Nagyra tör az új Forma 1-es csapat: minden idők legsikeresebbje lenne az Audi

Az Audi a 2026-os szezontól veszi át a svájci székhelyű Sauber istállót, és ezzel először száll be a Forma-1-be. Az új csapat egy látványos rendezvényen mutatkozott be, amelyet Jonathan Wheatley csapatfőnök "történelmi pillanatnak" nevezett - írta meg a BBC.

"Nem azért jöttünk, hogy csak részt vegyünk – ez egy ambiciózus projekt. Alázatosak vagyunk, tudjuk, honnan indulunk, és azt is, hová szeretnénk eljutni. Az a célunk, hogy az Audi váljon a Forma-1 történetének legsikeresebb csapatává. Számos mérföldkő vár ránk ezen az úton, és ma tesszük meg az első lépést" – fogalmazott a csapatfőnök Jonathan Wheatley.

Gernot Döllner, az Audi vezérigazgatója hozzátette: "Amikor belépünk egy versenysorozatba, azért tesszük, hogy nyerjünk és újítsunk. A célunk, hogy 2030-ra bajnoki címekért harcolhassunk." Az Audi Forma-1-es projektjének vezetője, Mattia Binotto úgy fogalmazott:

Tisztában vagyunk vele, hogy még csak az út elején járunk. Tudjuk, hogy rengeteg kihívás áll előttünk, de készen állunk rájuk. Sokat gondolkodtunk azon, milyen célokat tűzzünk ki 2026-ra. A lényeg, hogy versenyképessé váljunk – az átlagos teljesítmény nem opció.

Bár az Audi múlt héten már pályára vitte új autóját a barcelonai versenypályán, a berlini eseményen bemutatott jármű egyelőre csak látványautó volt. A csapat a jövő héten csatlakozik a többi istállóhoz a zárt kapus barcelonai teszten.

Eközben a Racing Bulls kedden, az esős imolai pályán avatta fel 2026-os autóját. A brit újonc, Arvid Lindblad a Villeneuve-sikánban megpördült, és az autót teherautóval kellett visszaszállítani. Csapattársa, Liam Lawson szintén teljesített néhány kört a szabályok által 15 kilométerben maximált teszten.