A keddi BL-játéknapon az Internazionale az Arsenalt fogadja, de pályára lép többek között a Manchester City, a Paris Saint-Germain és a Real Madrid is.
Újabb magyar játékos a Premier League-ben: itt a bejelentés, elhagyja a Fradit Tóth Alex
Rekordösszeget, 12 millió eurót fizet a Premier League-ben szereplő Bournemouth a Ferencváros 20 éves középpályásáért, Tóth Alexért. Az átigazolással immár négy magyar futballista játszik az angol élvonalban, ami szintén történelmi eredmény.
A Ferencváros története legnagyobb összegű játékoseladását hajtotta végre, miután hivatalossá vált, hogy Tóth Alex az angol élvonalbeli Bournemouthhoz igazol. A mindössze 20 éves középpályásért a dél-angliai klub a hírek szerint 12 millió eurót fizet, amely összeg teljesítményalapú bónuszokkal tovább nőhet. A zöld-fehérek korábban még soha nem kaptak ekkora transzferdíjat egyetlen labdarúgóért sem.
Az átigazolással egyedülálló helyzet alakult ki a magyar labdarúgásban: immár négy honfitársunk szerepel a világ legerősebb bajnokságának tartott Premier League-ben. Ilyenre korábban még nem volt példa.
A fiatal középpályás távozásáról már hetek óta pletykák keringtek. Sokáig úgy tűnt, hogy nem Angliában, hanem az olasz élvonalban folytatja pályafutását. A Serie A-ból állítólag a Juventus és a Lazio is érdeklődött iránta, sőt egyes források szerint utóbbi klub állt a legközelebb a szerződtetéséhez. Végül azonban a Bournemouth előzte meg az olasz kérőket, és megszerezte a tehetséges középpályás játékjogát.
A klub a magyar szurkolóknak sem ismeretlen, hiszen a közelmúltig egy másik válogatott labdarúgó, Kerkez Milos is itt futballozott, mielőtt a nyáron 40 millió fontért a Liverpoolhoz szerződött.
Annak ellenére, hogy a Tóth Alexért kifizetett összeg kiemelkedő egy hazai játékos esetében, a korábban több helyen is jelzett 12 millió eurós vételár még így sem fér be a magyar labdarúgók mindenkori átigazolási ranglistájának első hét helyezettje közé. Ez a lista így néz ki:
- Szoboszlai Dominik (Lipcse-Liverpool, 2023, 70 millió euró)
- Kerkez Milos (Bornemouth-Liverpool, 2025, 46 millió euró)
- Szoboszlai Dominik (Salzburg-Lipcse, 2021, 36 millió euró)
- Dzsudzsák Balázs (Anzsi Mahacskala-Dinamo Moszkva, 2013, 19 millió euró)
- Kerkez Milos (AZ Alkmaar-Bournemouth, 2023, 17,87 millió euró)
- Dzsudzsák Balázs (PSV Eindhoven-Anzsi Mahacskala, 2011, 14 millió euró)
- Szalai Attila (Fenerbahce-Hoffenheim, 2023, 12,3 millió euró)
A Ferencváros a téli transzferidőszakban már a második jelentős focistáját engedte el ezzel. Két hete Varga Barnabás távozott Görögországba, az AEK Athénhoz - a hírek szerint több, mint 4 millió eurós vétálárat kasszírozott vele a fővárosi alakulat. Erről itt írtunk:
címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
