Komoly érvágás a Mercedesnél az F1-ben: lelép a vezető tervező, oda a vb-cím?

Az év második felében távozik a brackley-i Mercedes-istállótól John Owen, a csapat 2007 óta szolgáló vezető tervezője, aki kulcsszerepet játszott a Brawn és a Mercedes világbajnoki sikereiben - számolt be a BBC.

Az év második felében elhagyja a brackley-i Mercedes-istállót John Owen, a csapat vezető tervezője. Az 52 éves szakember 2007 óta tagja az alakulatnak, amely ez idő alatt három különböző néven versenyzett: Honda, Brawn, majd Mercedes.

Owen meghatározó szerepet játszott a csapat sikereiben. A Brawn színeiben 2009-ben mind a versenyzői, mind a konstruktőri világbajnoki címet megszerezték. Már Mercedes néven 2014 és 2021 között hét egyéni és nyolc konstruktőri vb-címet gyűjtöttek.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

A csapat közleménye szerint Owen azután távozik, hogy lezárul tudásának és feladatainak átadása utódja számára, ezt követően pedig kertészkedési szabadságra vonul. Arról egyelőre nincs információ, hol folytatja a pályafutását.

A vezető tervezői posztot Giacomo Tortora, a jelenlegi mérnöki igazgató veszi át, aki az autótervezési igazgatói szerepkört tölti majd be. A részleget Simone Resta műszaki igazgatóhelyettes felügyeli. Owen a Forma–1-ben a svájci Saubernél mutatkozott be, ahol 2004-ben vezető aerodinamikussá lépett elő, mielőtt a Hondához szerződött. Pályafutását azóta megszűnt Reynard versenyautó-gyártónál kezdte.