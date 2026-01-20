2026. január 20. kedd Fábián, Sebestyén
-7 °C Budapest
George Russell, a Mercedes brit versenyzője a Forma-1-es Magyar Nagydíjon a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 3-án.MTI/Balogh Zoltán
Sport

Komoly érvágás a Mercedesnél az F1-ben: lelép a vezető tervező, oda a vb-cím?

Pénzcentrum
2026. január 20. 17:22

Az év második felében távozik a brackley-i Mercedes-istállótól John Owen, a csapat 2007 óta szolgáló vezető tervezője, aki kulcsszerepet játszott a Brawn és a Mercedes világbajnoki sikereiben - számolt be a BBC.

Az év második felében elhagyja a brackley-i Mercedes-istállót John Owen, a csapat vezető tervezője. Az 52 éves szakember 2007 óta tagja az alakulatnak, amely ez idő alatt három különböző néven versenyzett: Honda, Brawn, majd Mercedes.

Owen meghatározó szerepet játszott a csapat sikereiben. A Brawn színeiben 2009-ben mind a versenyzői, mind a konstruktőri világbajnoki címet megszerezték. Már Mercedes néven 2014 és 2021 között hét egyéni és nyolc konstruktőri vb-címet gyűjtöttek.

A csapat közleménye szerint Owen azután távozik, hogy lezárul tudásának és feladatainak átadása utódja számára, ezt követően pedig kertészkedési szabadságra vonul. Arról egyelőre nincs információ, hol folytatja a pályafutását.

A vezető tervezői posztot Giacomo Tortora, a jelenlegi mérnöki igazgató veszi át, aki az autótervezési igazgatói szerepkört tölti majd be. A részleget Simone Resta műszaki igazgatóhelyettes felügyeli.  Owen a Forma–1-ben a svájci Saubernél mutatkozott be, ahol 2004-ben vezető aerodinamikussá lépett elő, mielőtt a Hondához szerződött. Pályafutását azóta megszűnt Reynard versenyautó-gyártónál kezdte.

Címlapkép: Getty Images
