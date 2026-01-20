A sok üres praxis nem mindenhol okoz ugyanakkor gondot: területileg nagy különbségek adódnak az országon belül abban, mennyi ellátandó lakos tartozik betöltetlen körzethez.
Komoly érvágás a Mercedesnél az F1-ben: lelép a vezető tervező, oda a vb-cím?
Az év második felében távozik a brackley-i Mercedes-istállótól John Owen, a csapat 2007 óta szolgáló vezető tervezője, aki kulcsszerepet játszott a Brawn és a Mercedes világbajnoki sikereiben - számolt be a BBC.
Az év második felében elhagyja a brackley-i Mercedes-istállót John Owen, a csapat vezető tervezője. Az 52 éves szakember 2007 óta tagja az alakulatnak, amely ez idő alatt három különböző néven versenyzett: Honda, Brawn, majd Mercedes.
Owen meghatározó szerepet játszott a csapat sikereiben. A Brawn színeiben 2009-ben mind a versenyzői, mind a konstruktőri világbajnoki címet megszerezték. Már Mercedes néven 2014 és 2021 között hét egyéni és nyolc konstruktőri vb-címet gyűjtöttek.
A csapat közleménye szerint Owen azután távozik, hogy lezárul tudásának és feladatainak átadása utódja számára, ezt követően pedig kertészkedési szabadságra vonul. Arról egyelőre nincs információ, hol folytatja a pályafutását.
A vezető tervezői posztot Giacomo Tortora, a jelenlegi mérnöki igazgató veszi át, aki az autótervezési igazgatói szerepkört tölti majd be. A részleget Simone Resta műszaki igazgatóhelyettes felügyeli. Owen a Forma–1-ben a svájci Saubernél mutatkozott be, ahol 2004-ben vezető aerodinamikussá lépett elő, mielőtt a Hondához szerződött. Pályafutását azóta megszűnt Reynard versenyautó-gyártónál kezdte.
A 41 éves LeBron James két évtizednyi folyamatos szereplés után idén először nem került be az NBA All Star-gála kezdőcsapatába.
Nem indul a legjobban az év Dzsudzsák Balázsnak: komoly bajban van a futballista cége, ki tud mászni ebből?
A DB7.hu Szolgáltató Kft.-nél január elején NAV-végrehajtást rendeltek el, a cég évek óta veszteségesen működik.
Rekordösszeget, 12 millió eurót fizet a Premier League-ben szereplő Bournemouth a Ferencváros 19 éves középpályásáért, Tóth Alexért.
A keddi BL-játéknapon az Internazionale az Arsenalt fogadja, de pályára lép többek között a Manchester City, a Paris Saint-Germain és a Real Madrid is.
Donald Trump ezt is elintézte? A vámjai miatt kihagyhatja a foci világbajnokságot az egyik legjobb csapat
A sportbojkottok nem ismeretlenek a nemzetközi politikában. Az olimpiai játékokat ötször bojkottálták, beleértve az 1936-os berlini olimpiát is.
Virgil van Dijk nyári átigazolási kérése nem hozta meg a várt eredményt a Liverpool számára, annak ellenére, hogy a klub rekordösszegű befektetéseket hajtott végre.
Novak Djokovic 21. Australian Open-szereplésével beállította Roger Federer tornarekordját, miközben 81. Grand Slam-főtáblás indulásával egy másik csúcsot is elért.
A skót profi labdarúgás évente több mint 800 millió fonttal járul hozzá az ország gazdaságához a Fraser of Allander Intézet friss elemzése szerint.
Egy 35 éves walesi focistát vettek őrizetbe testi sértés gyanújával, miután egy múlt szombati walesi futballmeccsen brutálisan, könyökkel arcon ütötte ellenfelét.
A FIFA és az Afrikai Labdarúgó-szövetség (CAF) is közleményt adott ki a Szenegál–Marokkó Afrika-kupa-döntő botrányos eseményei után.
Pep Guardiola akár már a napokban távozhat a Manchester Citytől, legalábbis ezt gondolja egy szakíró.
Az eddigi másodedző, Pampuch Csaba vette át a szakmai stáb irányítását Dávid Zoltántól a nyíregyházi női röplabdzóknál.
Ezt gyorsan elengedte: nagyon beleszállt saját csapatába az Aston Villa edzője, ezt mondta a vereség után
Az Aston Villa vezetőedzője az Everton elleni, 1-0-s hazai vereség után kijelentette, hogy szerinte csapata nem esélyes az első öt hely valamelyikére.
Szenegál története során másodszor hódította el az Afrika-kupát, ám a marokkói házigazdák elleni döntőt botrányos jelenetek árnyékolták be
Saját kosárligát alakítana Európában az NBA, nagy múltú futballklubok jelentkezését várják hozzá.
A dán edző mindössze hét hónapja irányítja a csapatot, de a BBC Sport értesülései szerint a klubvezetés egy része máris komolyan fontolgatja a menesztését.
Máris megvan az Australian Open legszebb jelenete: megállították a labdamenetet, hogy segítsenek a labdaszedőnek
Az ájulás határán volt a labdaszedő, a török teniszező pedig megállítva a labdamenetet azonnal odasietett hozzá, hogy segítsen.
A Ferrari 2026-tól lecseréli Lewis Hamilton versenymérnökét: Riccardo Adami az utánpótlás-akadémiánál folytatja, az új szakember nevét később jelentik be.