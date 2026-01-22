2026. január 22. csütörtök Vince, Artúr
200 forintos érme a kézben, szürke háttérrel.
Gazdaság

Nehezen kelt ma a forint: alig változott az árfolyam, mutatjuk, mi mennyit ér

MTI
2026. január 22. 08:15

Vegyesen alakult, kevéssé változott csütörtök reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót reggel hét órakor 384,26 forinton jegyezték a szerda este hat órai 384,51 forint után, a dollár 328,86 forinton áll 328,38 után, a svájci frank jegyzése pedig 413,59 forintra csökkent 414,19 forintról.

A hét eleje óta a forint az euróval és a dollárral szemben erősödött, 0,3 és 1 százalékkal, a svájci frankkal szemben pedig nagyjából változatlanul áll.

A hónap eleje óta a forint az euróval szemben 0,1 százalékkal erősödött, a dollár ellenében viszont 0,4 százalékkal, a svájci frank ellenében pedig 0,1 százalékkal gyengült.
Címlapkép: Getty Images
