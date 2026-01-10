2026. január 10. szombat Melánia
szoboszlai
Sport

Szoboszlai Dominik is megszólalt az Arsenal elleni balhéról: elegáns választ adott a magyar sztár

Pénzcentrum
2026. január 10. 12:32

Szoboszlai Dominik elítélte Gabriel Martinelli viselkedését, miután az Arsenal játékosa lelökte a pályáról a sérült Conor Bradley-t a Liverpool elleni mérkőzés hajrájában - írja a liverpool.com.

A Liverpool és az Arsenal közötti mérkőzés hosszabbításában Bradley láthatóan megsérült a térdével, és nagy fájdalmak közepette a pálya szélén feküdt. Miközben a Liverpool orvosi stábjára várt, az Arsenal támadója, Martinelli lelökte őt a pályáról.

Az eset után Szoboszlai, Alexis Mac Allister és Ibrahima Konate azonnal számonkérte a brazil játékost, aki sárga lapot kapott az incidens miatt.

A Sky Sports kommentátora, Gary Neville felháborodottan reagált Martinelli cselekedetére, "szégyenletesnek" nevezve azt. Neville és Roy Keane is bocsánatkérésre szólította fel az Arsenal játékosát.

Szoboszlai a mérkőzés utáni interjúban diplomatikusan nyilatkozott, de egyértelművé tette, hogy nem ért egyet Martinelli viselkedésével. "Láttam, hogy Conor megsérült a térdével. Nyilvánvalóan nem időhúzás miatt nem akart visszajönni a pályára, hanem olyan nagy fájdalmai voltak, hogy nem is tudott gondolkodni, és Gabriel odament és lelökte a pályáról."

A magyar középpályás hangsúlyozta, hogy a játékosok egészsége mindennél fontosabb, függetlenül attól, hogy melyik csapatban játszanak.

Címlapfotó: MTI/Bodnár Boglárka
 
