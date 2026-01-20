Újabb magyar játékos a Premier League-ben: itt a bejelentés, elhagyja a Fradit Tóth Alex

Rekordösszeget, 12 millió eurót fizet a Premier League-ben szereplő Bournemouth a Ferencváros 20 éves középpályásáért, Tóth Alexért. Az átigazolással immár négy magyar futballista játszik az angol élvonalban, ami szintén történelmi eredmény.

A Ferencváros története legnagyobb összegű játékoseladását hajtotta végre, miután hivatalossá vált, hogy Tóth Alex az angol élvonalbeli Bournemouthhoz igazol. A mindössze 20 éves középpályásért a dél-angliai klub a hírek szerint 12 millió eurót fizet, amely összeg teljesítményalapú bónuszokkal tovább nőhet. A zöld-fehérek korábban még soha nem kaptak ekkora transzferdíjat egyetlen labdarúgóért sem.

Az átigazolással egyedülálló helyzet alakult ki a magyar labdarúgásban: immár négy honfitársunk szerepel a világ legerősebb bajnokságának tartott Premier League-ben. Ilyenre korábban még nem volt példa.

A fiatal középpályás távozásáról már hetek óta pletykák keringtek. Sokáig úgy tűnt, hogy nem Angliában, hanem az olasz élvonalban folytatja pályafutását. A Serie A-ból állítólag a Juventus és a Lazio is érdeklődött iránta, sőt egyes források szerint utóbbi klub állt a legközelebb a szerződtetéséhez. Végül azonban a Bournemouth előzte meg az olasz kérőket, és megszerezte a tehetséges középpályás játékjogát.

A klub a magyar szurkolóknak sem ismeretlen, hiszen a közelmúltig egy másik válogatott labdarúgó, Kerkez Milos is itt futballozott, mielőtt a nyáron 40 millió fontért a Liverpoolhoz szerződött.

Annak ellenére, hogy a Tóth Alexért kifizetett összeg kiemelkedő egy hazai játékos esetében, a korábban több helyen is jelzett 12 millió eurós vételár még így sem fér be a magyar labdarúgók mindenkori átigazolási ranglistájának első hét helyezettje közé. Ez a lista így néz ki:

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Szoboszlai Dominik (Lipcse-Liverpool, 2023, 70 millió euró) Kerkez Milos (Bornemouth-Liverpool, 2025, 46 millió euró) Szoboszlai Dominik (Salzburg-Lipcse, 2021, 36 millió euró) Dzsudzsák Balázs (Anzsi Mahacskala-Dinamo Moszkva, 2013, 19 millió euró) Kerkez Milos (AZ Alkmaar-Bournemouth, 2023, 17,87 millió euró) Dzsudzsák Balázs (PSV Eindhoven-Anzsi Mahacskala, 2011, 14 millió euró) Szalai Attila (Fenerbahce-Hoffenheim, 2023, 12,3 millió euró)

A Ferencváros a téli transzferidőszakban már a második jelentős focistáját engedte el ezzel. Két hete Varga Barnabás távozott Görögországba, az AEK Athénhoz - a hírek szerint több, mint 4 millió eurós vétálárat kasszírozott vele a fővárosi alakulat. Erről itt írtunk:

EZ IS ÉRDEKELHET Most jelentették be: Görögországban folytatja a Fradi gólvágója, Varga Barnabás Hivatalossá vált: a Ferencváros 31 éves csatára, Varga Barnabás az AEK Athénhez szerződött.

címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA