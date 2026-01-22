A Pénzcentrum 2026. január 22.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Nehezen kelt ma a forint: alig változott az árfolyam, mutatjuk, mi mennyit ér
Vegyesen alakult, kevéssé változott csütörtök reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót reggel hét órakor 384,26 forinton jegyezték a szerda este hat órai 384,51 forint után, a dollár 328,86 forinton áll 328,38 után, a svájci frank jegyzése pedig 413,59 forintra csökkent 414,19 forintról.
A hét eleje óta a forint az euróval és a dollárral szemben erősödött, 0,3 és 1 százalékkal, a svájci frankkal szemben pedig nagyjából változatlanul áll.
A hónap eleje óta a forint az euróval szemben 0,1 százalékkal erősödött, a dollár ellenében viszont 0,4 százalékkal, a svájci frank ellenében pedig 0,1 százalékkal gyengült.
Az infláció KSH adatok szerint már hajszálnyira van a jegybanki céltól. Mi várható 2026-ban infláció terén? Mire számítanak a szakemberek? Lássuk!
Mekkora ma a bevándorlás Európában? Hogyan, hol és milyen célból jelenik meg? És mennyire tudjuk ezt a folyamatot adatok mentén értelmezni? Mutatjuk!
Gulyás Gergely és Vitályos Eszter csütörtökön 10:00 órakor sajtótájékoztatót tart.
Európa elsütötte a pénzügyi szuperfegyvert: egyetlen döntés is térdre rogyaszthatja a világ legerősebb gazdaságát
Az amerikai államkötvények európai eladása ellensúlyozhatja Trump területi követeléseit és vámfenyegetéseit.
Súlyos helyzetre figyelmeztetnek: a következő évek fogják meghatározni Európa szerepét a világban, nem állunk jól
A tanulmány figyelmeztet: ha a jelenlegi trendek fennmaradnak, Európa tartósan egy évi körülbelül 1 százalékos GDP-növekedési pályán ragadhat.
Az európai és a magyar gázrendszer is jelentős nyomás alatt áll a 2026 januárjában tapasztalt rendkívüli hideg miatt.
Gyengüléssel kezdte a szerda reggelt a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon az előző esti szintekhez képest.
Az euró és a dollár picit gyengült, a frank viszont erősödött a forinttal szemben kedd estére.
Már csak éjfélig igényelhetik a közszférában dolgozók meglévő lakáshitelük 1 millió forintos elengedést.
A globális makrogazdasági környezet összességében kedvező, világszinten nincs recesszió az amerikai vámintézkedések ellenére sem.
Egyszerűsödik a kisebb összegű állami támogatások elszámolása, miután módosították az államháztartásról szóló törvény végrehajtási rendeletét.
Felcsút felrobbantotta a statisztikát: így torzítja egyetlen település a magyar tőkejövedelmek térképét
A nettó tőkejövedelem a megtakarításokból és befektetésekből származó adózás utáni jövedelmet jelenti.
A Barcika Szolg Kft. munkatársai már végzik a terület kiszakaszolását, ha ez megtörtént, akkor feltöltik a rendszert melegvízzel és visszaindítják a távfűtést a városban.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 385,35 forintról 385,32 forintra változott 18 órakor.
Miért menekülnek válság idején még mindig az aranyhoz a befektetők? És hol találhatók a világ legnagyobb aranybányái? Mutatjuk!
A részvénypiac forgalma 18,8 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest.
A cég már a túlélésért küzd, a banki háttér is megingott, és a veszteség is jelentős.
A Grönland jövőjéről szóló vita az amerikai vámfenyegetés nyomán tovább éleződött.