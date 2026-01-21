Az európai és a magyar gázrendszer is jelentős nyomás alatt áll a 2026 januárjában tapasztalt rendkívüli hideg miatt.
Nagyra tör az új Forma 1-es csapat: minden idők legsikeresebbje lenne az Audi
Az Audi a 2026-os szezontól veszi át a svájci székhelyű Sauber istállót, és ezzel először száll be a Forma-1-be. Az új csapat egy látványos rendezvényen mutatkozott be, amelyet Jonathan Wheatley csapatfőnök "történelmi pillanatnak" nevezett - írta meg a BBC.
"Nem azért jöttünk, hogy csak részt vegyünk – ez egy ambiciózus projekt. Alázatosak vagyunk, tudjuk, honnan indulunk, és azt is, hová szeretnénk eljutni. Az a célunk, hogy az Audi váljon a Forma-1 történetének legsikeresebb csapatává. Számos mérföldkő vár ránk ezen az úton, és ma tesszük meg az első lépést" – fogalmazott a csapatfőnök Jonathan Wheatley.
Gernot Döllner, az Audi vezérigazgatója hozzátette: "Amikor belépünk egy versenysorozatba, azért tesszük, hogy nyerjünk és újítsunk. A célunk, hogy 2030-ra bajnoki címekért harcolhassunk." Az Audi Forma-1-es projektjének vezetője, Mattia Binotto úgy fogalmazott:
Tisztában vagyunk vele, hogy még csak az út elején járunk. Tudjuk, hogy rengeteg kihívás áll előttünk, de készen állunk rájuk. Sokat gondolkodtunk azon, milyen célokat tűzzünk ki 2026-ra. A lényeg, hogy versenyképessé váljunk – az átlagos teljesítmény nem opció.
Friss hírek, élő eredmények a Sportonlineon: KATTINTS IDE!
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Bár az Audi múlt héten már pályára vitte új autóját a barcelonai versenypályán, a berlini eseményen bemutatott jármű egyelőre csak látványautó volt. A csapat a jövő héten csatlakozik a többi istállóhoz a zárt kapus barcelonai teszten.
Eközben a Racing Bulls kedden, az esős imolai pályán avatta fel 2026-os autóját. A brit újonc, Arvid Lindblad a Villeneuve-sikánban megpördült, és az autót teherautóval kellett visszaszállítani. Csapattársa, Liam Lawson szintén teljesített néhány kört a szabályok által 15 kilométerben maximált teszten.
Az év második felében távozik a Mercedes-istállótól John Owen, a csapat 2007 óta szolgáló vezető tervezője.
Életének 79. évében elhunyt Sauska István, a Magyar Tenisz Szövetség korábbi főtitkára és az alagi Károlyi Tenisz Klub alapítója.
Szoboszlai Dominik elmondta, hogy az Afrika-kupa ideje alatt szinte mindennap beszélt Mohamed Salah-al.
A 41 éves LeBron James két évtizednyi folyamatos szereplés után idén először nem került be az NBA All Star-gála kezdőcsapatába.
Nem indul a legjobban az év Dzsudzsák Balázsnak: komoly bajban van a futballista cége, ki tud mászni ebből?
A DB7.hu Szolgáltató Kft.-nél január elején NAV-végrehajtást rendeltek el, a cég évek óta veszteségesen működik.
Rekordösszeget, 12 millió eurót fizet a Premier League-ben szereplő Bournemouth a Ferencváros 19 éves középpályásáért, Tóth Alexért.
A keddi BL-játéknapon az Internazionale az Arsenalt fogadja, de pályára lép többek között a Manchester City, a Paris Saint-Germain és a Real Madrid is.
Donald Trump ezt is elintézte? A vámjai miatt kihagyhatja a foci világbajnokságot az egyik legjobb csapat
A sportbojkottok nem ismeretlenek a nemzetközi politikában. Az olimpiai játékokat ötször bojkottálták, beleértve az 1936-os berlini olimpiát is.
Virgil van Dijk nyári átigazolási kérése nem hozta meg a várt eredményt a Liverpool számára, annak ellenére, hogy a klub rekordösszegű befektetéseket hajtott végre.
Novak Djokovic 21. Australian Open-szereplésével beállította Roger Federer tornarekordját, miközben 81. Grand Slam-főtáblás indulásával egy másik csúcsot is elért.
A skót profi labdarúgás évente több mint 800 millió fonttal járul hozzá az ország gazdaságához a Fraser of Allander Intézet friss elemzése szerint.
Egy 35 éves walesi focistát vettek őrizetbe testi sértés gyanújával, miután egy múlt szombati walesi futballmeccsen brutálisan, könyökkel arcon ütötte ellenfelét.
A FIFA és az Afrikai Labdarúgó-szövetség (CAF) is közleményt adott ki a Szenegál–Marokkó Afrika-kupa-döntő botrányos eseményei után.
Pep Guardiola akár már a napokban távozhat a Manchester Citytől, legalábbis ezt gondolja egy szakíró.
Az eddigi másodedző, Pampuch Csaba vette át a szakmai stáb irányítását Dávid Zoltántól a nyíregyházi női röplabdzóknál.
Ezt gyorsan elengedte: nagyon beleszállt saját csapatába az Aston Villa edzője, ezt mondta a vereség után
Az Aston Villa vezetőedzője az Everton elleni, 1-0-s hazai vereség után kijelentette, hogy szerinte csapata nem esélyes az első öt hely valamelyikére.
Szenegál története során másodszor hódította el az Afrika-kupát, ám a marokkói házigazdák elleni döntőt botrányos jelenetek árnyékolták be
Saját kosárligát alakítana Európában az NBA, nagy múltú futballklubok jelentkezését várják hozzá.