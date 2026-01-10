A magyar vízilabda legendás nevelőedzője 93 éves volt.
Szoboszlai Dominik is megszólalt az Arsenal elleni balhéról: elegáns választ adott a magyar sztár
Szoboszlai Dominik elítélte Gabriel Martinelli viselkedését, miután az Arsenal játékosa lelökte a pályáról a sérült Conor Bradley-t a Liverpool elleni mérkőzés hajrájában - írja a liverpool.com.
A Liverpool és az Arsenal közötti mérkőzés hosszabbításában Bradley láthatóan megsérült a térdével, és nagy fájdalmak közepette a pálya szélén feküdt. Miközben a Liverpool orvosi stábjára várt, az Arsenal támadója, Martinelli lelökte őt a pályáról.
Az eset után Szoboszlai, Alexis Mac Allister és Ibrahima Konate azonnal számonkérte a brazil játékost, aki sárga lapot kapott az incidens miatt.
A Sky Sports kommentátora, Gary Neville felháborodottan reagált Martinelli cselekedetére, "szégyenletesnek" nevezve azt. Neville és Roy Keane is bocsánatkérésre szólította fel az Arsenal játékosát.
Szoboszlai a mérkőzés utáni interjúban diplomatikusan nyilatkozott, de egyértelművé tette, hogy nem ért egyet Martinelli viselkedésével. "Láttam, hogy Conor megsérült a térdével. Nyilvánvalóan nem időhúzás miatt nem akart visszajönni a pályára, hanem olyan nagy fájdalmai voltak, hogy nem is tudott gondolkodni, és Gabriel odament és lelökte a pályáról."
A magyar középpályás hangsúlyozta, hogy a játékosok egészsége mindennél fontosabb, függetlenül attól, hogy melyik csapatban játszanak.
A világ legnagyobb, több klubot összefogó futballhálózata 2025 utolsó hetében tizenháromról tizenkettő tagúra zsugorodott.
Brit befektető szerezte meg a Debreceni VSC többségi tulajdonrészét: a Stott Capital Hungary Kft. került irányító pozícióba a hajdúságiaknál.
A West Ham United egyre mélyebb válságba süllyed, a csapat 10 mérkőzés óta nyeretlen a Premier League-ben.
A Baltimore Ravens kedden este menesztette John Harbaugh vezetőedzőt, ezzel lezárva a klub történetének legsikeresebb edzői korszakát.
Megölhették Dudás Miklós világbajnok kajakozót: fordulatot vett az ügy, most már ezután nyomoz a rendőrség
Mostanra halált okozó testi sértés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség Dudás Miki halála ügyében.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság lebonyolításért felelős vezetője szerint jó ütemben haladnak a február 6-án kezdődő milánói-cortinai téli olimpia előkészületei.
Dollártízmilliók várhatják Taylor Swift vőlegényét: nem a focival keresné, nagy lehetőséget kaphatna
Travis Kelce-nek a szakértők szerint körvonalazódhat egy új karrier, és ezzel évente húszmillió dollárt is kereshetne.
Hivatalossá vált: a Ferencváros 31 éves csatára, Varga Barnabás az AEK Athénhez szerződött.
Sípcsonttörés miatt műtét vár Josko Gvardiolra, a Manchester City 23 éves horvát védőjére, aki hosszabb időre kidől.
A január 18-án rajtoló Australian Open a tenisz történetének eddigi legnagyobb díjalapját kínálja, ám a játékosok nem elégedettek.
Ruben Amorim viharos távozása a Manchester Unitedtől újabb szégyenfolt Sir Jim Ratcliffe és az Ineos Old Trafford-i korszakán.
Liam Rosenior lett a Chelsea új vezetőedzője: a londoni klubbal 2032-ig szóló szerződést kötött, a partnercsapat Strasbourgtól érkezik.
Sergio Pérez keserű szavakkal értékelte a Red Bullnál töltött négy évét, amikor Max Verstappen csapattársaként versenyzett.
Will Courtenay, a Red Bull korábbi vezető stratégája a McLarennél sportigazgatóként folytatja pályafutását, miután korábbi csapatával megállapodtak idő előtti távozásáról.
Korábbi csapattársai, barátai és a volt edzője beszélt megrendülten arról, hogy elhunyt a mindössze 34 esztendős sportoló.
95 éves korában távozott Colin McDonald, a Burnley legendás kapusa, az angol válogatott egykori játékosa.
A lipcsei Gulácsi Péter szombati edzésen elszenvedett térdsérülése nem tűnik súlyosnak, így várhatóan pályára léphet az RB Leipzig hétvégi bajnoki mérkőzésén.
A helyszíni szemle még zajlik, a halál pontos okát a boncolás állapítja meg.