- magyarázza Nagy Petra, a BDO Magyarország cafeteria és relokációs munkatársa, mellyel szerinte a cégek azt üzenik a munkavállalóknak, hogy ezentúl sem korlátozzák a választási lehetőségeiket.

Tavaly rengetegen használták a SZÉP-kártyát

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) tavalyi évre vonatkozó adatai alapján az egyébként is jelentős növekedést produkáló hazai turizmusban a SZÉP-kártya felhasználás is számottevő volt: 2019-ben 9,2%-kal nőtt a kereskedelmi szálláshelyek szállásdíj bevétele, és 2018-hoz képest 8,8%-os az emelkedés a szálláshelyi összbevétel esetében is, amely meghaladta az 550 milliárd forintot. A SZÉP-kártya felhasználás pedig tavaly elérte a 30 milliárd forintot, a panziókban 34,4%-os, a szállodákban pedig 46,4%-os volt a SZÉP-kártyás költések növekedése. Külön elemezték a decemberi adatokat is: a belföldi turisták az év utolsó hónapjában 2,4 milliárd forintot költöttek SZÉP-kártyáról a kereskedelmi szálláshelyeken, ami kimagasló, 93,3%-os növekedés az előző év ugyanezen időszakához képest.

A szakértők azt jósolták, hogy idén még nagyobb lehet a SZÉP-kártya kihasználtság, azonban a koronavírus-járvány közbeszólt.

A járvány soha nem látott kihívás elé állította a hazai turizmus és vendéglátás szektorokat. Az ágazatban dolgozók előbb a "közvetlen vészelhárítással" voltak elfoglalva, jelenleg a már betervezett nyaralások átfoglalásain fáradoznak. A turizmust segítő kormányzati intézkedések egyik eleme, hogy a cafeteria-elemek kétharmadát adó SZÉP-kártya terheit csökkentették: a 17,5 százalékos szociális hozzájárulási adó mértéke 4 százalékra csökken, a feltölthető összeg pedig a versenyszférában 450 ezerről 800 ezer, a közszférában 200 ezerről 400 ezer forintra emelkedik. Mindezt üdvözölték a turisztikai cégek, hiszen segítheti majd a szektor kilábalását a válságból, mert a dolgozók szeretnék majd elkölteni ezeket az összegeket a megfelelő helyeken.

Erre jelenleg elég korlátozottan van viszont lehetőségük. Valószínűleg ez is közrejátszott abban, hogy a kereskedelmi szövetség kezdeményezte, bővítse a kormány a SZÉP-kártya felhasználási körét:

Kezdeményezzük, hogy a Szép-kártya bármely "zsebe" nyíljon meg jogszerűen az élelmiszerek, fertőtlenítőszerek és a napi cikkek vásárlására. Az egyéb célú felhasználás a vészhelyzetben lehetetlen, a családoknak pedig szükségük van anyagi segítségre

- mondta el a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára. Neubauer Katalin aláhúzta, ebben a többi kereskedelmi szakmai képviselet is egyetért. Azonban egyelőre ilyen intézkedés nem történt.

Mire használható a SZÉP-kártya a koronavírus-járvány alatt?

Minden SZÉP-kártyán 3 alszámla, köznapi nyelven 3 zseb van: egy szálláshely zseb, egy vendéglátás zseb és egy szabadidő Jogszabály rendelkezik arról, hogy az egyes alszámlákra évente legfeljebb mekkora juttatás érkezhet. Az alszámlák között nem mozgathatók át az összegek, arra a célra kell elkölteni, ahová érkezett.

Szálláshely zseb

Fontos, hogy ahogy a járvány előtt, a szálláshelyeken mindhárom zsebből lehet fizetni most is, tehát bármely alszámla alkalmas a belföldi pihenés, nyaralás finanszírozására. A szálláshely zsebből fizethet a kártyabirtos szálláshely szolgáltatásért és belföldi utazásszervezésért is, országszerte rengeteg szálloda, vendégház, panzió fogadja el a SZÉP-kártyát, de utazási irodában akár komplett csomagokat is megvásárolhatnak vele a dolgozók, például wellness ajánlatokat.

Valószínűleg, akik szálláshely alszámlára kérték az összegeket, azoknak okoz a legnagyobb fejtörést, hogy használják a járvány alatt ezt a juttatást. Jó hír, hogy a SZÉP-kártyára érkező juttatás nem évül el, tehát ha vége a járványhelyzetnek, ugyanúgy fel lehet majd használni pihenésre, nyaralásra. A 2008-2009-es válságból is a SZÉP-kártya 2011-es megjelenésével lábalt ki a turizmus, amelynek adó- és járulékszintje a kezdeti mértékre kerül vissza. Ettől, valamint a keretösszegek növekedésétől az MTÜ a feltöltési összegek emelkedését is várja.

