A magyar kultúra napja minden évben arra emlékeztet, honnan jövünk, és milyen gazdag hagyományokból építkezik a közös identitásunk.
Elárulta Carlos Alcaraz, mit csinál két meccs és edzés között: meg fogsz lepődni, mi a hobbija
Carlos Alcaraz az idei Australian Openen először győzne, ahol eddig még sosem jutott túl a negyeddöntőn. Pihenőnapjain azonban nem csak a teniszre koncentrál: ha teheti, golfütőt ragad - írta a BBC.
Második fordulós, Yannick Hanfmann elleni 7–6 (7–4), 6–3, 6–2-es győzelme után az újságírók arról is faggatták, jutott-e ideje golfozni. "Már játszottam is, mindig találunk rá egy kis időt" – felelte mosolyogva az első kiemelt.
A 22 éves játékos elárulta, hogy nemrég Roger Federerrel is lejátszott egy partit, és szerinte a svájci golfja "éppen olyan elegáns, mint a teniszjátéka". "Hihetetlen, mindent stílusosan csinál" – mondta a húszszoros Grand Slam-bajnokról. "Két éve golfozik, mégis nagyon magas szinten játszik. Én már öt éve űzöm, és így is megvert."
A két Roland Garros-, két wimbledoni és két US Open-trófeával rendelkező Alcaraz hozzátette, hogy a harmadik fordulós mérkőzése előtt ismét a tenisz kerül a középpontba, de a melbourne-i golfpályákra is szeretne visszatérni a torna alatt.
A világranglista harmadik helyén álló Coco Gauff ezzel szemben minigolfozással próbált kikapcsolódni a szabadnapján – kevés sikerrel. "Kikaptam az apámtól, aki így 50 dollárt nyert rajtam" – mesélte az amerikai játékos. Az orosz Andrej Rubljov jóval lazábban tölti a pihenőnapjait. "Először jégfürdő, aztán kávé, alvás, kávé, alvás, edzés és alvás. Ennyi" – sorolta megszokott napi programját.
Anasztaszija Potapovának viszont most nem jut ideje igazi pihenésre. "Holnap párosban játszunk, úgyhogy nincs szabadnap, csak munka" – mondta szerdai győzelme után.
Február 27-én érkezik a Netflixre a Formula 1: Drive to Survive nyolcadik évada, amely ismét exkluzív betekintést nyújt a száguldó cirkusz kulisszái mögé.
Németországból kölcsönzött az Újpest: U-válogatott tehetség érkezett, komolyan gondolják a feljebb kerülést
Az Újpest FC kölcsönvette a német Eintracht Frankfurt középpályását, Fenyő Noah-t, a megállapodás vételi opciót is tartalmaz.
Az új rendszeren keresztül regisztráló, a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra jegyet vásárló szurkolók elsőbbséget kaphatnak az amerikai vízuminterjú-időpontok lefoglalásánál.
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának hetedik fordulójában szerdán három magyar válogatott futballistára is komoly összecsapás vár.
Az Audi a 2026-os szezontól veszi át a svájci székhelyű Sauber istállót, és ezzel a gyár történetében először száll be a Forma-1-be.
A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) bejelentette, hogy vizsgálatot indít annak eldöntésére, szükséges-e Kramnikot felelősségre vonni az eset miatt.
Eltűnt Seve Ballesteros életnagyságú szobra a legendás spanyol golfozó szülővárosából, a kantábriai Pedrenából; a hatóságok lopás gyanújával nyomoznak.
Ötméteresekkel győzte le a spanyolokat Varga Zsolt együttese, így már a fináléba jutásért ugrik pénteken medencébe.
John O'Kane, David Beckham egykori manchesteri csapattársa Brooklyn Beckham mellé állt a Beckham családban kirobbant, közösségi médiában zajló botrányban.
Az év második felében távozik a Mercedes-istállótól John Owen, a csapat 2007 óta szolgáló vezető tervezője.
Életének 79. évében elhunyt Sauska István, a Magyar Tenisz Szövetség korábbi főtitkára és az alagi Károlyi Tenisz Klub alapítója.
Szoboszlai Dominik elmondta, hogy az Afrika-kupa ideje alatt szinte mindennap beszélt Mohamed Salah-al.
A 41 éves LeBron James két évtizednyi folyamatos szereplés után idén először nem került be az NBA All Star-gála kezdőcsapatába.
Nem indul a legjobban az év Dzsudzsák Balázsnak: komoly bajban van a futballista cége, ki tud mászni ebből?
A DB7.hu Szolgáltató Kft.-nél január elején NAV-végrehajtást rendeltek el, a cég évek óta veszteségesen működik.
Rekordösszeget, 12 millió eurót fizet a Premier League-ben szereplő Bournemouth a Ferencváros 19 éves középpályásáért, Tóth Alexért.
A keddi BL-játéknapon az Internazionale az Arsenalt fogadja, de pályára lép többek között a Manchester City, a Paris Saint-Germain és a Real Madrid is.
Donald Trump ezt is elintézte? A vámjai miatt kihagyhatja a foci világbajnokságot az egyik legjobb csapat
A sportbojkottok nem ismeretlenek a nemzetközi politikában. Az olimpiai játékokat ötször bojkottálták, beleértve az 1936-os berlini olimpiát is.
Virgil van Dijk nyári átigazolási kérése nem hozta meg a várt eredményt a Liverpool számára, annak ellenére, hogy a klub rekordösszegű befektetéseket hajtott végre.