Elárulta Carlos Alcaraz, mit csinál két meccs és edzés között: meg fogsz lepődni, mi a hobbija

Carlos Alcaraz az idei Australian Openen először győzne, ahol eddig még sosem jutott túl a negyeddöntőn. Pihenőnapjain azonban nem csak a teniszre koncentrál: ha teheti, golfütőt ragad - írta a BBC.

Második fordulós, Yannick Hanfmann elleni 7–6 (7–4), 6–3, 6–2-es győzelme után az újságírók arról is faggatták, jutott-e ideje golfozni. "Már játszottam is, mindig találunk rá egy kis időt" – felelte mosolyogva az első kiemelt.

A 22 éves játékos elárulta, hogy nemrég Roger Federerrel is lejátszott egy partit, és szerinte a svájci golfja "éppen olyan elegáns, mint a teniszjátéka". "Hihetetlen, mindent stílusosan csinál" – mondta a húszszoros Grand Slam-bajnokról. "Két éve golfozik, mégis nagyon magas szinten játszik. Én már öt éve űzöm, és így is megvert."

A két Roland Garros-, két wimbledoni és két US Open-trófeával rendelkező Alcaraz hozzátette, hogy a harmadik fordulós mérkőzése előtt ismét a tenisz kerül a középpontba, de a melbourne-i golfpályákra is szeretne visszatérni a torna alatt.

A világranglista harmadik helyén álló Coco Gauff ezzel szemben minigolfozással próbált kikapcsolódni a szabadnapján – kevés sikerrel. "Kikaptam az apámtól, aki így 50 dollárt nyert rajtam" – mesélte az amerikai játékos. Az orosz Andrej Rubljov jóval lazábban tölti a pihenőnapjait. "Először jégfürdő, aztán kávé, alvás, kávé, alvás, edzés és alvás. Ennyi" – sorolta megszokott napi programját.

Anasztaszija Potapovának viszont most nem jut ideje igazi pihenésre. "Holnap párosban játszunk, úgyhogy nincs szabadnap, csak munka" – mondta szerdai győzelme után.