A turisztikai szakértők egyébként is azt jósolják:a belföldi turizmus állhat hamarabb helyre a koronavírus-járvány miatti korlátozások feloldása után. A belföldi turizmusnak kedvezőbbek a kilátásai, hiszen Kínában is azt lehetett látni, hogy a bezártság után az emberek szinte ellepték az idegenforgalmi nevezetességeket, a múzeumokat, a vendéglátóhelyeket - mondta el Kiss Róbert Richárd turisztikai szakújságíró. A turisztikai szolgáltatók jelenleg is hirdetnek olyan ajánlatokat, amelyek "hosszú lejáratúak" tehát előre be lehet fizetni már most az utazást, wellness hétvégét, gasztrokirándulást, stb. és felhasználni, amikor már a járványhelyzet erre lehetőséget ad.

Vendéglátás zseb

Míg a szálláshely alszámláról a járványhelyzetre tekintettel elég korlátozottak a lehetőségeink, a vendéglátás számla a koronavírus terjedésének ellenére jó szolgálatot tehet. Hiszen akár ki sem kell menni a lakásból: házhozszállítást vállaló éttermek közül rengeteg fogad el SZÉP-kártyás fizetést. Amit sokan nem tudnak, hogy alkoholos italt is fizethetnek SZÉP-kártyával, míg pl. Erzsébet-kártyával boltban nem, mert nem számít alapvető élelmiszernek. Tehát akár egy üveg bort is rendelhetünk a vacsorához, és fizethetjük a kártyáról.

Ezenkívül, ha magunk mennénk el a rendelt ebédért, helyben is tudunk fizetni rengeteg helyen SZÉP-kártyával. Így nem fog kárba veszni a cafeteria összeg a járvány ellenére sem.

Szabadidő zseb

Alapesetben ezt a zsebet nagyon sokféle tevékenységre lehet felhasználni a gyógymasszázstól kezdve a múzeumlátogatáson, állatkerten, vidámparkon, gyógyfürdőn át egészen a kondibérletig. Azonban most se állatkert, de konditerem, se gyógyfürdőzés nem jöhet szóba. Mit lehet akkor tenni?

Különböző egészségügyi ellátásokra (nem kórházi, orvosi vagy fogászati, hanem más jellegű ellátásra) például remekül fel tudjuk most is használni például optikákban szemüveg vásárlásra, kényelmi cipőt árusító boltokban, de még akár sóbarlangban is - ami allergiásoknak, asztmásoknak kifejezetten jót is tehet most.

Bár a végtelen sportolási lehetőség, amire felhasználhattuk korábban ezt a zsebet, jelentősen lecsökkent, most egészen más területekre költhetünk belőle, amire eddig nem gondoltunk. Például rengetegen használják a tömegközlekedés elkerülése végett - és mivel jön a jó időt, biciklijüket a közlekedésre. Kerékpár szervizek, illetve szaküzletek pedig sok helyen elfogadnak SZÉP-kártyát.

De gondolhatunk más olyan sportfelszerelésre, amelyet most beltéren használhatunk, nem egy sportbolt online kínálatában találunk ilyen eszközöket, amelyeket most megrendelve nem kell lemondanunk a mozgásról négy fal között sem. Aztán ott vannak például a horgászboltok - az operatív törzs a sajtó kérdésére elmondta korábban, hogy nem tilos a horgászat, és a horgásztavak is várják a pihenni/sportolni vágyókat. Elő lehet venni, le lehet porolni a régi botokat, és új felszerelést vásárolni SZÉP-kártyáról.

Sokféleképpen tehát még a járvány alatt is költhetünk a cafeteria összegekből, nem kell ott állniuk a kártyán felhasználatlanul. Azonban az eddig bevezetett könnyítések azoknak is kedveznek, akik nem szeretnének mindenképpen hozzányúlni valahogy ezekhez az összegekhez. Nem szabad elfelejteni, hogy akár a pesszimista becsléseknek hiszünk, hogy másfél évig "leszünk bezárva", akár az optimistáknak, akik már nyár végén remélik a járvány lecsengését - egyszer mindenképpen vége lesz a korlátozások időszakának.

Újra mehetünk majd múzeumba, állatkertbe, wellnessbe, nyaralni, járhatunk konditerembe, színházba, elmehetünk fürdőbe, stb. A bizonytalanság viszont sokakat elkeserít, és próbálnak a jelenleg elérhető lehetőségeikkel élni. Ez természetes, viszont ahogy mindig, a Pénzcentrum most is azt ajánlja, tudatosan fontolja meg mindenki a pénzügyi döntéseit: érdemes-e spórolni, szükséges-e most költeni, miből érdemes fedeznie jelenlegi kiadásait. A járvány ellenére érdemes átgondolni higgadtan és a legjobb döntést meghozni a körülményekhez mérten.