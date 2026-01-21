2026. január 21. szerda Ágnes
-3 °C Budapest
Austin, texas: az f1, Forma 1 austini nagydíj helyszíne, autóverseny, verseny, f1
Sport

Nagyra tör az új Forma 1-es csapat: minden idők legsikeresebbje lenne az Audi

Pénzcentrum
2026. január 21. 10:14

Az Audi a 2026-os szezontól veszi át a svájci székhelyű Sauber istállót, és ezzel először száll be a Forma-1-be. Az új csapat egy látványos rendezvényen mutatkozott be, amelyet Jonathan Wheatley csapatfőnök "történelmi pillanatnak" nevezett - írta meg a BBC.

"Nem azért jöttünk, hogy csak részt vegyünk – ez egy ambiciózus projekt. Alázatosak vagyunk, tudjuk, honnan indulunk, és azt is, hová szeretnénk eljutni. Az a célunk, hogy az Audi váljon a Forma-1 történetének legsikeresebb csapatává. Számos mérföldkő vár ránk ezen az úton, és ma tesszük meg az első lépést" – fogalmazott a csapatfőnök Jonathan Wheatley.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Gernot Döllner, az Audi vezérigazgatója hozzátette: "Amikor belépünk egy versenysorozatba, azért tesszük, hogy nyerjünk és újítsunk. A célunk, hogy 2030-ra bajnoki címekért harcolhassunk." Az Audi Forma-1-es projektjének vezetője, Mattia Binotto úgy fogalmazott:

Tisztában vagyunk vele, hogy még csak az út elején járunk. Tudjuk, hogy rengeteg kihívás áll előttünk, de készen állunk rájuk. Sokat gondolkodtunk azon, milyen célokat tűzzünk ki 2026-ra. A lényeg, hogy versenyképessé váljunk – az átlagos teljesítmény nem opció.

Friss hírek, élő eredmények a Sportonlineon: KATTINTS IDE!

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

Bár az Audi múlt héten már pályára vitte új autóját a barcelonai versenypályán, a berlini eseményen bemutatott jármű egyelőre csak látványautó volt. A csapat a jövő héten csatlakozik a többi istállóhoz a zárt kapus barcelonai teszten.

Eközben a Racing Bulls kedden, az esős imolai pályán avatta fel 2026-os autóját. A brit újonc, Arvid Lindblad a Villeneuve-sikánban megpördült, és az autót teherautóval kellett visszaszállítani. Csapattársa, Liam Lawson szintén teljesített néhány kört a szabályok által 15 kilométerben maximált teszten.

F1 2026 versenynaptár: itt az idei Formula-1 menetrend - Minden futam, közvetítés egy helyen
EZ IS ÉRDEKELHET
F1 2026 versenynaptár: itt az idei Formula-1 menetrend - Minden futam, közvetítés egy helyen
A F1 versenynaptár 2026-ban több ponton módosult a múlt évhez képest.
Címlapkép: Getty Images
